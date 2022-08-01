https://ria.ru/20220801/gusp-1806442839.html

Путин учредил знамя ГУСП

Путин учредил знамя ГУСП - РИА Новости, 01.08.2022

Путин учредил знамя ГУСП

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении знамени Главного управления специальных программ президента РФ, документ опубликован на портале правовой РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T15:15

2022-08-01T15:15

2022-08-01T15:15

россия

политика

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_0:0:2557:1438_1920x0_80_0_0_fcd0e27952141d68084c99e5672c256f.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении знамени Главного управления специальных программ президента РФ, документ опубликован на портале правовой информации."В целях реализации единой государственной политики в области геральдики и упорядочения официальных символов федеральных органов исполнительной власти постановляю: учредить знамя Главного управления специальных программ президента Российской Федерации", - говорится в тексте указа.Согласно описанию, полотнище знамени прямоугольное, синего (василькового) цвета, обшитое золотистой тесьмой. По сторонам полотнища расположен золотистый плетеный орнамент в рамке того же цвета. По краям полотнища расположены 10 золотых пятилучевых звезд. На лицевой стороне в центре главная фигура Государственного герба РФ. На оборотной стороне - в центре геральдический знак эмблема Главного управления специальных программ президента РФ. В верхней части рамки орнамент прерывается надписью: "Отечество", а нижней - "Достоинство Честь".Указ вступает в силу со дня его подписания.

https://ria.ru/20220714/putin-1802543804.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, политика, владимир путин