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Турчак рассказал об акции ЕР и Минпросвещения "Книги — Донбассу" - РИА Новости, 01.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220801/knigi-1806496348.html
Турчак рассказал об акции ЕР и Минпросвещения "Книги — Донбассу"
Турчак рассказал об акции ЕР и Минпросвещения "Книги — Донбассу" - РИА Новости, 01.08.2022
Турчак рассказал об акции ЕР и Минпросвещения "Книги — Донбассу"
Более 150 тысяч книг собрано в рамках акции "Единой России" и Минпросвещения РФ "Книги - Донбассу", действие акции расширено и на освобождённые территории... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T17:55
2022-08-01T17:56
специальная военная операция на украине
общество
украина
донбасс
единая россия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Более 150 тысяч книг собрано в рамках акции "Единой России" и Минпросвещения РФ "Книги - Донбассу", действие акции расширено и на освобождённые территории Украины, сообщил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак."В рамках акции "Единой России" и Минпросвещения "Книги – Донбассу" собрано более 150 тысяч книг", - сказал Турчак на заседании Бюро Высшего совета партии.Он добавил, что действие акции расширено и на освобожденные территории Украины."Вместе с Минпросвещения Единая Россия пополняет библиотечные фонды школ, чтобы дети могли изучать предметы на русском языке. Также партия помогает педагогам Донбасса подготовиться к новому учебному году и перейти на российские образовательные стандарты. Обеспечиваем школы и оборудованием, и литературой", - отметил секретарь Генсовета ЕР.
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общество, украина, донбасс, единая россия
17:55 01.08.2022 (обновлено: 17:56 01.08.2022)
 
Турчак рассказал об акции ЕР и Минпросвещения "Книги — Донбассу"

Турчак: в рамках акции ЕР и Минпросвещения "Книги — Донбассу" собрали более 150 тысяч книг

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАндрей Турчак
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Андрей Турчак. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Более 150 тысяч книг собрано в рамках акции "Единой России" и Минпросвещения РФ "Книги - Донбассу", действие акции расширено и на освобождённые территории Украины, сообщил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак.
"В рамках акции "Единой России" и Минпросвещения "Книги – Донбассу" собрано более 150 тысяч книг", - сказал Турчак на заседании Бюро Высшего совета партии.
Он добавил, что действие акции расширено и на освобожденные территории Украины.
"Вместе с Минпросвещения Единая Россия пополняет библиотечные фонды школ, чтобы дети могли изучать предметы на русском языке. Также партия помогает педагогам Донбасса подготовиться к новому учебному году и перейти на российские образовательные стандарты. Обеспечиваем школы и оборудованием, и литературой", - отметил секретарь Генсовета ЕР.
Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
23 июля, 23:11Специальная военная операция на Украине
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