https://ria.ru/20220801/kit-1806311537.html

Спасатели срезали почти все снасти, в которых запутался кит в Охотском море

Спасатели срезали почти все снасти, в которых запутался кит в Охотском море - РИА Новости, 01.08.2022

Спасатели срезали почти все снасти, в которых запутался кит в Охотском море

Спасатели продолжают операцию по освобождению краснокнижного кита, который запутался в сетях в Охотском море, сообщил в Telegram-канале губернатор Хабаровского... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T06:28

2022-08-01T06:28

2022-08-01T12:13

хорошие новости

общество

россия

охотское море

всемирный фонд дикой природы

михаил дегтярев

хабаровский край

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Спасатели продолжают операцию по освобождению краснокнижного кита, который запутался в сетях в Охотском море, сообщил в Telegram-канале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.В конце прошлой недели участники экспедиции Всемирного фонда дикой природы (WWF) России и местный туроператор вывозили туристов в море и обнаружили гренландского кита, который попал в ставной невод недалеко от берега и намотал его на себя."Спасатели практически срезали все снасти, в которых запуталось млекопитающее. Кит находится в свободном плавании. Однако еще надо снять веревку с верхней челюсти. Для этого требуются специальные инструменты, они сейчас изготавливаются в срочном порядке", — написал Дегтярев.Он сослался на экспертов, по словам которых на полное освобождение млекопитающего потребуется еще два-три дня.Охотоморская популяция гренландского кита включена в Красную книгу России, где ей присвоен наивысший приоритет срочности и первоочередности принимаемых природоохранных мер. Эти животные круглый год обитают в Охотском море, не покидая акваторию России. В прошлом веке гренландских китов здесь насчитывались тысячи, но в результате хищнического китобойного промысла их практически полностью истребили.

https://ria.ru/20220719/nerpa-1803533763.html

россия

охотское море

хабаровский край

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общество, россия, охотское море, всемирный фонд дикой природы, михаил дегтярев, хабаровский край