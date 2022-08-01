15:02 01.08.2022 (обновлено: 18:15 01.08.2022)
Премьер Испании назвал провозглашение независимости Косово незаконным
Премьер Испании Санчес назвал независимость Косово нарушением норм международного права
© Фото : предоставлено правительством ИспанииПремьер-министр Испании Педро Санчес
© Фото : предоставлено правительством Испании
Премьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фото
БЕЛГРАД, 1 авг — РИА Новости. Провозглашение независимости Косово от Сербии в 2008 году было нелегитимным, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес во время визита в Албанию. Его слова приводит портал Kosovo online.
"Думаем, что одностороннее провозглашение независимости — это мнение испанского правительства, со всем уважением к мнению албанского правительства, — является нарушением международного права. Это для нас неприемлемо. <...> Но это не значит, что не поддерживаем диалог с Приштиной ради сближения с ЕС. Это позиция Испании", — пояснил он.
Накануне вечером ситуация в Косово обострилась: президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти самопровозглашенной республики начинают силовую операцию против сербов, косовоалбанская полиция стянула силы на север края и заблокировала два пункта пропуска, а местные жители начали строить баррикады на дорогах. Поводом стало намерение Приштины ввести с 1 августа запрет на въезд автомобилей с сербскими документами и номерами.
После призыва США власти Косово решили отложить введение ограничений до 1 сентября. Сербский лидер на это заявил, что ожидает снижения напряженности, и пообещал, что Белград сделает все возможное для сохранения мира через с помощью компромисса.
Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, Москва считает требования Косово необоснованными и поддерживает позицию Белграда. Он назвал отношения между Россией и Сербией "союзническими, весьма откровенными и очень глубокими".
Косовоалбанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии 17 февраля 2008 года. Этому предшествовало вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово с армией и полицией Сербии, что в 1999 году привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.