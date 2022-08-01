Инспектора обвиняют в халатности после пожара в хостеле на юге Москвы
Пресненский суд Москвы предъявил обвинение в халатности инспектору после пожара в хостеле
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у жилого дома, где располагался сгоревший хостел
Сотрудники полиции у жилого дома, где располагался сгоревший хостел. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пожарному инспектору Роману Сабельникову предъявлено обвинение в халатности, повлекший по неосторожности смерть людей в хостеле на юге Москвы, сообщили РИА новости в пресс-службе Пресненского суда.
"Сабельникову Роману Владимировичу предъявлено обвинение по части 3 статьи 293 УК РФ",- сказала собеседница агентства.
Пресс-секретарь суда Лела Кокая уточнила, что в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании ареста Сабельникову.
Санкция статьи (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более человек) предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
В субботу суд арестовал генерального директора организации, ей было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Пожар произошел в ночь на пятницу в хостеле на первом этаже 16-этажного жилого дома на Алма-Атинской улице, 7, корпус 2. По данным МЧС России, погибли восемь человек, возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров. При этом МЧС сообщало о трех пострадавших, по данным столичного СК, пострадавших четверо - их госпитализировали. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.
В столичном главке ранее заявили, что постояльцы хостела погибли из-за решеток на окнах, в самом хостеле была пожарная сигнализация, но она не сработала, в заведении неоднократно находили нарушения, были выписаны предписания и предупреждения. О том, что на окнах сгоревшего хостела установлены решетки, ранее сообщал корреспондент РИА Новости с места событий.