https://ria.ru/20220801/kino-1806485054.html

Киносеть "Формула кино/Синема парк" объявила об отмене акции "кинопродукт"

Киносеть "Формула кино/Синема парк" объявила об отмене акции "кинопродукт" - РИА Новости, 01.08.2022

Киносеть "Формула кино/Синема парк" объявила об отмене акции "кинопродукт"

Объединенная киносеть "Синема Парк" и "Формула Кино" объявила об отмене акции "кинопродукт", в рамках которой зрителям предлагалось посмотреть российский фильм... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T17:18

2022-08-01T17:18

2022-08-01T17:18

культура

технологии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0e/1788512150_0:0:3120:1756_1920x0_80_0_0_5b61bc45d74729976db4655446348929.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Объединенная киносеть "Синема Парк" и "Формула Кино" объявила об отмене акции "кинопродукт", в рамках которой зрителям предлагалось посмотреть российский фильм и "зарубежные видеоматериалы", цель акции уже "выполнена полностью", сообщает пресс-служба сети.Ранее гендиректор киносети Алексей Васясин сообщил РИА Новости, что "Синема парк" и "Формула кино" начнут показы "кинопродуктов", состоящих из российского фильма и видеоматериала, где "под видеоматериалами будет какой-то голливудский контент". По его словам, общая продолжительность такого показа должна была составить 4 часа. На официальном сайте киносети было указано, что в первый сеанс войдут два анимационных фильма – "Кощей. Начало" российского режиссера Андрея Колпина (студия "Паровоз") и "Миньоны: Грювитация" голливудской студии Universal Pictures."Сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" объявляет о прекращении проведения ранее объявленной акции "кинопродукт", в рамках которой зрителям предлагалось бесплатное предсеансовое обслуживание, включающее в себя российский фильм и "зарубежные видеоматериалы". Целью данной инициативы было привлечения широкого внимания к проблемам отрасти кинопроката и начало разработки единого плана выхода индустрии кинопоказа из создавшейся ситуации. Цель акции выполнена полностью", - говорится в сообщении.Также поясняется, что "совет директоров компании не согласовал проведение данной акции и принял решение о ее полной отмене, так как считает нарушение прав правообладателей неприемлемым"."Руководство компании ожидает от министерства культуры РФ предложений по созданию рабочей группы для реализации совместного плана поддержки отрасти кинопоказа", - отмечается в релизе.В пресс-службе добавили, что все билеты, купленные по акции, были возвращены, ущерб правообладателю отсутствует.

https://ria.ru/20220630/mikhalkov-1799194723.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

технологии, россия