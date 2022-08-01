Слуцкий заявил, что обострение ситуации вокруг Косово индуцировано извне
Депутат Слуцкий: косовары пошли на сознательную эскалацию при молчаливой поддержке НАТО
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что обострение ситуации вокруг Косова очевидно индуцировано извне, по его словам, косовары пошли на сознательную эскалацию конфликта при молчаливой поддержке стран НАТО.
"Обострение ситуации вокруг Косова очевидно индуцировано извне. Косовары пошли на сознательную эскалацию при молчаливой поддержке стран НАТО. Именно тех самых стран НАТО, которые разбомбили в 1999-м Белград, расчленили бывшую Югославию и открыли "ящик Пандоры", признав самопровозглашение независимости Приштиной", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По его словам, решение косовских властей отложить введение запрета на въезд с сербскими номерами и документами не является решением вопроса. "Это по-прежнему горящий фитиль в пороховой бочке. И ответственность за ситуацию несут те, кто до сих пор "дергает за ниточки" и раздувает тлеющие угли от балканского пожара. Их цель понятна - сместить фокус внимания с собственных глобальных просчетов. И это вдвойне аморально!" - отметил депутат.
Слуцкий добавил также, что Сербия занимает мудрую и миролюбивую позицию. "Мы поддерживаем Белград, поддерживаем наших братьев сербов!" - сообщил депутат.
Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник на севере Косово произошли беспорядки из-за планированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами. Запрет должен был вступить в силу 1 августа. Власти самопровозглашенной республики после призыва США отложили на месяц запрет на въезд с сербскими номерами и документами. Президент Сербии в ночь на понедельник заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово - по его словам, Белград сделает для этого все возможное.
Населенные преимущественно сербами пункты на севере Косово рано утром в понедельник были украшены символикой Сообщества сербских общин, которое власти Косово так и не начали формировать, несмотря на договоренности под эгидой ЕС. Обстановка на улицах тихая.