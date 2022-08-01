https://ria.ru/20220801/kongress-1806405897.html

Конгресс и выставка "Полимеры России и СНГ" пройдут 4-6 октября в Тюмени

Конгресс и выставка "Полимеры России и СНГ" пройдут 4-6 октября в Тюмени - РИА Новости, 01.08.2022

Конгресс и выставка "Полимеры России и СНГ" пройдут 4-6 октября в Тюмени

III международный конгресс и выставка "Полимеры России и СНГ: строительство и модернизация заводов" пройдут 4-6 октября в Тюмени. Мероприятия посвящены... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T13:34

2022-08-01T13:34

2022-08-01T13:34

пресс-релизы

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МОСКВА, 1 авг - Vostock Capital. III международный конгресс и выставка "Полимеры России и СНГ: строительство и модернизация заводов" пройдут 4-6 октября в Тюмени. Мероприятия посвящены обсуждению крупнейших инвестиционных проектов полимерной отрасли по строительству и модернизации производственных мощностей, а также обсуждению возможностей повышения эффективности действующих предприятий.В ходе мероприятий деловой программы участники обсудят главные вызовы, тенденции и векторы развития индустрии в сложившихся экономических условиях, поделятся практическим опытом по строительству и модернизации производств, а также рассмотрят вопросы реализации инвестиционных проектов, создания инфраструктурных объектов, совершенствования технического и технологического процессов производства и переработки полимеров.В Конгрессе примут участие более 150 руководителей полимерной и нефтехимической отраслей, будут представлены более 20 практических докладов, а также технологические презентации, роуд-шоу инновационных технологий/оборудования и специализированная выставка от лидеров индустрии.Полный список инвестиционных проектов: https://polymerrussia.com/zaprosit-polnyj-spisok-proektovВ рамках мероприятия запланирован технический визит на производственную площадку. (Количество мест для участия в техническом визите ограничено. Свяжитесь с организаторами для уточнения условий участия).Участники обсудят перемены, происходящие в нефтехимии. На форуме будут представлены экспертная аналитика и прогнозы по развитию отрасли, пути повышения конкурентоспособности, ESG-стратегии, развитие внутреннего рынка полимеров и его экспортный потенциал, ценообразование на базовые полимеры и конечную продукцию, а также новые инвестиционные проекты.Дополнительная информация о Конгрессе: https://polymerrussia.com/zayavka-na-dopolnitelnuyu-informatsiyuДата: 4–6 октября 2022Место: г. Тюмень, РоссияОфициальный сайт: https://polymerrussia.com/Возрастная категория: 18+Организатор: Восток Капитал - лидер в сфере консалтинга и организации международных конференций для руководителей нефтегазовой, агропромышленной и энергетической отраслей из России, СНГ, Латинской Америки, Европы и Азии.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы