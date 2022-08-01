https://ria.ru/20220801/kosovo-1806413321.html

Решения ситуации с Косово пока нет, заявил посол России в Белграде

Решения ситуации с Косово пока нет, заявил посол России в Белграде - РИА Новости, 01.08.2022

Решения ситуации с Косово пока нет, заявил посол России в Белграде

Вокруг ситуации с Косово удалось избежать кровопролития, но ситуация трудная, долгосрочного решения пока нет, полагает посол РФ в Сербии РФ Александр... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T13:48

2022-08-01T13:48

2022-08-01T13:48

в мире

сербия

обострение ситуации на границе косово и сербии

косово

россия

александр боцан-харченко

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вокруг ситуации с Косово удалось избежать кровопролития, но ситуация трудная, долгосрочного решения пока нет, полагает посол РФ в Сербии РФ Александр Боцан-Харченко."Когда президент Сербии Вучич, говорит о деэскалации, то в моем, по крайней мере, понимании - это то, что не будет крайнего развития и обострения в настоящее время, кровопролития, скажем прямо. Такие опасения и сейчас были и ранее... Так что ситуация крайне сложная, и данное решение, оно, может быть, сняло напряженность в настоящее время, но не прокладывает путь к какому-то долгосрочному устойчивому решению," - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220801/serbiya-1806360359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сербия, обострение ситуации на границе косово и сербии, косово, россия, александр боцан-харченко