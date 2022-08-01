Путин учредил знамя ГУСП
Путин подписал указ об учреждении знамени Главного управления специальных программ
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении знамени Главного управления специальных программ президента РФ, документ опубликован на портале правовой информации.
"В целях реализации единой государственной политики в области геральдики и упорядочения официальных символов федеральных органов исполнительной власти постановляю: учредить знамя Главного управления специальных программ президента Российской Федерации", - говорится в тексте указа.
Согласно описанию, полотнище знамени прямоугольное, синего (василькового) цвета, обшитое золотистой тесьмой. По сторонам полотнища расположен золотистый плетеный орнамент в рамке того же цвета. По краям полотнища расположены 10 золотых пятилучевых звезд. На лицевой стороне в центре главная фигура Государственного герба РФ. На оборотной стороне - в центре геральдический знак эмблема Главного управления специальных программ президента РФ. В верхней части рамки орнамент прерывается надписью: "Отечество", а нижней - "Достоинство Честь".
Указ вступает в силу со дня его подписания.