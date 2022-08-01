https://ria.ru/20220801/gazifikatsiya-1806465451.html

Мобильные офисы социальной газификации побывают в 47 населенных пунктах

Мобильные офисы социальной газификации побывают в 47 населенных пунктах - РИА Новости, 01.08.2022

Мобильные офисы социальной газификации побывают в 47 населенных пунктах

Мобильные офисы программы "Социальная газификация" приедут в 47 населенных пунктов Московской области на этой неделе. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T16:30

2022-08-01T16:30

2022-08-01T16:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мособлгаз

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Мобильные офисы программы "Социальная газификация" приедут в 47 населенных пунктов Московской области на этой неделе. Об этом сообщил телеканал "360".Офисы побывают в 19 городских округах в следующих населенных пунктах:- город Волоколамск, деревни Гряды, Калистово городского округа Волоколамск;- деревни Алехново, Кашино городского округа Истра;- деревня Афанасово городского округа Клин;- деревни Аббакумово, Красная Горка, Семкино, Румянцево, Фелисово, Протасово, Погорелки городского округа Мытищи;- деревни Кузяево, Лупаново, Подосинки, Векшино, Афанасово городского округа Дмитровский;- деревня Лычево городского округа Сергиево-Посадский;- деревня Пешково городского округа Богородский;- деревни Фатеево, Саурово, Алферово городского округа Павловский Посад;- село Макарово городского округа Черноголвка;- деревня Инюшинская городского округа Шатура;- села Петровское, Трубино городского округа Щелково;- деревни Дьяково, Кузнецово, Осеченки, Вялки, рабочий поселок Быково городского округа Раменский;- поселок Белоомут, деревни Ильясово, Лисьи Норы, город Луховицы, микрорайон Молодежный-2 городского округа Луховицы;- город Воскресенск, деревни Афанасьево, Турейка городского округа Наро-Фоминский;- поселок Кобяково городского округа Одинцовский;- деревня Дальние Прудищи, село Никитское городского округа Видное;- деревня Бурхино городского округа Домодедово;- деревни Глазово, Глубоково городского округа Серпухов;- село Новоселки городского округа Чехов.В мобильных офисах жители могут заключить договор на участие в программе социальной газификации и задать все интересующие вопросы. Ознакомиться с графиком работы офисов можно на сайте "Мособлгаза".

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), мособлгаз