https://ria.ru/20220801/kosovo-1806514958.html

Ситуация в Косово еще долго будет взрывоопасной, считает посол России

Ситуация в Косово еще долго будет взрывоопасной, считает посол России - РИА Новости, 01.08.2022

Ситуация в Косово еще долго будет взрывоопасной, считает посол России

Ситуация в Косово еще долго будет оставаться взрывоопасной из-за отсутствия давления со стороны Евросоюза и США на Приштину, заявил посол России в Сербии... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T18:52

2022-08-01T18:52

2022-08-01T18:52

в мире

косово

сербия

россия

александр боцан-харченко

обострение ситуации на границе косово и сербии

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Ситуация в Косово еще долго будет оставаться взрывоопасной из-за отсутствия давления со стороны Евросоюза и США на Приштину, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко."Я не вижу ни единой предпосылки к тому, чтобы течение месяца этот вопрос или какие-то другие были урегулированы. Проблема состоит в отсутствии базы для нормального долгосрочного урегулирования. Прежде всего отсутствие намерения Евросоюза, Вашингтона оказывать давление на Приштину. Давление оказываться не будет. И вся ситуация будет балансировать еще долго на грани взрывоопасности", - сказал российский дипломат в эфире Первого канала. "Это даже не замороженный конфликт, а правильнее сказать – тлеющий конфликт, который может вспыхнуть в любой момент", - добавил посол.Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник на севере Косово, где живет много сербов, произошли беспорядки из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. После просьбы от США власти Косово отложили эти планы на месяц. Президент Сербии Александр Вучич в ночь на понедельник заявил, что ждет снижения напряженности в Косово, Белград сделает для этого все возможное. В понедельник обстановка на улицах на севере Косово спокойная, баррикады на трассах разбираются.

https://ria.ru/20220801/serbiya-1806360359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, косово, сербия, россия, александр боцан-харченко, обострение ситуации на границе косово и сербии