https://ria.ru/20220801/kosovo-1806428335.html

Еврокомиссия призвала отменить меры, мешающие свободе передвижения в Косово

Еврокомиссия призвала отменить меры, мешающие свободе передвижения в Косово - РИА Новости, 01.08.2022

Еврокомиссия призвала отменить меры, мешающие свободе передвижения в Косово

Евросоюз с беспокойством следит за событиями на севере Косово, в ЕК считают, что все односторонние меры, мешающие свободе передвижения граждан, должны... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T14:34

2022-08-01T14:34

2022-08-01T14:34

в мире

жозеп боррель

косово

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БРЮССЕЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Евросоюз с беспокойством следит за событиями на севере Косово, в ЕК считают, что все односторонние меры, мешающие свободе передвижения граждан, должны немедленно быть отменены, заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Петер Стано на брифинге.Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник на севере Косово произошли беспорядки из-за запланированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами, который должен был вступить в силу 1 августа.В ночь с воскресенья на понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель написал в своем Twitter, что приветствует решение Косово перенести меры на 1 сентября и ожидает, что все заграждения на дорогах будут немедленно сняты.

https://ria.ru/20220801/kosovo-1806420177.html

косово

приштина

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жозеп боррель, косово, приштина