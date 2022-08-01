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Киносеть "Формула кино/Синема парк" объявила об отмене акции "кинопродукт" - РИА Новости, 01.08.2022
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Культура
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Киносеть "Формула кино/Синема парк" объявила об отмене акции "кинопродукт"
Киносеть "Формула кино/Синема парк" объявила об отмене акции "кинопродукт" - РИА Новости, 01.08.2022
Киносеть "Формула кино/Синема парк" объявила об отмене акции "кинопродукт"
Объединенная киносеть "Синема Парк" и "Формула Кино" объявила об отмене акции "кинопродукт", в рамках которой зрителям предлагалось посмотреть российский фильм... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T17:18
2022-08-01T17:18
культура
технологии
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Объединенная киносеть "Синема Парк" и "Формула Кино" объявила об отмене акции "кинопродукт", в рамках которой зрителям предлагалось посмотреть российский фильм и "зарубежные видеоматериалы", цель акции уже "выполнена полностью", сообщает пресс-служба сети.Ранее гендиректор киносети Алексей Васясин сообщил РИА Новости, что "Синема парк" и "Формула кино" начнут показы "кинопродуктов", состоящих из российского фильма и видеоматериала, где "под видеоматериалами будет какой-то голливудский контент". По его словам, общая продолжительность такого показа должна была составить 4 часа. На официальном сайте киносети было указано, что в первый сеанс войдут два анимационных фильма – "Кощей. Начало" российского режиссера Андрея Колпина (студия "Паровоз") и "Миньоны: Грювитация" голливудской студии Universal Pictures."Сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" объявляет о прекращении проведения ранее объявленной акции "кинопродукт", в рамках которой зрителям предлагалось бесплатное предсеансовое обслуживание, включающее в себя российский фильм и "зарубежные видеоматериалы". Целью данной инициативы было привлечения широкого внимания к проблемам отрасти кинопроката и начало разработки единого плана выхода индустрии кинопоказа из создавшейся ситуации. Цель акции выполнена полностью", - говорится в сообщении.Также поясняется, что "совет директоров компании не согласовал проведение данной акции и принял решение о ее полной отмене, так как считает нарушение прав правообладателей неприемлемым"."Руководство компании ожидает от министерства культуры РФ предложений по созданию рабочей группы для реализации совместного плана поддержки отрасти кинопоказа", - отмечается в релизе.В пресс-службе добавили, что все билеты, купленные по акции, были возвращены, ущерб правообладателю отсутствует.
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технологии, россия
17:18 01.08.2022
 
Киносеть "Формула кино/Синема парк" объявила об отмене акции "кинопродукт"

Объединенная киносеть "Синема Парк" и "Формула Кино" объявила об отмене акции кинопродукт

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКассы самообслуживания в кинотеатре "Синема парк" в торговом центре "Европейский" в Москве
Кассы самообслуживания в кинотеатре Синема парк в торговом центре Европейский в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Кассы самообслуживания в кинотеатре "Синема парк" в торговом центре "Европейский" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Объединенная киносеть "Синема Парк" и "Формула Кино" объявила об отмене акции "кинопродукт", в рамках которой зрителям предлагалось посмотреть российский фильм и "зарубежные видеоматериалы", цель акции уже "выполнена полностью", сообщает пресс-служба сети.
Ранее гендиректор киносети Алексей Васясин сообщил РИА Новости, что "Синема парк" и "Формула кино" начнут показы "кинопродуктов", состоящих из российского фильма и видеоматериала, где "под видеоматериалами будет какой-то голливудский контент". По его словам, общая продолжительность такого показа должна была составить 4 часа. На официальном сайте киносети было указано, что в первый сеанс войдут два анимационных фильма – "Кощей. Начало" российского режиссера Андрея Колпина (студия "Паровоз") и "Миньоны: Грювитация" голливудской студии Universal Pictures.
"Сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" объявляет о прекращении проведения ранее объявленной акции "кинопродукт", в рамках которой зрителям предлагалось бесплатное предсеансовое обслуживание, включающее в себя российский фильм и "зарубежные видеоматериалы". Целью данной инициативы было привлечения широкого внимания к проблемам отрасти кинопроката и начало разработки единого плана выхода индустрии кинопоказа из создавшейся ситуации. Цель акции выполнена полностью", - говорится в сообщении.
Также поясняется, что "совет директоров компании не согласовал проведение данной акции и принял решение о ее полной отмене, так как считает нарушение прав правообладателей неприемлемым".
"Руководство компании ожидает от министерства культуры РФ предложений по созданию рабочей группы для реализации совместного плана поддержки отрасти кинопоказа", - отмечается в релизе.
В пресс-службе добавили, что все билеты, купленные по акции, были возвращены, ущерб правообладателю отсутствует.
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