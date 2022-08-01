https://ria.ru/20220801/kosovo-1806427890.html

Володин обвинил США в обострении ситуации в Косово

Володин обвинил США в обострении ситуации в Косово - РИА Новости, 01.08.2022

Володин обвинил США в обострении ситуации в Косово

В конфликте на административной линии Сербии и самопровозглашенной республики Косово виноваты США, целью которых является ослабление отдельных стран,... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T14:32

2022-08-01T14:32

2022-08-01T14:32

в мире

обострение ситуации на границе косово и сербии

косово

сербия

сша

россия

госдума рф

вячеслав володин

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В конфликте на административной линии Сербии и самопровозглашенной республики Косово виноваты США, целью которых является ослабление отдельных стран, высказывающих независимую позицию, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин."В конфликте на границе Сербии и Косово виноват Вашингтон. Цель очевидна - ослабление отдельных стран, которые позволяют себе высказывать независимую позицию. Методы прежние. Ничего нового. Сначала США поддерживают националистические настроения, подкармливают их, а затем подталкивают к военным конфликтам", - заявил он.Политик добавил, что ООН и ОБСЕ, ответственные за безопасность в Европе, бездействуют. "Они должны осудить действия США, когда бомбили Югославию, молчали 8 лет, когда обстреливали ЛНР и ДНР. И сейчас закрывают глаза на преступления националистов, дорвавшихся до власти", - резюмировал он.Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник на севере Косово произошли беспорядки из-за планированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами. Запрет должен был вступить в силу 1 августа. Власти самопровозглашенной республики после призыва США отложили на месяц запрет на въезд с сербскими номерами и документами. Президент Сербии в ночь на понедельник заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово - по его словам, Белград сделает для этого все возможное.Населенные преимущественно сербами пункты на севере Косово рано утром в понедельник были украшены символикой Сообщества сербских общин, которое власти Косово так и не начали формировать, несмотря на договоренности под эгидой ЕС. Обстановка на улицах тихая.

https://ria.ru/20220801/kosovo-1806374469.html

https://ria.ru/20220801/serbiya-1806360359.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, обострение ситуации на границе косово и сербии, косово, сербия, сша, россия, госдума рф, вячеслав володин