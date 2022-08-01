12:05 01.08.2022 (обновлено: 12:26 01.08.2022)
На севере Косово начали разбирать баррикады на трассах, пишут СМИ
"Вечерне новости": на севере Косово начали разбирать баррикады на автомобильных трассах
Флаг Косово. Архивное фото
БЕЛГРАД, 1 авг – РИА Новости. На автомобильных трассах на севере Косово сербы начали разбирать установленные баррикады после отсрочки на месяц запрета на въезд с сербскими номерами и документами, который должен был вступить в силу 1 августа.
Глава МВД самопровозглашенной республики Косово Джеляль Швецла в понедельник призвал косовских сербов убрать ранее установленные баррикады на дорогах на севере края, чтобы отложить до 1 сентября действие запрета на въезд с сербскими номерами и документами, вызвавший напряжение в крае. По его данным выдача документов на въезд-выезд уже началась на КПП самопровозглашенного Косово "Мердаре", но пункты "Ярине" и "Брняк" остаются закрытыми из-за баррикад, возведенных сербами.
"Начался разбор баррикад на всех трассах, убираются грузовики, чтобы дать обеспечить движение транспорта. На КПП "Мердаре" движение функционирует нормально, с ожиданием в полчаса, всем носителям сербских личных документов выдается временная справка", - передает портал издания "Вечерне новости".
Министерство иностранных дел самопровозглашенной республики Косово призвало граждан использовать для въезда и выезда КПП на границе с Северной Македонией из-за блокирования двух КПП на севере края и перегрузки КПП на юге. Местные СМИ ранее сообщили, что на работающем КПП "Мердаре" на юге края сформировались колонны автомобилей желающих въехать или выехать из центральной Сербии.
Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник на севере Косово произошли беспорядки из-за планированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами. Запрет должен был вступить в силу 1 августа. Власти самопровозглашенной республики после призыва США отложили на месяц запрет на въезд с сербскими номерами и документами. Президент Сербии Александр Вучич в ночь на понедельник заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово, по его словам Белграде сделает для этого все возможное.
Населенные преимущественно сербами пункты на севере Косово рано утром в понедельник были украшены символикой Сообщества сербских общин (ССО), которое власти самопровозглашенного Косово так и не начали формировать несмотря на договоренности под эгидой ЕС. Обстановка на улицах тихая.