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Еврокомиссия призвала отменить меры, мешающие свободе передвижения в Косово - РИА Новости, 01.08.2022
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Еврокомиссия призвала отменить меры, мешающие свободе передвижения в Косово
Еврокомиссия призвала отменить меры, мешающие свободе передвижения в Косово - РИА Новости, 01.08.2022
Еврокомиссия призвала отменить меры, мешающие свободе передвижения в Косово
Евросоюз с беспокойством следит за событиями на севере Косово, в ЕК считают, что все односторонние меры, мешающие свободе передвижения граждан, должны... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T14:34
2022-08-01T14:34
в мире
жозеп боррель
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приштина
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БРЮССЕЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Евросоюз с беспокойством следит за событиями на севере Косово, в ЕК считают, что все односторонние меры, мешающие свободе передвижения граждан, должны немедленно быть отменены, заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Петер Стано на брифинге.Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник на севере Косово произошли беспорядки из-за запланированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами, который должен был вступить в силу 1 августа.В ночь с воскресенья на понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель написал в своем Twitter, что приветствует решение Косово перенести меры на 1 сентября и ожидает, что все заграждения на дорогах будут немедленно сняты.
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в мире, жозеп боррель, косово, приштина
14:34 01.08.2022
 
Еврокомиссия призвала отменить меры, мешающие свободе передвижения в Косово

Еврокомиссия призвала отменить односторонние меры, мешающие свободе передвижения в Косово

© AP Photo / Visar KryeziuСотрудники полиции Косово
Сотрудники полиции Косово - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / Visar Kryeziu
Сотрудники полиции Косово. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Евросоюз с беспокойством следит за событиями на севере Косово, в ЕК считают, что все односторонние меры, мешающие свободе передвижения граждан, должны немедленно быть отменены, заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Петер Стано на брифинге.

"Евросоюз и страны-члены следят за событиями, особенно в северном Косово, очень внимательно и с беспокойством… Все, кто вовлечен в это, должны оставаться спокойными. Любые не скоординированные и односторонние действия, которые подвергают риску стабильность и безопасность на месте и которые препятствуют свободе передвижения всех граждан там, должны быть немедленно остановлены. Единственный вариант для решения любого спора - это диалог и перегоны", - сказал он.

Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник на севере Косово произошли беспорядки из-за запланированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами, который должен был вступить в силу 1 августа.
В ночь с воскресенья на понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель написал в своем Twitter, что приветствует решение Косово перенести меры на 1 сентября и ожидает, что все заграждения на дорогах будут немедленно сняты.
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В миреЖозеп БоррельКосовоПриштина
 
 
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