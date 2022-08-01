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Ситуация в Косово еще долго будет взрывоопасной, считает посол России - РИА Новости, 01.08.2022
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Ситуация в Косово еще долго будет взрывоопасной, считает посол России
Ситуация в Косово еще долго будет взрывоопасной, считает посол России - РИА Новости, 01.08.2022
Ситуация в Косово еще долго будет взрывоопасной, считает посол России
Ситуация в Косово еще долго будет оставаться взрывоопасной из-за отсутствия давления со стороны Евросоюза и США на Приштину, заявил посол России в Сербии... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T18:52
2022-08-01T18:52
в мире
косово
сербия
россия
александр боцан-харченко
обострение ситуации на границе косово и сербии
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Ситуация в Косово еще долго будет оставаться взрывоопасной из-за отсутствия давления со стороны Евросоюза и США на Приштину, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко."Я не вижу ни единой предпосылки к тому, чтобы течение месяца этот вопрос или какие-то другие были урегулированы. Проблема состоит в отсутствии базы для нормального долгосрочного урегулирования. Прежде всего отсутствие намерения Евросоюза, Вашингтона оказывать давление на Приштину. Давление оказываться не будет. И вся ситуация будет балансировать еще долго на грани взрывоопасности", - сказал российский дипломат в эфире Первого канала. "Это даже не замороженный конфликт, а правильнее сказать – тлеющий конфликт, который может вспыхнуть в любой момент", - добавил посол.Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник на севере Косово, где живет много сербов, произошли беспорядки из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. После просьбы от США власти Косово отложили эти планы на месяц. Президент Сербии Александр Вучич в ночь на понедельник заявил, что ждет снижения напряженности в Косово, Белград сделает для этого все возможное. В понедельник обстановка на улицах на севере Косово спокойная, баррикады на трассах разбираются.
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в мире, косово, сербия, россия, александр боцан-харченко, обострение ситуации на границе косово и сербии
18:52 01.08.2022
 
Ситуация в Косово еще долго будет взрывоопасной, считает посол России

Посол в Сербии Боцан-Харченко не видит предпосылок к урегулированию ситуации в Косово

© AFP 2022 / Armend NimaniСолдаты США из миссии НАТО KFOR в Косово
Солдаты США из миссии НАТО KFOR в Косово - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AFP 2022 / Armend Nimani
Солдаты США из миссии НАТО KFOR в Косово
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Ситуация в Косово еще долго будет оставаться взрывоопасной из-за отсутствия давления со стороны Евросоюза и США на Приштину, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"Я не вижу ни единой предпосылки к тому, чтобы течение месяца этот вопрос или какие-то другие были урегулированы. Проблема состоит в отсутствии базы для нормального долгосрочного урегулирования. Прежде всего отсутствие намерения Евросоюза, Вашингтона оказывать давление на Приштину. Давление оказываться не будет. И вся ситуация будет балансировать еще долго на грани взрывоопасности", - сказал российский дипломат в эфире Первого канала. "Это даже не замороженный конфликт, а правильнее сказать – тлеющий конфликт, который может вспыхнуть в любой момент", - добавил посол.
Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник на севере Косово, где живет много сербов, произошли беспорядки из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. После просьбы от США власти Косово отложили эти планы на месяц. Президент Сербии Александр Вучич в ночь на понедельник заявил, что ждет снижения напряженности в Косово, Белград сделает для этого все возможное. В понедельник обстановка на улицах на севере Косово спокойная, баррикады на трассах разбираются.
Сотрудники косовской полиции на улице Косовска-Митровицы - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
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В миреКосовоСербияРоссияАлександр Боцан-ХарченкоОбострение ситуации на границе Косово и Сербии
 
 
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