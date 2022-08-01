https://ria.ru/20220801/iran-1806484401.html

Крупный туроператор запускает программу в Иран на регулярных рейсах

Крупный туроператор запускает программу в Иран на регулярных рейсах - РИА Новости, 01.08.2022

Крупный туроператор запускает программу в Иран на регулярных рейсах

Туроператор FUN&SUN (бывший "TUI Россия") с 7 сентября запускает полетную программу из Москвы в Тегеран на регулярных рейсах иранской авиакомпании Mahan Air,... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T17:23

2022-08-01T17:23

2022-08-01T18:07

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Туроператор FUN&SUN (бывший "TUI Россия") с 7 сентября запускает полетную программу из Москвы в Тегеран на регулярных рейсах иранской авиакомпании Mahan Air, сообщает пресс-служба компании. Вылеты из российской столицы запланированы еженедельно по средам с 7 сентября по 26 октября из аэропорта Шереметьево. Обратные рейсы будут по средам и понедельникам в 18:00 (по местному времени), еще один борт должен отправляться из Тегерана по воскресеньям."Стоимость тура на 4 дня начинается от 68 тысяч рублей на человека с размещением в гостиницах четыре звезды и завтраками", — рассказали в компании.Экскурсионные программы предусмотрены разной продолжительности: от 3 до 6 ночей. Они включают посещение основных достопримечательностей Тегерана, Шираза и других древних персидских городов. Так, во время недельного тура "Персия. О самом главном!" предполагается посещение пяти иранских городов с заходом в мечети, цитадели, знакомство с производством ковров из шелка. Россиянам для поездки в Иран нужна виза, сделать которую можно заранее в Москве или по прилете в международные аэропорты страны. Оформить анкету на визу и получить ее возможно и самостоятельно, но проще обратиться к туроператору. Для въезда достаточно ПЦР-теста не старше 72 часов или действующего сертификата о вакцинации.

https://ria.ru/20220508/iran-1787226817.html

https://ria.ru/20220727/iran-1805232912.html

тегеран (город)

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новости - туризм, тегеран (город), иран, москва, шереметьево (аэропорт)