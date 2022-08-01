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Премьер Испании назвал провозглашение независимости Косово незаконным - РИА Новости, 01.08.2022
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Премьер Испании назвал провозглашение независимости Косово незаконным
Премьер Испании назвал провозглашение независимости Косово незаконным - РИА Новости, 01.08.2022
Премьер Испании назвал провозглашение независимости Косово незаконным
Провозглашение независимости Косово от Сербии в 2008 году было нелегитимным, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес во время визита в Албанию. Его слова... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T15:02
2022-08-01T18:15
в мире
сербия
косово
испания
педро санчес
обострение ситуации на границе косово и сербии
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
евросоюз
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БЕЛГРАД, 1 авг — РИА Новости. Провозглашение независимости Косово от Сербии в 2008 году было нелегитимным, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес во время визита в Албанию. Его слова приводит портал Kosovo online."Думаем, что одностороннее провозглашение независимости — это мнение испанского правительства, со всем уважением к мнению албанского правительства, — является нарушением международного права. Это для нас неприемлемо. &lt;...&gt; Но это не значит, что не поддерживаем диалог с Приштиной ради сближения с ЕС. Это позиция Испании", — пояснил он.Накануне вечером ситуация в Косово обострилась: президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти самопровозглашенной республики начинают силовую операцию против сербов, косовоалбанская полиция стянула силы на север края и заблокировала два пункта пропуска, а местные жители начали строить баррикады на дорогах. Поводом стало намерение Приштины ввести с 1 августа запрет на въезд автомобилей с сербскими документами и номерами.После призыва США власти Косово решили отложить введение ограничений до 1 сентября. Сербский лидер на это заявил, что ожидает снижения напряженности, и пообещал, что Белград сделает все возможное для сохранения мира через с помощью компромисса.Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, Москва считает требования Косово необоснованными и поддерживает позицию Белграда. Он назвал отношения между Россией и Сербией "союзническими, весьма откровенными и очень глубокими".Косовоалбанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии 17 февраля 2008 года. Этому предшествовало вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово с армией и полицией Сербии, что в 1999 году привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
https://ria.ru/20220801/serbiya-1806485238.html
https://ria.ru/20220801/kosovo-1806372537.html
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в мире, сербия, косово, испания, педро санчес, обострение ситуации на границе косово и сербии, дмитрий песков (спецпредставитель президента), евросоюз, нато, александр вучич, владимир путин
15:02 01.08.2022 (обновлено: 18:15 01.08.2022)
 
Премьер Испании назвал провозглашение независимости Косово незаконным

Премьер Испании Санчес назвал независимость Косово нарушением норм международного права

© Фото : предоставлено правительством ИспанииПремьер-министр Испании Педро Санчес
Премьер-министр Испании Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© Фото : предоставлено правительством Испании
Премьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 1 авг — РИА Новости. Провозглашение независимости Косово от Сербии в 2008 году было нелегитимным, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес во время визита в Албанию. Его слова приводит портал Kosovo online.
"Думаем, что одностороннее провозглашение независимости — это мнение испанского правительства, со всем уважением к мнению албанского правительства, — является нарушением международного права. Это для нас неприемлемо. <...> Но это не значит, что не поддерживаем диалог с Приштиной ради сближения с ЕС. Это позиция Испании", — пояснил он.
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
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Спецназ Косово был вооружен до зубов, заявили в Белграде
Накануне вечером ситуация в Косово обострилась: президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти самопровозглашенной республики начинают силовую операцию против сербов, косовоалбанская полиция стянула силы на север края и заблокировала два пункта пропуска, а местные жители начали строить баррикады на дорогах. Поводом стало намерение Приштины ввести с 1 августа запрет на въезд автомобилей с сербскими документами и номерами.
После призыва США власти Косово решили отложить введение ограничений до 1 сентября. Сербский лидер на это заявил, что ожидает снижения напряженности, и пообещал, что Белград сделает все возможное для сохранения мира через с помощью компромисса.
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На севере Косово начали разбирать баррикады на трассах, пишут СМИ
Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, Москва считает требования Косово необоснованными и поддерживает позицию Белграда. Он назвал отношения между Россией и Сербией "союзническими, весьма откровенными и очень глубокими".
Косовоалбанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии 17 февраля 2008 года. Этому предшествовало вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово с армией и полицией Сербии, что в 1999 году привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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В миреСербияКосовоИспанияПедро СанчесОбострение ситуации на границе Косово и СербииДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ЕвросоюзНАТОАлександр ВучичВладимир Путин
 
 
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