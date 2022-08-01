Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий заявил, что обострение ситуации вокруг Косово индуцировано извне - РИА Новости, 01.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220801/kosovo-1806420177.html
Слуцкий заявил, что обострение ситуации вокруг Косово индуцировано извне
Слуцкий заявил, что обострение ситуации вокруг Косово индуцировано извне - РИА Новости, 01.08.2022
Слуцкий заявил, что обострение ситуации вокруг Косово индуцировано извне
Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что обострение ситуации вокруг Косова очевидно индуцировано извне, по его... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T14:06
2022-08-01T14:06
в мире
косово
сербия
нато
россия
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
обострение ситуации на границе косово и сербии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789174919_0:90:3035:1797_1920x0_80_0_0_81eee7dce67870e7451296f854824a4e.jpg
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что обострение ситуации вокруг Косова очевидно индуцировано извне, по его словам, косовары пошли на сознательную эскалацию конфликта при молчаливой поддержке стран НАТО."Обострение ситуации вокруг Косова очевидно индуцировано извне. Косовары пошли на сознательную эскалацию при молчаливой поддержке стран НАТО. Именно тех самых стран НАТО, которые разбомбили в 1999-м Белград, расчленили бывшую Югославию и открыли "ящик Пандоры", признав самопровозглашение независимости Приштиной", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.По его словам, решение косовских властей отложить введение запрета на въезд с сербскими номерами и документами не является решением вопроса. "Это по-прежнему горящий фитиль в пороховой бочке. И ответственность за ситуацию несут те, кто до сих пор "дергает за ниточки" и раздувает тлеющие угли от балканского пожара. Их цель понятна - сместить фокус внимания с собственных глобальных просчетов. И это вдвойне аморально!" - отметил депутат.Слуцкий добавил также, что Сербия занимает мудрую и миролюбивую позицию. "Мы поддерживаем Белград, поддерживаем наших братьев сербов!" - сообщил депутат.Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник на севере Косово произошли беспорядки из-за планированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами. Запрет должен был вступить в силу 1 августа. Власти самопровозглашенной республики после призыва США отложили на месяц запрет на въезд с сербскими номерами и документами. Президент Сербии в ночь на понедельник заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово - по его словам, Белград сделает для этого все возможное.Населенные преимущественно сербами пункты на севере Косово рано утром в понедельник были украшены символикой Сообщества сербских общин, которое власти Косово так и не начали формировать, несмотря на договоренности под эгидой ЕС. Обстановка на улицах тихая.
https://ria.ru/20220801/kosovo-1806374469.html
https://ria.ru/20220801/serbiya-1806360359.html
косово
сербия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789174919_179:0:2862:2012_1920x0_80_0_0_fa831c6cca32d365588343d3bc22f327.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, косово, сербия, нато, россия, госдума рф, леонид слуцкий (политик), обострение ситуации на границе косово и сербии
14:06 01.08.2022
 
Слуцкий заявил, что обострение ситуации вокруг Косово индуцировано извне

Депутат Слуцкий: косовары пошли на сознательную эскалацию при молчаливой поддержке НАТО

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что обострение ситуации вокруг Косова очевидно индуцировано извне, по его словам, косовары пошли на сознательную эскалацию конфликта при молчаливой поддержке стран НАТО.
"Обострение ситуации вокруг Косова очевидно индуцировано извне. Косовары пошли на сознательную эскалацию при молчаливой поддержке стран НАТО. Именно тех самых стран НАТО, которые разбомбили в 1999-м Белград, расчленили бывшую Югославию и открыли "ящик Пандоры", признав самопровозглашение независимости Приштиной", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Сотрудник полиции Косово на КПП Брняк - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 12:12
В Кремле выразили поддержку Белграду по ситуации с Косово
По его словам, решение косовских властей отложить введение запрета на въезд с сербскими номерами и документами не является решением вопроса. "Это по-прежнему горящий фитиль в пороховой бочке. И ответственность за ситуацию несут те, кто до сих пор "дергает за ниточки" и раздувает тлеющие угли от балканского пожара. Их цель понятна - сместить фокус внимания с собственных глобальных просчетов. И это вдвойне аморально!" - отметил депутат.
Слуцкий добавил также, что Сербия занимает мудрую и миролюбивую позицию. "Мы поддерживаем Белград, поддерживаем наших братьев сербов!" - сообщил депутат.
Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник на севере Косово произошли беспорядки из-за планированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами. Запрет должен был вступить в силу 1 августа. Власти самопровозглашенной республики после призыва США отложили на месяц запрет на въезд с сербскими номерами и документами. Президент Сербии в ночь на понедельник заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово - по его словам, Белград сделает для этого все возможное.
Населенные преимущественно сербами пункты на севере Косово рано утром в понедельник были украшены символикой Сообщества сербских общин, которое власти Косово так и не начали формировать, несмотря на договоренности под эгидой ЕС. Обстановка на улицах тихая.
Сотрудники косовской полиции на улице Косовска-Митровицы - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 12:17
"Они готовят нам ад". К чему приведет обострение в Косово
 
В миреКосовоСербияНАТОРоссияГосдума РФЛеонид Слуцкий (политик)Обострение ситуации на границе Косово и Сербии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала