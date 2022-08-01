https://ria.ru/20220801/koronavirus-1806390013.html
В России за сутки госпитализировали 836 заболевших COVID-19
В России за сутки госпитализировали 836 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 01.08.2022
В России за сутки госпитализировали 836 заболевших COVID-19
Более 10,8 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, более 800 человек госпитализированы, умерли 36 человек, сообщили журналистам в... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T12:50
2022-08-01T12:50
2022-08-01T12:50
распространение коронавируса
общество
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россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Более 10,8 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, более 800 человек госпитализированы, умерли 36 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 1 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 836 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 14,9%", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций отмечен в 25 регионах, снижение - в 47, ситуация не изменилась в 13."Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 6,8 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 32,3%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 68 субъектах Российской Федерации, в том числе в 30 регионах увеличение госпитализации более чем в среднем по России", - говорится в сообщении. В нем также отмечается, что показатель заболеваемости COVID-19 за неделю на 100 тысяч населения составил 50,2 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 67,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 74 субъектах, в том числе в 12 более чем в среднем по стране.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 6 077 человек, или на 0,3% больше в сравнении с 31 июля. "Выявлено 10 824 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 36 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
В России за сутки госпитализировали 836 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 10 824 случая COVID-19, выздоровели 6077, умерли 36 человек
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости.
Более 10,8 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, более 800 человек госпитализированы, умерли 36 человек, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 1 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 836 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 14,9%", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций отмечен в 25 регионах, снижение - в 47, ситуация не изменилась в 13.
"Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 6,8 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 32,3%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 68 субъектах Российской Федерации, в том числе в 30 регионах увеличение госпитализации более чем в среднем по России", - говорится в сообщении. В нем также отмечается, что показатель заболеваемости COVID-19 за неделю на 100 тысяч населения составил 50,2 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 67,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 74 субъектах, в том числе в 12 более чем в среднем по стране.
Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 6 077 человек, или на 0,3% больше в сравнении с 31 июля. "Выявлено 10 824 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 36 человек", - говорится в сообщении.