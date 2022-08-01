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Мобильные офисы социальной газификации побывают в 47 населенных пунктах
Мобильные офисы социальной газификации побывают в 47 населенных пунктах - РИА Новости, 01.08.2022
Мобильные офисы социальной газификации побывают в 47 населенных пунктах
Мобильные офисы программы "Социальная газификация" приедут в 47 населенных пунктов Московской области на этой неделе. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T16:30
2022-08-01T16:30
2022-08-01T16:32
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Мобильные офисы программы "Социальная газификация" приедут в 47 населенных пунктов Московской области на этой неделе. Об этом сообщил телеканал "360".Офисы побывают в 19 городских округах в следующих населенных пунктах:- город Волоколамск, деревни Гряды, Калистово городского округа Волоколамск;- деревни Алехново, Кашино городского округа Истра;- деревня Афанасово городского округа Клин;- деревни Аббакумово, Красная Горка, Семкино, Румянцево, Фелисово, Протасово, Погорелки городского округа Мытищи;- деревни Кузяево, Лупаново, Подосинки, Векшино, Афанасово городского округа Дмитровский;- деревня Лычево городского округа Сергиево-Посадский;- деревня Пешково городского округа Богородский;- деревни Фатеево, Саурово, Алферово городского округа Павловский Посад;- село Макарово городского округа Черноголвка;- деревня Инюшинская городского округа Шатура;- села Петровское, Трубино городского округа Щелково;- деревни Дьяково, Кузнецово, Осеченки, Вялки, рабочий поселок Быково городского округа Раменский;- поселок Белоомут, деревни Ильясово, Лисьи Норы, город Луховицы, микрорайон Молодежный-2 городского округа Луховицы;- город Воскресенск, деревни Афанасьево, Турейка городского округа Наро-Фоминский;- поселок Кобяково городского округа Одинцовский;- деревня Дальние Прудищи, село Никитское городского округа Видное;- деревня Бурхино городского округа Домодедово;- деревни Глазово, Глубоково городского округа Серпухов;- село Новоселки городского округа Чехов.В мобильных офисах жители могут заключить договор на участие в программе социальной газификации и задать все интересующие вопросы. Ознакомиться с графиком работы офисов можно на сайте "Мособлгаза".
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московская область (подмосковье), мособлгаз
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости
. Мобильные офисы программы "Социальная газификация" приедут в 47 населенных пунктов Московской области на этой неделе. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Офисы побывают в 19 городских округах в следующих населенных пунктах:
- город Волоколамск, деревни Гряды, Калистово городского округа Волоколамск;
- деревни Алехново, Кашино городского округа Истра;
- деревня Афанасово городского округа Клин;
- деревни Аббакумово, Красная Горка, Семкино, Румянцево, Фелисово, Протасово, Погорелки городского округа Мытищи;
- деревни Кузяево, Лупаново, Подосинки, Векшино, Афанасово городского округа Дмитровский;
- деревня Лычево городского округа Сергиево-Посадский;
- деревня Пешково городского округа Богородский;
- деревни Фатеево, Саурово, Алферово городского округа Павловский Посад;
- село Макарово городского округа Черноголвка;
- деревня Инюшинская городского округа Шатура;
- села Петровское, Трубино городского округа Щелково;
- деревни Дьяково, Кузнецово, Осеченки, Вялки, рабочий поселок Быково городского округа Раменский;
- поселок Белоомут, деревни Ильясово, Лисьи Норы, город Луховицы, микрорайон Молодежный-2 городского округа Луховицы;
- город Воскресенск, деревни Афанасьево, Турейка городского округа Наро-Фоминский;
- поселок Кобяково городского округа Одинцовский;
- деревня Дальние Прудищи, село Никитское городского округа Видное;
- деревня Бурхино городского округа Домодедово;
- деревни Глазово, Глубоково городского округа Серпухов;
- село Новоселки городского округа Чехов.
В мобильных офисах жители могут заключить договор на участие в программе социальной газификации и задать все интересующие вопросы. Ознакомиться с графиком работы офисов можно на сайте "Мособлгаза".