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Путин учредил знамя ГУСП - РИА Новости, 01.08.2022
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Путин учредил знамя ГУСП
Путин учредил знамя ГУСП - РИА Новости, 01.08.2022
Путин учредил знамя ГУСП
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении знамени Главного управления специальных программ президента РФ, документ опубликован на портале правовой РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T15:15
2022-08-01T15:15
россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении знамени Главного управления специальных программ президента РФ, документ опубликован на портале правовой информации."В целях реализации единой государственной политики в области геральдики и упорядочения официальных символов федеральных органов исполнительной власти постановляю: учредить знамя Главного управления специальных программ президента Российской Федерации", - говорится в тексте указа.Согласно описанию, полотнище знамени прямоугольное, синего (василькового) цвета, обшитое золотистой тесьмой. По сторонам полотнища расположен золотистый плетеный орнамент в рамке того же цвета. По краям полотнища расположены 10 золотых пятилучевых звезд. На лицевой стороне в центре главная фигура Государственного герба РФ. На оборотной стороне - в центре геральдический знак эмблема Главного управления специальных программ президента РФ. В верхней части рамки орнамент прерывается надписью: "Отечество", а нижней - "Достоинство Честь".Указ вступает в силу со дня его подписания.
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россия, политика, владимир путин
15:15 01.08.2022
 
Путин учредил знамя ГУСП

Путин подписал указ об учреждении знамени Главного управления специальных программ

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении знамени Главного управления специальных программ президента РФ, документ опубликован на портале правовой информации.
"В целях реализации единой государственной политики в области геральдики и упорядочения официальных символов федеральных органов исполнительной власти постановляю: учредить знамя Главного управления специальных программ президента Российской Федерации", - говорится в тексте указа.
Согласно описанию, полотнище знамени прямоугольное, синего (василькового) цвета, обшитое золотистой тесьмой. По сторонам полотнища расположен золотистый плетеный орнамент в рамке того же цвета. По краям полотнища расположены 10 золотых пятилучевых звезд. На лицевой стороне в центре главная фигура Государственного герба РФ. На оборотной стороне - в центре геральдический знак эмблема Главного управления специальных программ президента РФ. В верхней части рамки орнамент прерывается надписью: "Отечество", а нижней - "Достоинство Честь".
Указ вступает в силу со дня его подписания.
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