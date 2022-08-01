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Экс-эмиссар США по Косово назвал депутата Рады Гончаренко безумцем - РИА Новости, 01.08.2022
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Экс-эмиссар США по Косово назвал депутата Рады Гончаренко безумцем
Экс-эмиссар США по Косово назвал депутата Рады Гончаренко безумцем - РИА Новости, 01.08.2022
Экс-эмиссар США по Косово назвал депутата Рады Гончаренко безумцем
Экс-представитель США по мирным переговорам Белграда и Приштины Ричард Гренелл назвал украинского депутата Алексея Гончаренко безумцем. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T12:45
2022-08-01T12:45
в мире
сербия
косово
украина
верховная рада украины
алексей гончаренко
сша
ричард гренелл
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БЕЛГРАД, 1 авг - РИА Новости. Экс-представитель США по мирным переговорам Белграда и Приштины Ричард Гренелл назвал украинского депутата Алексея Гончаренко безумцем."Вы безумец", - написал Гренелл в ответ на твит Гончаренко, в котором тот заявил, что в случае вторжения Сербии в самопровозглашенное Косово Киев должен встать на защиту косоваров, в том числе и военным путем.Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник на севере Косово произошли беспорядки из-за планировавшегося Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами, который должен был вступить в силу 1 августа. Власти самопровозглашенной республики Косово после призыва США отложили на месяц запрет на въезд с сербскими номерами и документами, вызвавший напряжение в крае. Президент Сербии Александр Вучич в ночь на понедельник заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово, по его словам Белград сделает для этого все возможное.Населенные преимущественно сербами поселки на севере Косово рано утром в понедельник были украшены символикой Сообщества сербских общин (ССО), которое власти самопровозглашенного Косово так и не начали формировать, несмотря на договоренности под эгидой ЕС. Обстановка на улицах спокойная.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
https://ria.ru/20220715/serbiya-1802657355.html
https://ria.ru/20220717/serbiya-1802993305.html
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в мире, сербия, косово, украина, верховная рада украины, алексей гончаренко, сша, ричард гренелл, обострение ситуации на границе косово и сербии
12:45 01.08.2022
 
Экс-эмиссар США по Косово назвал депутата Рады Гончаренко безумцем

Экс-эмиссар США по Косово Гренелл назвал депутата Рады Гончаренко безумцем

© AP Photo / Darko VojinovicРичард Гренелл
Ричард Гренелл - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Ричард Гренелл . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 1 авг - РИА Новости. Экс-представитель США по мирным переговорам Белграда и Приштины Ричард Гренелл назвал украинского депутата Алексея Гончаренко безумцем.
"Вы безумец", - написал Гренелл в ответ на твит Гончаренко, в котором тот заявил, что в случае вторжения Сербии в самопровозглашенное Косово Киев должен встать на защиту косоваров, в том числе и военным путем.
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Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник на севере Косово произошли беспорядки из-за планировавшегося Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами, который должен был вступить в силу 1 августа. Власти самопровозглашенной республики Косово после призыва США отложили на месяц запрет на въезд с сербскими номерами и документами, вызвавший напряжение в крае. Президент Сербии Александр Вучич в ночь на понедельник заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово, по его словам Белград сделает для этого все возможное.
Населенные преимущественно сербами поселки на севере Косово рано утром в понедельник были украшены символикой Сообщества сербских общин (ССО), которое власти самопровозглашенного Косово так и не начали формировать, несмотря на договоренности под эгидой ЕС. Обстановка на улицах спокойная.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
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В миреСербияКосовоУкраинаВерховная Рада УкраиныАлексей ГончаренкоСШАРичард ГренеллОбострение ситуации на границе Косово и Сербии
 
 
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