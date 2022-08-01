10:21 01.08.2022 (обновлено: 12:04 01.08.2022)
Полиция Косова хотела "разобраться" с местными сербами, заявили в Белграде
Директор Канцелярии по Косово Петкович: Приштина стянула на север броневики со спецназом
© AP Photo / Bojan SlavkovicСотрудники косовской полиции на улице Косовска-Митровицы
© AP Photo / Bojan Slavkovic
Сотрудники косовской полиции на улице Косовска-Митровицы. Архивное фото
БЕЛГРАД, 1 авг — РИА Новости. Власти Косово собирались развязать вооруженный конфликт против местных сербов, заявил директор Канцелярии по Косово и Метохии Петар Петкович в эфире Радио и телевидения Сербии.
"Курти (премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти. — Прим. ред.) и Приштина хотели конфликта. На базу Белведере в южной части Косовска-Митровицы они стянули сотни бронированных автомобилей и до зубов вооруженных спецназовцев, которые хотели разобраться с сербским народом. Речь идет о драматичной ситуации, о которой мы предупреждали неделями и месяцами", — заявил чиновник.
Он добавил, что власти Сербии сделали все возможное и невозможное, "чтобы дойти до тех, кто может оказать влияние на Курти" и предотвратить появление жертв в этом конфликте.
Как объявило правительство Косово, с 1 августа на подконтрольной ему территории перестанут действовать сербские документы, а их владельцам на въезде будут выдавать временную справку. Тогда же начнется и обязательная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами на номера RKS (Республика Косово).
Впоследствии принятие этого решения отложили на месяц.
Белград не признает номера RKS на своей территории. В прошлом году это привело к конфликту: Приштина запретила въезд автомобилям с сербскими номерами и перебросила на север края спецподразделение МВД ROSU. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к КПП Ярине и Брняк и держали блокаду, хотя полиция пыталась разогнать их с помощью слезоточивого газа и спецсредств. После этого при посредничестве стран Запада Белград и Приштина достигли соглашения, согласно которому при выезде из Косово и Метохии в Центральную Сербию косовскую символику на номерах заклеивают стикерами с сербским гербом и буквами КМ.
Премьер-министр самопровозглашенной республики Альбин Курти призвал живущих в крае сербов перерегистрировать автомобили "ради верховенства закона" и пообещал, что их не будут подвергать дополнительным процедурам на таможне.
Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович, со своей стороны, заявил, что косовские власти готовят для сербов "настоящий ад".
Косовоалбанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии 17 февраля 2008 года. Этому предшествовало вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии, что в 1999 году привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и некоторые другие государства.