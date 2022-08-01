https://ria.ru/20220801/genprokuratura-1806480598.html

Генпрокуратура признала нежелательной в России британскую НПО Calvert 22*

Генпрокуратура признала нежелательной в России британскую НПО Calvert 22* - РИА Новости, 01.08.2022

Генпрокуратура признала нежелательной в России британскую НПО Calvert 22*

Генпрокуратура признала нежелательной в России британскую неправительственную организацию Calvert 22* Foundation: ее работа, по оценке ведомства, "представляет... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T17:04

2022-08-01T17:04

2022-08-01T17:12

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Генпрокуратура признала нежелательной в России британскую неправительственную организацию Calvert 22* Foundation: ее работа, по оценке ведомства, "представляет угрозу основам конституционного строя"."По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации Calvert 22* Foundation, Великобритания. Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ", - говорится в релизе.Информация о решении направлена в Минюст для внесения организации в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана в России нежелательной.*Организация включена в список нежелательных

https://ria.ru/20220715/inoagenty-1802595412.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, великобритания