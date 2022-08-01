https://ria.ru/20220801/kosovo-1806388416.html

Экс-эмиссар США по Косово назвал депутата Рады Гончаренко безумцем

Экс-эмиссар США по Косово назвал депутата Рады Гончаренко безумцем - РИА Новости, 01.08.2022

Экс-эмиссар США по Косово назвал депутата Рады Гончаренко безумцем

Экс-представитель США по мирным переговорам Белграда и Приштины Ричард Гренелл назвал украинского депутата Алексея Гончаренко безумцем. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T12:45

2022-08-01T12:45

2022-08-01T12:45

в мире

сербия

косово

украина

верховная рада украины

алексей гончаренко

сша

ричард гренелл

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БЕЛГРАД, 1 авг - РИА Новости. Экс-представитель США по мирным переговорам Белграда и Приштины Ричард Гренелл назвал украинского депутата Алексея Гончаренко безумцем."Вы безумец", - написал Гренелл в ответ на твит Гончаренко, в котором тот заявил, что в случае вторжения Сербии в самопровозглашенное Косово Киев должен встать на защиту косоваров, в том числе и военным путем.Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник на севере Косово произошли беспорядки из-за планировавшегося Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами, который должен был вступить в силу 1 августа. Власти самопровозглашенной республики Косово после призыва США отложили на месяц запрет на въезд с сербскими номерами и документами, вызвавший напряжение в крае. Президент Сербии Александр Вучич в ночь на понедельник заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово, по его словам Белград сделает для этого все возможное.Населенные преимущественно сербами поселки на севере Косово рано утром в понедельник были украшены символикой Сообщества сербских общин (ССО), которое власти самопровозглашенного Косово так и не начали формировать, несмотря на договоренности под эгидой ЕС. Обстановка на улицах спокойная.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

https://ria.ru/20220715/serbiya-1802657355.html

https://ria.ru/20220717/serbiya-1802993305.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сербия, косово, украина, верховная рада украины, алексей гончаренко, сша, ричард гренелл, обострение ситуации на границе косово и сербии