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Инспектора обвиняют в халатности после пожара в хостеле на юге Москвы - РИА Новости, 01.08.2022
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Инспектора обвиняют в халатности после пожара в хостеле на юге Москвы
Инспектора обвиняют в халатности после пожара в хостеле на юге Москвы - РИА Новости, 01.08.2022
Инспектора обвиняют в халатности после пожара в хостеле на юге Москвы
Пожарному инспектору Роману Сабельникову предъявлено обвинение в халатности, повлекший по неосторожности смерть людей в хостеле на юге Москвы, сообщили РИА... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T19:11
2022-08-01T19:11
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
пожар в хостеле на юго-востоке москвы
москва
пресненский суд г. москвы
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пожарному инспектору Роману Сабельникову предъявлено обвинение в халатности, повлекший по неосторожности смерть людей в хостеле на юге Москвы, сообщили РИА новости в пресс-службе Пресненского суда."Сабельникову Роману Владимировичу предъявлено обвинение по части 3 статьи 293 УК РФ",- сказала собеседница агентства.Пресс-секретарь суда Лела Кокая уточнила, что в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании ареста Сабельникову.Санкция статьи (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более человек) предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.В субботу суд арестовал генерального директора организации, ей было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).Пожар произошел в ночь на пятницу в хостеле на первом этаже 16-этажного жилого дома на Алма-Атинской улице, 7, корпус 2. По данным МЧС России, погибли восемь человек, возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров. При этом МЧС сообщало о трех пострадавших, по данным столичного СК, пострадавших четверо - их госпитализировали. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.В столичном главке ранее заявили, что постояльцы хостела погибли из-за решеток на окнах, в самом хостеле была пожарная сигнализация, но она не сработала, в заведении неоднократно находили нарушения, были выписаны предписания и предупреждения. О том, что на окнах сгоревшего хостела установлены решетки, ранее сообщал корреспондент РИА Новости с места событий.
https://ria.ru/20220730/arest-1806110342.html
https://ria.ru/20220729/khostel-1805969005.html
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), пожар в хостеле на юго-востоке москвы, москва, пресненский суд г. москвы
19:11 01.08.2022
 
Инспектора обвиняют в халатности после пожара в хостеле на юге Москвы

Пресненский суд Москвы предъявил обвинение в халатности инспектору после пожара в хостеле

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у жилого дома, где располагался сгоревший хостел
Сотрудники полиции у жилого дома, где располагался сгоревший хостел - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сотрудники полиции у жилого дома, где располагался сгоревший хостел. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пожарному инспектору Роману Сабельникову предъявлено обвинение в халатности, повлекший по неосторожности смерть людей в хостеле на юге Москвы, сообщили РИА новости в пресс-службе Пресненского суда.
"Сабельникову Роману Владимировичу предъявлено обвинение по части 3 статьи 293 УК РФ",- сказала собеседница агентства.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
30 июля, 17:45
Суд арестовал гендиректора сгоревшего в Москве хостела, где погибли люди
Пресс-секретарь суда Лела Кокая уточнила, что в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании ареста Сабельникову.
Санкция статьи (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более человек) предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
В субботу суд арестовал генерального директора организации, ей было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Здание прокуратуры города Москвы - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 19:18
Прокуратура выяснила личности погибших при пожаре в хостеле на юге Москвы
Пожар произошел в ночь на пятницу в хостеле на первом этаже 16-этажного жилого дома на Алма-Атинской улице, 7, корпус 2. По данным МЧС России, погибли восемь человек, возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров. При этом МЧС сообщало о трех пострадавших, по данным столичного СК, пострадавших четверо - их госпитализировали. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.
В столичном главке ранее заявили, что постояльцы хостела погибли из-за решеток на окнах, в самом хостеле была пожарная сигнализация, но она не сработала, в заведении неоднократно находили нарушения, были выписаны предписания и предупреждения. О том, что на окнах сгоревшего хостела установлены решетки, ранее сообщал корреспондент РИА Новости с места событий.
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Пожар в хостеле на юго-востоке МосквыМоскваПресненский суд г. Москвы
 
 
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