https://ria.ru/20220801/kino-1806485054.html
Киносеть "Формула кино/Синема парк" объявила об отмене акции "кинопродукт"
Киносеть "Формула кино/Синема парк" объявила об отмене акции "кинопродукт" - РИА Новости, 01.08.2022
Киносеть "Формула кино/Синема парк" объявила об отмене акции "кинопродукт"
Объединенная киносеть "Синема Парк" и "Формула Кино" объявила об отмене акции "кинопродукт", в рамках которой зрителям предлагалось посмотреть российский фильм... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T17:18
2022-08-01T17:18
2022-08-01T17:18
культура
технологии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0e/1788512150_0:0:3120:1756_1920x0_80_0_0_5b61bc45d74729976db4655446348929.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Объединенная киносеть "Синема Парк" и "Формула Кино" объявила об отмене акции "кинопродукт", в рамках которой зрителям предлагалось посмотреть российский фильм и "зарубежные видеоматериалы", цель акции уже "выполнена полностью", сообщает пресс-служба сети.Ранее гендиректор киносети Алексей Васясин сообщил РИА Новости, что "Синема парк" и "Формула кино" начнут показы "кинопродуктов", состоящих из российского фильма и видеоматериала, где "под видеоматериалами будет какой-то голливудский контент". По его словам, общая продолжительность такого показа должна была составить 4 часа. На официальном сайте киносети было указано, что в первый сеанс войдут два анимационных фильма – "Кощей. Начало" российского режиссера Андрея Колпина (студия "Паровоз") и "Миньоны: Грювитация" голливудской студии Universal Pictures."Сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" объявляет о прекращении проведения ранее объявленной акции "кинопродукт", в рамках которой зрителям предлагалось бесплатное предсеансовое обслуживание, включающее в себя российский фильм и "зарубежные видеоматериалы". Целью данной инициативы было привлечения широкого внимания к проблемам отрасти кинопроката и начало разработки единого плана выхода индустрии кинопоказа из создавшейся ситуации. Цель акции выполнена полностью", - говорится в сообщении.Также поясняется, что "совет директоров компании не согласовал проведение данной акции и принял решение о ее полной отмене, так как считает нарушение прав правообладателей неприемлемым"."Руководство компании ожидает от министерства культуры РФ предложений по созданию рабочей группы для реализации совместного плана поддержки отрасти кинопоказа", - отмечается в релизе.В пресс-службе добавили, что все билеты, купленные по акции, были возвращены, ущерб правообладателю отсутствует.
https://ria.ru/20220630/mikhalkov-1799194723.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0e/1788512150_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9546e3191edb387c3c41558e0669df7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия
Киносеть "Формула кино/Синема парк" объявила об отмене акции "кинопродукт"
Объединенная киносеть "Синема Парк" и "Формула Кино" объявила об отмене акции кинопродукт
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Объединенная киносеть "Синема Парк" и "Формула Кино" объявила об отмене акции "кинопродукт", в рамках которой зрителям предлагалось посмотреть российский фильм и "зарубежные видеоматериалы", цель акции уже "выполнена полностью", сообщает пресс-служба сети.
Ранее гендиректор киносети Алексей Васясин сообщил РИА Новости, что "Синема парк" и "Формула кино" начнут показы "кинопродуктов", состоящих из российского фильма и видеоматериала, где "под видеоматериалами будет какой-то голливудский контент". По его словам, общая продолжительность такого показа должна была составить 4 часа. На официальном сайте киносети было указано, что в первый сеанс войдут два анимационных фильма – "Кощей. Начало" российского режиссера Андрея Колпина (студия "Паровоз") и "Миньоны: Грювитация" голливудской студии Universal Pictures.
"Сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" объявляет о прекращении проведения ранее объявленной акции "кинопродукт", в рамках которой зрителям предлагалось бесплатное предсеансовое обслуживание, включающее в себя российский фильм и "зарубежные видеоматериалы". Целью данной инициативы было привлечения широкого внимания к проблемам отрасти кинопроката и начало разработки единого плана выхода индустрии кинопоказа из создавшейся ситуации. Цель акции выполнена полностью", - говорится в сообщении.
Также поясняется, что "совет директоров компании не согласовал проведение данной акции и принял решение о ее полной отмене, так как считает нарушение прав правообладателей неприемлемым".
"Руководство компании ожидает от министерства культуры РФ
предложений по созданию рабочей группы для реализации совместного плана поддержки отрасти кинопоказа", - отмечается в релизе.
В пресс-службе добавили, что все билеты, купленные по акции, были возвращены, ущерб правообладателю отсутствует.