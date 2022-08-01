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Посол России в Сербии обвинил Запад в искажении ситуации в Косово - РИА Новости, 01.08.2022
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Посол России в Сербии обвинил Запад в искажении ситуации в Косово
Посол России в Сербии обвинил Запад в искажении ситуации в Косово - РИА Новости, 01.08.2022
Посол России в Сербии обвинил Запад в искажении ситуации в Косово
В ситуации с Сербией Запад намеренно искажает оценку происходящего на границе с Косово и в стране и не выполняет эффективно роль посредника, которую должен... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T13:15
2022-08-01T13:25
в мире
косово
сербия
россия
александр боцан-харченко
обострение ситуации на границе косово и сербии
евросоюз
оон
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В ситуации с Сербией Запад намеренно искажает оценку происходящего на границе с Косово и в стране и не выполняет эффективно роль посредника, которую должен выполнять, заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко."Запад, как говорится, намеренно преподносит поверхностную картину и не хочет вскрывать глубинные проблемы, которые созданы по его же, Запада, вине, или, прежде всего, Евросоюза, который является, кстати говоря, на основе резолюции генассамблеи ООН, которую не выполняет, который должен выполнять обязанность и нести ответственность эффективного и честного посредника, что он не делает", - сказал Боцан-Харченко в эфире телеканала "Россия 24".Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник на севере Косово произошли беспорядки из-за планированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами. Запрет должен был вступить в силу 1 августа. Власти самопровозглашенной республики после призыва США отложили на месяц запрет на въезд с сербскими номерами и документами. Президент Сербии Александр Вучич в ночь на понедельник заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово, по его словам Белграде сделает для этого все возможное.Населенные преимущественно сербами пункты на севере Косово рано утром в понедельник были украшены символикой Сообщества сербских общин (ССО), которое власти самопровозглашенного Косово так и не начали формировать несмотря на договоренности под эгидой ЕС. Обстановка на улицах тихая.
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в мире, косово, сербия, россия, александр боцан-харченко, обострение ситуации на границе косово и сербии, евросоюз, оон
13:15 01.08.2022 (обновлено: 13:25 01.08.2022)
 
Посол России в Сербии обвинил Запад в искажении ситуации в Косово

Посол в Сербии Боцан-Харченко: Запад намеренно искажает оценку происходящего в Косово

© AP Photo / Darko VojinovicГраффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово
Граффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Граффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В ситуации с Сербией Запад намеренно искажает оценку происходящего на границе с Косово и в стране и не выполняет эффективно роль посредника, которую должен выполнять, заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.
"Запад, как говорится, намеренно преподносит поверхностную картину и не хочет вскрывать глубинные проблемы, которые созданы по его же, Запада, вине, или, прежде всего, Евросоюза, который является, кстати говоря, на основе резолюции генассамблеи ООН, которую не выполняет, который должен выполнять обязанность и нести ответственность эффективного и честного посредника, что он не делает", - сказал Боцан-Харченко в эфире телеканала "Россия 24".
Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник на севере Косово произошли беспорядки из-за планированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами. Запрет должен был вступить в силу 1 августа. Власти самопровозглашенной республики после призыва США отложили на месяц запрет на въезд с сербскими номерами и документами. Президент Сербии Александр Вучич в ночь на понедельник заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово, по его словам Белграде сделает для этого все возможное.
Населенные преимущественно сербами пункты на севере Косово рано утром в понедельник были украшены символикой Сообщества сербских общин (ССО), которое власти самопровозглашенного Косово так и не начали формировать несмотря на договоренности под эгидой ЕС. Обстановка на улицах тихая.
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В миреКосовоСербияРоссияАлександр Боцан-ХарченкоОбострение ситуации на границе Косово и СербииЕвросоюзООН
 
 
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