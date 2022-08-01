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Решения ситуации с Косово пока нет, заявил посол России в Белграде - РИА Новости, 01.08.2022
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Решения ситуации с Косово пока нет, заявил посол России в Белграде
Решения ситуации с Косово пока нет, заявил посол России в Белграде - РИА Новости, 01.08.2022
Решения ситуации с Косово пока нет, заявил посол России в Белграде
Вокруг ситуации с Косово удалось избежать кровопролития, но ситуация трудная, долгосрочного решения пока нет, полагает посол РФ в Сербии РФ Александр... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T13:48
2022-08-01T13:48
в мире
сербия
обострение ситуации на границе косово и сербии
косово
россия
александр боцан-харченко
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вокруг ситуации с Косово удалось избежать кровопролития, но ситуация трудная, долгосрочного решения пока нет, полагает посол РФ в Сербии РФ Александр Боцан-Харченко."Когда президент Сербии Вучич, говорит о деэскалации, то в моем, по крайней мере, понимании - это то, что не будет крайнего развития и обострения в настоящее время, кровопролития, скажем прямо. Такие опасения и сейчас были и ранее... Так что ситуация крайне сложная, и данное решение, оно, может быть, сняло напряженность в настоящее время, но не прокладывает путь к какому-то долгосрочному устойчивому решению," - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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в мире, сербия, обострение ситуации на границе косово и сербии, косово, россия, александр боцан-харченко
13:48 01.08.2022
 
Решения ситуации с Косово пока нет, заявил посол России в Белграде

Посол Боцан-Харченко: в Косово избежали кровопролития, но решения ситуации пока нет

© AP Photo / Visar KryeziuСотрудники полиции Косово
Сотрудники полиции Косово - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / Visar Kryeziu
Сотрудники полиции Косово. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вокруг ситуации с Косово удалось избежать кровопролития, но ситуация трудная, долгосрочного решения пока нет, полагает посол РФ в Сербии РФ Александр Боцан-Харченко.
"Когда президент Сербии Вучич, говорит о деэскалации, то в моем, по крайней мере, понимании - это то, что не будет крайнего развития и обострения в настоящее время, кровопролития, скажем прямо. Такие опасения и сейчас были и ранее... Так что ситуация крайне сложная, и данное решение, оно, может быть, сняло напряженность в настоящее время, но не прокладывает путь к какому-то долгосрочному устойчивому решению," - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Сотрудники косовской полиции на улице Косовска-Митровицы - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
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В миреСербияОбострение ситуации на границе Косово и СербииКосовоРоссияАлександр Боцан-Харченко
 
 
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