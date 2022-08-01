https://ria.ru/20220801/kosovo-1806437017.html

Премьер Испании назвал провозглашение независимости Косово незаконным

Премьер Испании назвал провозглашение независимости Косово незаконным - РИА Новости, 01.08.2022

Премьер Испании назвал провозглашение независимости Косово незаконным

Провозглашение независимости Косово от Сербии в 2008 году было нелегитимным, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес во время визита в Албанию. Его слова... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T15:02

2022-08-01T15:02

2022-08-01T18:15

в мире

сербия

косово

испания

педро санчес

обострение ситуации на границе косово и сербии

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

евросоюз

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БЕЛГРАД, 1 авг — РИА Новости. Провозглашение независимости Косово от Сербии в 2008 году было нелегитимным, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес во время визита в Албанию. Его слова приводит портал Kosovo online."Думаем, что одностороннее провозглашение независимости — это мнение испанского правительства, со всем уважением к мнению албанского правительства, — является нарушением международного права. Это для нас неприемлемо. <...> Но это не значит, что не поддерживаем диалог с Приштиной ради сближения с ЕС. Это позиция Испании", — пояснил он.Накануне вечером ситуация в Косово обострилась: президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти самопровозглашенной республики начинают силовую операцию против сербов, косовоалбанская полиция стянула силы на север края и заблокировала два пункта пропуска, а местные жители начали строить баррикады на дорогах. Поводом стало намерение Приштины ввести с 1 августа запрет на въезд автомобилей с сербскими документами и номерами.После призыва США власти Косово решили отложить введение ограничений до 1 сентября. Сербский лидер на это заявил, что ожидает снижения напряженности, и пообещал, что Белград сделает все возможное для сохранения мира через с помощью компромисса.Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, Москва считает требования Косово необоснованными и поддерживает позицию Белграда. Он назвал отношения между Россией и Сербией "союзническими, весьма откровенными и очень глубокими".Косовоалбанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии 17 февраля 2008 года. Этому предшествовало вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово с армией и полицией Сербии, что в 1999 году привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

https://ria.ru/20220801/serbiya-1806485238.html

https://ria.ru/20220801/kosovo-1806372537.html

https://ria.ru/20220801/serbiya-1806360359.html

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косово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сербия, косово, испания, педро санчес, обострение ситуации на границе косово и сербии, дмитрий песков (спецпредставитель президента), евросоюз, нато, александр вучич, владимир путин