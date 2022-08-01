https://ria.ru/20220801/investitsii-1805977448.html

Инвестиции Авито в 2022 году в новые пункты выдачи составят 100 млн рублей

Инвестиции Авито в 2022 году в новые пункты выдачи составят 100 млн рублей - РИА Новости, 01.08.2022

Инвестиции Авито в 2022 году в новые пункты выдачи составят 100 млн рублей

Авито совместно с логистической компанией EXMAIL в 2022 году планирует открыть более 350 брендированных пунктов в РФ. Инвестиции Авито в проект составят 100... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T10:00

2022-08-01T10:00

2022-08-01T10:00

авито

россия

экономика

технологии

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Авито совместно с логистической компанией EXMAIL в 2022 году планирует открыть более 350 брендированных пунктов в РФ. Инвестиции Авито в проект составят 100 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Авито.Первые пункты выдачи заказов (ПВЗ) были открыты в 12 городах России в апреле этого года. Летом началась массовое расширение сети — уже 90 фирменных пунктов открыты в 58 городах страны, а к осени откроется еще 80 точек.Всего в 2022 году компания проинвестирует в развитие Авито Доставки 3,5 миллиардов рублей.“За прошедшее время с первого открытия фирменных ПВЗ в апреле число заказов через них выросло в семь раз – мы видим, что нашим пользователям важны те преимущества, которые отличают брендированные пункты. Самыми активными городами по числу заказов стали Краснодар, Нижний Новгород, Екатеринбург, Красногорск и Казань. Сейчас наша приоритетная задача – масштабирование их сети, как в уже охваченных первым запуском городах, так и в новых населенных пунктах. Всего к концу 2022 года мы планируем открыть более 350 точек по всей России”, сказал директор по логистике Авито Сергей Пустыльник.В июне количество частных лиц, которые подключили опцию продажи через Авито Доставку в своих объявлениях, выросло в 5,5 раз по сравнению с прошлым годом и превысило 45 миллионов пользователей.Фирменные ПВЗ "Авито х EXMAIL" не только решают задачу расширения сети точек приема и отправки заказов, но и разработаны специально с учетом потребностей пользователей платформы — например, в них есть примерочные и удобно проверять электронику.Авито — одна из крупнейших IT-компаний и массовых платформ для коммерции в России.

https://realty.ria.ru/20220606/avito-1793444035.html

https://ria.ru/20220527/avito-1791180088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

авито, россия, экономика, технологии