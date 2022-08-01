https://ria.ru/20220801/kit-1806311537.html
Спасатели срезали почти все снасти, в которых запутался кит в Охотском море
Спасатели срезали почти все снасти, в которых запутался кит в Охотском море - РИА Новости, 01.08.2022
Спасатели срезали почти все снасти, в которых запутался кит в Охотском море
Спасатели продолжают операцию по освобождению краснокнижного кита, который запутался в сетях в Охотском море, сообщил в Telegram-канале губернатор Хабаровского... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T06:28
2022-08-01T06:28
2022-08-01T12:13
хорошие новости
общество
россия
охотское море
всемирный фонд дикой природы
михаил дегтярев
хабаровский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805968785_0:0:1270:714_1920x0_80_0_0_7d4f36bc0f9bc2f3030e8b7c795c17bc.jpg
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Спасатели продолжают операцию по освобождению краснокнижного кита, который запутался в сетях в Охотском море, сообщил в Telegram-канале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.В конце прошлой недели участники экспедиции Всемирного фонда дикой природы (WWF) России и местный туроператор вывозили туристов в море и обнаружили гренландского кита, который попал в ставной невод недалеко от берега и намотал его на себя."Спасатели практически срезали все снасти, в которых запуталось млекопитающее. Кит находится в свободном плавании. Однако еще надо снять веревку с верхней челюсти. Для этого требуются специальные инструменты, они сейчас изготавливаются в срочном порядке", — написал Дегтярев.Он сослался на экспертов, по словам которых на полное освобождение млекопитающего потребуется еще два-три дня.Охотоморская популяция гренландского кита включена в Красную книгу России, где ей присвоен наивысший приоритет срочности и первоочередности принимаемых природоохранных мер. Эти животные круглый год обитают в Охотском море, не покидая акваторию России. В прошлом веке гренландских китов здесь насчитывались тысячи, но в результате хищнического китобойного промысла их практически полностью истребили.
https://ria.ru/20220719/nerpa-1803533763.html
россия
охотское море
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805968785_0:0:952:714_1920x0_80_0_0_fe99062923c0d393ca4f4a2ff337edb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, охотское море, всемирный фонд дикой природы, михаил дегтярев, хабаровский край
06:28 01.08.2022 (обновлено: 12:13 01.08.2022)
Спасатели срезали почти все снасти, в которых запутался кит в Охотском море
Губернатор Дегтярев: запутавшийся в неводе в Охотском море кит сейчас в свободном плавании