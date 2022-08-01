https://ria.ru/20220801/kosovo-1806397870.html

Вучич показал выдержку в ситуации с Косово, заявил посол в Белграде

Вучич показал выдержку в ситуации с Косово, заявил посол в Белграде - РИА Новости, 01.08.2022

Вучич показал выдержку в ситуации с Косово, заявил посол в Белграде

Самопровозглашенная республика Косово пытается спровоцировать Белград на силовой сценарий, но президент Сербии Александр Вучич, заявляя о возможности жесткого... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T13:12

2022-08-01T13:12

2022-08-01T13:37

обострение ситуации на границе косово и сербии

в мире

косово

сербия

россия

александр боцан-харченко

александр вучич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100203/94/1002039445_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_177b2f2997ceafa32319d94df8eb9835.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Самопровозглашенная республика Косово пытается спровоцировать Белград на силовой сценарий, но президент Сербии Александр Вучич, заявляя о возможности жесткого ответа, продемонстрировал выдержку и готовность к переговорам, заявил в понедельник посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко."Он (Вучич - ред.) позиции свои обозначил, обозначил готовность к переговорному решению, обозначил готовность встречаться с представителями Приштины, чтобы находить развязки. Это одна сторона. Вторая сторона - это жесткость, которую он проявил, подчеркнув, что событий, аналогичных погромам 2004 года, он как лидер Сербии не допустит. И если будет кровопролитие, Сербия ответит адекватным образом, будет защищаться и победит. Но при этом он показал себя как сторонник переговоров, а не военного решения", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24"."Сторонниками силового решения являются руководители в Приштине, это очевидно. Отсюда провоцирование сербов, их вывод на силовые меры... Вот это самое опасное", - резюмировал дипломат.Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник на севере Косово произошли беспорядки из-за планированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами. Запрет должен был вступить в силу 1 августа. Власти самопровозглашенной республики после призыва США отложили на месяц запрет на въезд с сербскими номерами и документами. Президент Сербии в ночь на понедельник заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово - по его словам, Белград сделает для этого все возможное.Населенные преимущественно сербами пункты на севере Косово рано утром в понедельник были украшены символикой Сообщества сербских общин, которое власти Косово так и не начали формировать, несмотря на договоренности под эгидой ЕС. Обстановка на улицах тихая.

https://ria.ru/20220801/serbiya-1806360359.html

https://ria.ru/20220801/kosovo-1806328682.html

косово

сербия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

обострение ситуации на границе косово и сербии, в мире, косово, сербия, россия, александр боцан-харченко, александр вучич