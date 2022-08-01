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Стоматологические имплантаты начнут производить в Подмосковье - РИА Новости, 01.08.2022
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Стоматологические имплантаты начнут производить в Подмосковье
Стоматологические имплантаты начнут производить в Подмосковье - РИА Новости, 01.08.2022
Стоматологические имплантаты начнут производить в Подмосковье
Современные стоматологические имплантаты начнут производить на территории особой экономической зоны "Дубна" в Московской области, говорится в сообщении... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T17:57
2022-08-01T17:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
импортозамещение
экономика
технологии
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Современные стоматологические имплантаты начнут производить на территории особой экономической зоны "Дубна" в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, науки и промышленности региона.Инвестиционный проект стоимостью 280 миллионов рублей позволит выпускать до 60 тысяч имплантатов и двух миллионов пломбировочных материалов в год. Инициатором проекта выступает компания НПК "МЕДПРОМЛАБ".На новом предприятии будут открыты такие вакансии, как начальник производства, оператор ЧПУ, заведующий лаборатории, лаборант, оператор производственной линии, инженер по ремонту, водитель грузового транспорта, заведующий складом, кладовщик, упаковщик и другие.НПК "МЕДПРОМЛАБ" самостоятельно разрабатывает имплантаты, а в их производстве будет использовать высококачественные материалы и инновационные технологии. Компания планирует обеспечить рынок большим разнообразием моделей, протоколов и имплантационных систем.
https://ria.ru/20220726/importozameschenie-1805006720.html
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московская область (подмосковье), импортозамещение, экономика, технологии
17:57 01.08.2022
 

Стоматологические имплантаты начнут производить в Подмосковье

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкВрач-стоматолог во время работы
Врач-стоматолог во время работы - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Современные стоматологические имплантаты начнут производить на территории особой экономической зоны "Дубна" в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, науки и промышленности региона.
Инвестиционный проект стоимостью 280 миллионов рублей позволит выпускать до 60 тысяч имплантатов и двух миллионов пломбировочных материалов в год. Инициатором проекта выступает компания НПК "МЕДПРОМЛАБ".
Летний вид города Воскресенск - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 12:50Новости Подмосковья
Свыше 20 проектов импортозамещения реализуют в Подмосковье до конца года
"В рамках реализации проекта на территории ОЭЗ "Дубна" инвестор построит лабораторно-производственный комплекс и создаст свыше 50 рабочих мест для жителей округа", - приводятся слова заместителя председателя правительства Екатерины Зиновьевой.
На новом предприятии будут открыты такие вакансии, как начальник производства, оператор ЧПУ, заведующий лаборатории, лаборант, оператор производственной линии, инженер по ремонту, водитель грузового транспорта, заведующий складом, кладовщик, упаковщик и другие.
НПК "МЕДПРОМЛАБ" самостоятельно разрабатывает имплантаты, а в их производстве будет использовать высококачественные материалы и инновационные технологии. Компания планирует обеспечить рынок большим разнообразием моделей, протоколов и имплантационных систем.
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Завод по производству упаковки для молока построят в Подмосковье
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ИмпортозамещениеЭкономикаТехнологии
 
 
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