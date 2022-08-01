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Вучич показал выдержку в ситуации с Косово, заявил посол в Белграде - РИА Новости, 01.08.2022
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Вучич показал выдержку в ситуации с Косово, заявил посол в Белграде
Вучич показал выдержку в ситуации с Косово, заявил посол в Белграде - РИА Новости, 01.08.2022
Вучич показал выдержку в ситуации с Косово, заявил посол в Белграде
Самопровозглашенная республика Косово пытается спровоцировать Белград на силовой сценарий, но президент Сербии Александр Вучич, заявляя о возможности жесткого... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T13:12
2022-08-01T13:37
обострение ситуации на границе косово и сербии
в мире
косово
сербия
россия
александр боцан-харченко
александр вучич
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Самопровозглашенная республика Косово пытается спровоцировать Белград на силовой сценарий, но президент Сербии Александр Вучич, заявляя о возможности жесткого ответа, продемонстрировал выдержку и готовность к переговорам, заявил в понедельник посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко."Он (Вучич - ред.) позиции свои обозначил, обозначил готовность к переговорному решению, обозначил готовность встречаться с представителями Приштины, чтобы находить развязки. Это одна сторона. Вторая сторона - это жесткость, которую он проявил, подчеркнув, что событий, аналогичных погромам 2004 года, он как лидер Сербии не допустит. И если будет кровопролитие, Сербия ответит адекватным образом, будет защищаться и победит. Но при этом он показал себя как сторонник переговоров, а не военного решения", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24"."Сторонниками силового решения являются руководители в Приштине, это очевидно. Отсюда провоцирование сербов, их вывод на силовые меры... Вот это самое опасное", - резюмировал дипломат.Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник на севере Косово произошли беспорядки из-за планированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами. Запрет должен был вступить в силу 1 августа. Власти самопровозглашенной республики после призыва США отложили на месяц запрет на въезд с сербскими номерами и документами. Президент Сербии в ночь на понедельник заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово - по его словам, Белград сделает для этого все возможное.Населенные преимущественно сербами пункты на севере Косово рано утром в понедельник были украшены символикой Сообщества сербских общин, которое власти Косово так и не начали формировать, несмотря на договоренности под эгидой ЕС. Обстановка на улицах тихая.
https://ria.ru/20220801/serbiya-1806360359.html
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обострение ситуации на границе косово и сербии, в мире, косово, сербия, россия, александр боцан-харченко, александр вучич
13:12 01.08.2022 (обновлено: 13:37 01.08.2022)
 
Вучич показал выдержку в ситуации с Косово, заявил посол в Белграде

Посол России в Сербии: Вучич показал выдержку в ответ на провокации Косова

© Fotolia / krutenyukВид с воздуха на Белград, Сербия
Вид с воздуха на Белград, Сербия - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© Fotolia / krutenyuk
Вид с воздуха на Белград, Сербия . Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Самопровозглашенная республика Косово пытается спровоцировать Белград на силовой сценарий, но президент Сербии Александр Вучич, заявляя о возможности жесткого ответа, продемонстрировал выдержку и готовность к переговорам, заявил в понедельник посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"Он (Вучич - ред.) позиции свои обозначил, обозначил готовность к переговорному решению, обозначил готовность встречаться с представителями Приштины, чтобы находить развязки. Это одна сторона. Вторая сторона - это жесткость, которую он проявил, подчеркнув, что событий, аналогичных погромам 2004 года, он как лидер Сербии не допустит. И если будет кровопролитие, Сербия ответит адекватным образом, будет защищаться и победит. Но при этом он показал себя как сторонник переговоров, а не военного решения", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".
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"Сторонниками силового решения являются руководители в Приштине, это очевидно. Отсюда провоцирование сербов, их вывод на силовые меры... Вот это самое опасное", - резюмировал дипломат.
Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник на севере Косово произошли беспорядки из-за планированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами. Запрет должен был вступить в силу 1 августа. Власти самопровозглашенной республики после призыва США отложили на месяц запрет на въезд с сербскими номерами и документами. Президент Сербии в ночь на понедельник заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово - по его словам, Белград сделает для этого все возможное.
Населенные преимущественно сербами пункты на севере Косово рано утром в понедельник были украшены символикой Сообщества сербских общин, которое власти Косово так и не начали формировать, несмотря на договоренности под эгидой ЕС. Обстановка на улицах тихая.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
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Обострение ситуации на границе Косово и СербииВ миреКосовоСербияРоссияАлександр Боцан-ХарченкоАлександр Вучич
 
 
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