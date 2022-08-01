Еврокомиссия призвала отменить меры, мешающие свободе передвижения в Косово
Еврокомиссия призвала отменить односторонние меры, мешающие свободе передвижения в Косово
© AP Photo / Visar KryeziuСотрудники полиции Косово
© AP Photo / Visar Kryeziu
Сотрудники полиции Косово. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Евросоюз с беспокойством следит за событиями на севере Косово, в ЕК считают, что все односторонние меры, мешающие свободе передвижения граждан, должны немедленно быть отменены, заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Петер Стано на брифинге.
"Евросоюз и страны-члены следят за событиями, особенно в северном Косово, очень внимательно и с беспокойством… Все, кто вовлечен в это, должны оставаться спокойными. Любые не скоординированные и односторонние действия, которые подвергают риску стабильность и безопасность на месте и которые препятствуют свободе передвижения всех граждан там, должны быть немедленно остановлены. Единственный вариант для решения любого спора - это диалог и перегоны", - сказал он.
В ночь с воскресенья на понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель написал в своем Twitter, что приветствует решение Косово перенести меры на 1 сентября и ожидает, что все заграждения на дорогах будут немедленно сняты.