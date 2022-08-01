https://ria.ru/20220801/kosovo-1806372537.html

На севере Косово начали разбирать баррикады на трассах, пишут СМИ

На севере Косово начали разбирать баррикады на трассах, пишут СМИ - РИА Новости, 01.08.2022

На севере Косово начали разбирать баррикады на трассах, пишут СМИ

На автомобильных трассах на севере Косово сербы начали разбирать установленные баррикады после отсрочки на месяц запрета на въезд с сербскими номерами и... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T12:05

2022-08-01T12:05

2022-08-01T12:26

обострение ситуации на границе косово и сербии

косово

в мире

александр вучич

сербия

северная македония

евросоюз

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БЕЛГРАД, 1 авг – РИА Новости. На автомобильных трассах на севере Косово сербы начали разбирать установленные баррикады после отсрочки на месяц запрета на въезд с сербскими номерами и документами, который должен был вступить в силу 1 августа.Глава МВД самопровозглашенной республики Косово Джеляль Швецла в понедельник призвал косовских сербов убрать ранее установленные баррикады на дорогах на севере края, чтобы отложить до 1 сентября действие запрета на въезд с сербскими номерами и документами, вызвавший напряжение в крае. По его данным выдача документов на въезд-выезд уже началась на КПП самопровозглашенного Косово "Мердаре", но пункты "Ярине" и "Брняк" остаются закрытыми из-за баррикад, возведенных сербами."Начался разбор баррикад на всех трассах, убираются грузовики, чтобы дать обеспечить движение транспорта. На КПП "Мердаре" движение функционирует нормально, с ожиданием в полчаса, всем носителям сербских личных документов выдается временная справка", - передает портал издания "Вечерне новости".Министерство иностранных дел самопровозглашенной республики Косово призвало граждан использовать для въезда и выезда КПП на границе с Северной Македонией из-за блокирования двух КПП на севере края и перегрузки КПП на юге. Местные СМИ ранее сообщили, что на работающем КПП "Мердаре" на юге края сформировались колонны автомобилей желающих въехать или выехать из центральной Сербии.Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник на севере Косово произошли беспорядки из-за планированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами. Запрет должен был вступить в силу 1 августа. Власти самопровозглашенной республики после призыва США отложили на месяц запрет на въезд с сербскими номерами и документами. Президент Сербии Александр Вучич в ночь на понедельник заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово, по его словам Белграде сделает для этого все возможное.Населенные преимущественно сербами пункты на севере Косово рано утром в понедельник были украшены символикой Сообщества сербских общин (ССО), которое власти самопровозглашенного Косово так и не начали формировать несмотря на договоренности под эгидой ЕС. Обстановка на улицах тихая.

https://ria.ru/20220801/kosovo-1806374469.html

https://ria.ru/20220801/serbiya-1806360359.html

косово

сербия

северная македония

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обострение ситуации на границе косово и сербии, косово, в мире, александр вучич, сербия, северная македония, евросоюз