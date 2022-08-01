https://ria.ru/20220801/kosovo-1806369550.html

В Госдуме не исключили военного конфликта на Балканах с участием НАТО

В Госдуме не исключили военного конфликта на Балканах с участием НАТО - РИА Новости, 01.08.2022

В Госдуме не исключили военного конфликта на Балканах с участием НАТО

Кризис в самопровозглашенной республике Косово – способ наказать Сербию, возможен военный конфликт с участием миротворцев НАТО, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T11:57

2022-08-01T11:57

2022-08-01T12:08

обострение ситуации на границе косово и сербии

в мире

сербия

косово

россия

госдума рф

олег морозов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68299faaf2deac7073a76b0d56baba92.jpg

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Кризис в самопровозглашенной республике Косово – способ наказать Сербию, возможен военный конфликт с участием миротворцев НАТО, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов."Косовский кризис - способ наказать Сербию. Там возможен военный конфликт, в который втянутся миротворцы НАТО", - сказал он. Депутат добавил, что все страны, которые не поддержали позицию США в связи с событиями на Украине, вскоре получат "черную метку"."Закономерно, что напряжение возникло именно сейчас… Все страны, которые по поводу событий на Украине не встали в американскую шеренгу, в ближайшее время получат "чёрную метку", - считает Морозов.По его словам, вопрос в том, готова ли Сербия публично запросить помощь России. "Вопрос в том, насколько готова Сербия сражаться за свои интересы и готова ли она публично запросить помощь России этом конфликте. Европейцы панически боятся большой войны в Европе. Но если Сербия дрогнет, её сомнут", - резюмировал парламентарий.Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник на севере Косово произошли беспорядки из-за запланированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами. Запрет должен был вступить в силу 1 августа. Власти Косово сначала стянули туда полицию, но после призыва США отложили запрет на месяц. Президент Сербии Александр Вучич в ночь на понедельник заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово - Белград, по его словам, сделает для этого все возможное.

https://ria.ru/20220728/serbiya-1805587629.html

https://ria.ru/20220625/serbiya-1798082333.html

сербия

косово

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

обострение ситуации на границе косово и сербии, в мире, сербия, косово, россия, госдума рф, олег морозов