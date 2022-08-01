https://ria.ru/20220801/khalatnost-1806518184.html

Инспектора обвиняют в халатности после пожара в хостеле на юге Москвы

Инспектора обвиняют в халатности после пожара в хостеле на юге Москвы - РИА Новости, 01.08.2022

Инспектора обвиняют в халатности после пожара в хостеле на юге Москвы

Пожарному инспектору Роману Сабельникову предъявлено обвинение в халатности, повлекший по неосторожности смерть людей в хостеле на юге Москвы, сообщили РИА... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T19:11

2022-08-01T19:11

2022-08-01T19:11

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

пожар в хостеле на юго-востоке москвы

москва

пресненский суд г. москвы

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пожарному инспектору Роману Сабельникову предъявлено обвинение в халатности, повлекший по неосторожности смерть людей в хостеле на юге Москвы, сообщили РИА новости в пресс-службе Пресненского суда."Сабельникову Роману Владимировичу предъявлено обвинение по части 3 статьи 293 УК РФ",- сказала собеседница агентства.Пресс-секретарь суда Лела Кокая уточнила, что в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании ареста Сабельникову.Санкция статьи (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более человек) предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.В субботу суд арестовал генерального директора организации, ей было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).Пожар произошел в ночь на пятницу в хостеле на первом этаже 16-этажного жилого дома на Алма-Атинской улице, 7, корпус 2. По данным МЧС России, погибли восемь человек, возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров. При этом МЧС сообщало о трех пострадавших, по данным столичного СК, пострадавших четверо - их госпитализировали. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.В столичном главке ранее заявили, что постояльцы хостела погибли из-за решеток на окнах, в самом хостеле была пожарная сигнализация, но она не сработала, в заведении неоднократно находили нарушения, были выписаны предписания и предупреждения. О том, что на окнах сгоревшего хостела установлены решетки, ранее сообщал корреспондент РИА Новости с места событий.

https://ria.ru/20220730/arest-1806110342.html

https://ria.ru/20220729/khostel-1805969005.html

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), пожар в хостеле на юго-востоке москвы, москва, пресненский суд г. москвы