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Генпрокуратура признала нежелательной в России британскую НПО Calvert 22* - РИА Новости, 01.08.2022
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Генпрокуратура признала нежелательной в России британскую НПО Calvert 22*
Генпрокуратура признала нежелательной в России британскую НПО Calvert 22* - РИА Новости, 01.08.2022
Генпрокуратура признала нежелательной в России британскую НПО Calvert 22*
Генпрокуратура признала нежелательной в России британскую неправительственную организацию Calvert 22* Foundation: ее работа, по оценке ведомства, "представляет... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T17:04
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Генпрокуратура признала нежелательной в России британскую неправительственную организацию Calvert 22* Foundation: ее работа, по оценке ведомства, "представляет угрозу основам конституционного строя"."По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации Calvert 22* Foundation, Великобритания. Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ", - говорится в релизе.Информация о решении направлена в Минюст для внесения организации в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана в России нежелательной.*Организация включена в список нежелательных
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в мире, россия, великобритания
17:04 01.08.2022 (обновлено: 17:12 01.08.2022)
 
Генпрокуратура признала нежелательной в России британскую НПО Calvert 22*

Генпрокуратура признала нежелательной в России британскую НПО Calvert 22* Foundation

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Генпрокуратура признала нежелательной в России британскую неправительственную организацию Calvert 22* Foundation: ее работа, по оценке ведомства, "представляет угрозу основам конституционного строя".
"По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации Calvert 22* Foundation, Великобритания. Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ", - говорится в релизе.
Информация о решении направлена в Минюст для внесения организации в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана в России нежелательной.
*Организация включена в список нежелательных
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
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Генпрокуратура признала работу Bellingcat* и The Insider* нежелательной
 
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