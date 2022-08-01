Рейтинг@Mail.ru
Крупный туроператор запускает программу в Иран на регулярных рейсах - РИА Новости, 01.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220801/iran-1806484401.html
Крупный туроператор запускает программу в Иран на регулярных рейсах
Крупный туроператор запускает программу в Иран на регулярных рейсах - РИА Новости, 01.08.2022
Крупный туроператор запускает программу в Иран на регулярных рейсах
Туроператор FUN&SUN (бывший "TUI Россия") с 7 сентября запускает полетную программу из Москвы в Тегеран на регулярных рейсах иранской авиакомпании Mahan Air,... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T17:23
2022-08-01T18:07
туризм
новости - туризм
тегеран (город)
иран
москва
шереметьево (аэропорт)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787177795_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_b8c86c64dc8d7b8f0164fc73ea4602a1.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Туроператор FUN&amp;SUN (бывший "TUI Россия") с 7 сентября запускает полетную программу из Москвы в Тегеран на регулярных рейсах иранской авиакомпании Mahan Air, сообщает пресс-служба компании. Вылеты из российской столицы запланированы еженедельно по средам с 7 сентября по 26 октября из аэропорта Шереметьево. Обратные рейсы будут по средам и понедельникам в 18:00 (по местному времени), еще один борт должен отправляться из Тегерана по воскресеньям."Стоимость тура на 4 дня начинается от 68 тысяч рублей на человека с размещением в гостиницах четыре звезды и завтраками", — рассказали в компании.Экскурсионные программы предусмотрены разной продолжительности: от 3 до 6 ночей. Они включают посещение основных достопримечательностей Тегерана, Шираза и других древних персидских городов. Так, во время недельного тура "Персия. О самом главном!" предполагается посещение пяти иранских городов с заходом в мечети, цитадели, знакомство с производством ковров из шелка. Россиянам для поездки в Иран нужна виза, сделать которую можно заранее в Москве или по прилете в международные аэропорты страны. Оформить анкету на визу и получить ее возможно и самостоятельно, но проще обратиться к туроператору. Для въезда достаточно ПЦР-теста не старше 72 часов или действующего сертификата о вакцинации.
https://ria.ru/20220508/iran-1787226817.html
https://ria.ru/20220727/iran-1805232912.html
тегеран (город)
иран
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787177795_94:0:1655:1171_1920x0_80_0_0_6985cf16a4ad6dfce703717d442bb35f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, тегеран (город), иран, москва, шереметьево (аэропорт)
17:23 01.08.2022 (обновлено: 18:07 01.08.2022)
 
Крупный туроператор запускает программу в Иран на регулярных рейсах

Туроператор FUN&SUN открыл программу в Иран на регулярных рейсах Mahan Air

© Pixabay / lillolillolilloБашня Азади в Тегеране
Башня Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© Pixabay / lillolillolillo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Туроператор FUN&SUN (бывший "TUI Россия") с 7 сентября запускает полетную программу из Москвы в Тегеран на регулярных рейсах иранской авиакомпании Mahan Air, сообщает пресс-служба компании.
Вылеты из российской столицы запланированы еженедельно по средам с 7 сентября по 26 октября из аэропорта Шереметьево. Обратные рейсы будут по средам и понедельникам в 18:00 (по местному времени), еще один борт должен отправляться из Тегерана по воскресеньям.
"Стоимость тура на 4 дня начинается от 68 тысяч рублей на человека с размещением в гостиницах четыре звезды и завтраками", — рассказали в компании.
Экскурсионные программы предусмотрены разной продолжительности: от 3 до 6 ночей. Они включают посещение основных достопримечательностей Тегерана, Шираза и других древних персидских городов.
Так, во время недельного тура "Персия. О самом главном!" предполагается посещение пяти иранских городов с заходом в мечети, цитадели, знакомство с производством ковров из шелка.
Вид на город Йезд - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 08:10Туризм
Новое туристическое направление для россиян. Секреты путешествия по Ирану
Россиянам для поездки в Иран нужна виза, сделать которую можно заранее в Москве или по прилете в международные аэропорты страны. Оформить анкету на визу и получить ее возможно и самостоятельно, но проще обратиться к туроператору. Для въезда достаточно ПЦР-теста не старше 72 часов или действующего сертификата о вакцинации.
Аэропорт Астрахань - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 11:31Туризм
Из Астрахани в Иран запустят рейсы для бизнесменов
 
ТуризмНовости - ТуризмТегеран (город)ИранМоскваШереметьево (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала