13:12 01.08.2022 (обновлено: 13:37 01.08.2022)
Вучич показал выдержку в ситуации с Косово, заявил посол в Белграде
Посол России в Сербии: Вучич показал выдержку в ответ на провокации Косова
Вид с воздуха на Белград, Сербия . Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Самопровозглашенная республика Косово пытается спровоцировать Белград на силовой сценарий, но президент Сербии Александр Вучич, заявляя о возможности жесткого ответа, продемонстрировал выдержку и готовность к переговорам, заявил в понедельник посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"Он (Вучич - ред.) позиции свои обозначил, обозначил готовность к переговорному решению, обозначил готовность встречаться с представителями Приштины, чтобы находить развязки. Это одна сторона. Вторая сторона - это жесткость, которую он проявил, подчеркнув, что событий, аналогичных погромам 2004 года, он как лидер Сербии не допустит. И если будет кровопролитие, Сербия ответит адекватным образом, будет защищаться и победит. Но при этом он показал себя как сторонник переговоров, а не военного решения", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".
"Сторонниками силового решения являются руководители в Приштине, это очевидно. Отсюда провоцирование сербов, их вывод на силовые меры... Вот это самое опасное", - резюмировал дипломат.
Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник на севере Косово произошли беспорядки из-за планированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами. Запрет должен был вступить в силу 1 августа. Власти самопровозглашенной республики после призыва США отложили на месяц запрет на въезд с сербскими номерами и документами. Президент Сербии в ночь на понедельник заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово - по его словам, Белград сделает для этого все возможное.
Населенные преимущественно сербами пункты на севере Косово рано утром в понедельник были украшены символикой Сообщества сербских общин, которое власти Косово так и не начали формировать, несмотря на договоренности под эгидой ЕС. Обстановка на улицах тихая.