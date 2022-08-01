https://ria.ru/20220801/koronavirus-1806390013.html

В России за сутки госпитализировали 836 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 836 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 01.08.2022

В России за сутки госпитализировали 836 заболевших COVID-19

Более 10,8 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, более 800 человек госпитализированы, умерли 36 человек, сообщили журналистам в... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T12:50

2022-08-01T12:50

2022-08-01T12:50

распространение коронавируса

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россия

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Более 10,8 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, более 800 человек госпитализированы, умерли 36 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 1 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 836 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 14,9%", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций отмечен в 25 регионах, снижение - в 47, ситуация не изменилась в 13."Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 6,8 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 32,3%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 68 субъектах Российской Федерации, в том числе в 30 регионах увеличение госпитализации более чем в среднем по России", - говорится в сообщении. В нем также отмечается, что показатель заболеваемости COVID-19 за неделю на 100 тысяч населения составил 50,2 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 67,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 74 субъектах, в том числе в 12 более чем в среднем по стране.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 6 077 человек, или на 0,3% больше в сравнении с 31 июля. "Выявлено 10 824 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 36 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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