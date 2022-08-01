https://ria.ru/20220801/knigi-1806496348.html

Турчак рассказал об акции ЕР и Минпросвещения "Книги — Донбассу"

Турчак рассказал об акции ЕР и Минпросвещения "Книги — Донбассу" - РИА Новости, 01.08.2022

Турчак рассказал об акции ЕР и Минпросвещения "Книги — Донбассу"

Более 150 тысяч книг собрано в рамках акции "Единой России" и Минпросвещения РФ "Книги - Донбассу", действие акции расширено и на освобождённые территории... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T17:55

2022-08-01T17:55

2022-08-01T17:56

специальная военная операция на украине

общество

украина

донбасс

единая россия

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Более 150 тысяч книг собрано в рамках акции "Единой России" и Минпросвещения РФ "Книги - Донбассу", действие акции расширено и на освобождённые территории Украины, сообщил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак."В рамках акции "Единой России" и Минпросвещения "Книги – Донбассу" собрано более 150 тысяч книг", - сказал Турчак на заседании Бюро Высшего совета партии.Он добавил, что действие акции расширено и на освобожденные территории Украины."Вместе с Минпросвещения Единая Россия пополняет библиотечные фонды школ, чтобы дети могли изучать предметы на русском языке. Также партия помогает педагогам Донбасса подготовиться к новому учебному году и перейти на российские образовательные стандарты. Обеспечиваем школы и оборудованием, и литературой", - отметил секретарь Генсовета ЕР.

https://ria.ru/20220723/pomosch-1804570230.html

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общество, украина, донбасс, единая россия