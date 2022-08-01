https://ria.ru/20220801/implanty-1806493469.html
Стоматологические имплантаты начнут производить в Подмосковье
Стоматологические имплантаты начнут производить в Подмосковье - РИА Новости, 01.08.2022
Стоматологические имплантаты начнут производить в Подмосковье
Современные стоматологические имплантаты начнут производить на территории особой экономической зоны "Дубна" в Московской области, говорится в сообщении... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T17:57
2022-08-01T17:57
2022-08-01T17:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
импортозамещение
экономика
технологии
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Современные стоматологические имплантаты начнут производить на территории особой экономической зоны "Дубна" в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, науки и промышленности региона.Инвестиционный проект стоимостью 280 миллионов рублей позволит выпускать до 60 тысяч имплантатов и двух миллионов пломбировочных материалов в год. Инициатором проекта выступает компания НПК "МЕДПРОМЛАБ".На новом предприятии будут открыты такие вакансии, как начальник производства, оператор ЧПУ, заведующий лаборатории, лаборант, оператор производственной линии, инженер по ремонту, водитель грузового транспорта, заведующий складом, кладовщик, упаковщик и другие.НПК "МЕДПРОМЛАБ" самостоятельно разрабатывает имплантаты, а в их производстве будет использовать высококачественные материалы и инновационные технологии. Компания планирует обеспечить рынок большим разнообразием моделей, протоколов и имплантационных систем.
https://ria.ru/20220726/importozameschenie-1805006720.html
https://ria.ru/20220728/zavod-1805665271.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), импортозамещение, экономика, технологии
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости.
Современные стоматологические имплантаты начнут производить на территории особой экономической зоны "Дубна
" в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, науки и промышленности региона.
Инвестиционный проект стоимостью 280 миллионов рублей позволит выпускать до 60 тысяч имплантатов и двух миллионов пломбировочных материалов в год. Инициатором проекта выступает компания НПК "МЕДПРОМЛАБ".
"В рамках реализации проекта на территории ОЭЗ "Дубна" инвестор построит лабораторно-производственный комплекс и создаст свыше 50 рабочих мест для жителей округа", - приводятся слова заместителя председателя правительства Екатерины Зиновьевой.
На новом предприятии будут открыты такие вакансии, как начальник производства, оператор ЧПУ, заведующий лаборатории, лаборант, оператор производственной линии, инженер по ремонту, водитель грузового транспорта, заведующий складом, кладовщик, упаковщик и другие.
НПК "МЕДПРОМЛАБ" самостоятельно разрабатывает имплантаты, а в их производстве будет использовать высококачественные материалы и инновационные технологии. Компания планирует обеспечить рынок большим разнообразием моделей, протоколов и имплантационных систем.