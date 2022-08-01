Экс-эмиссар США по Косово назвал депутата Рады Гончаренко безумцем
Экс-эмиссар США по Косово Гренелл назвал депутата Рады Гончаренко безумцем
© AP Photo / Darko VojinovicРичард Гренелл
© AP Photo / Darko Vojinovic
Ричард Гренелл . Архивное фото
БЕЛГРАД, 1 авг - РИА Новости. Экс-представитель США по мирным переговорам Белграда и Приштины Ричард Гренелл назвал украинского депутата Алексея Гончаренко безумцем.
Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник на севере Косово произошли беспорядки из-за планировавшегося Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами, который должен был вступить в силу 1 августа. Власти самопровозглашенной республики Косово после призыва США отложили на месяц запрет на въезд с сербскими номерами и документами, вызвавший напряжение в крае. Президент Сербии Александр Вучич в ночь на понедельник заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово, по его словам Белград сделает для этого все возможное.
Населенные преимущественно сербами поселки на севере Косово рано утром в понедельник были украшены символикой Сообщества сербских общин (ССО), которое власти самопровозглашенного Косово так и не начали формировать, несмотря на договоренности под эгидой ЕС. Обстановка на улицах спокойная.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.