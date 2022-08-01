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В Индии ограничили снабжение газом клиентов из-за непоставки СПГ - РИА Новости, 01.08.2022
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В Индии ограничили снабжение газом клиентов из-за непоставки СПГ
В Индии ограничили снабжение газом клиентов из-за непоставки СПГ - РИА Новости, 01.08.2022
В Индии ограничили снабжение газом клиентов из-за непоставки СПГ
Индийская государственная энергетическая компания GAIL India начала ограничивать снабжение газом своих потребителей внутри страны из-за пропуска поставок СПГ... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T19:39
2022-08-01T19:39
экономика
германия
индия
европа
газпром
ямал спг
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Индийская государственная энергетическая компания GAIL India начала ограничивать снабжение газом своих потребителей внутри страны из-за пропуска поставок СПГ бывшим подразделением "Газпрома" Gazprom Marketing &amp; Trading (GM&amp;T) Singapore, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники.В июле агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что GM&amp;T Singapore пропустил пять запланированных поставок СПГ для GAIL в последние два месяца, тогда как у сторон договоренность на поставку около 40 грузов в этом году (обычно по три-четыре в месяц) в рамках долгосрочного соглашения. "Ямал СПГ" (с него GM&amp;T Singapore ранее вела поставки в адрес GAIL за счет долгосрочного контракта с Yamal Trade) после сообщений о пропуске GM&amp;T Singapore поставок газа в Индию заявил РИА Новости, что выполняет все обязательства перед этой компанией."Крупнейший индийский дистрибьютор газа GAIL (India) Ltd начал нормирование газа, сократив поставки предприятиям по производству удобрений и промышленным клиентам после того, как импорт СПГ сократился в рамках сделки с бывшим подразделением российского энергетического гиганта "Газпром", - сообщили агентству источники. Уточняется, что GAIL сократила поставки на некоторые заводы по производству удобрений на 10% и ограничила продажу газа промышленным клиентам до нижнего предела допустимого уровня в 10-20%.По словам источников, государственная компания работает на своем нефтехимическом комплексе в Пате, на севере Индии, примерно на 60% мощности, чтобы сэкономить газ для других клиентов. GAIL провела профилактическую остановку некоторых установок на заводе мощностью 810 тысяч тонн в год. Меры GAIL приведут к сокращению поставок газа клиентам примерно на 6,5 миллиона кубометров в день, в то время как импорт по сделке с "Газпромом" составлял в среднем около 8,5 миллиона кубометров в день, сообщили агентству источники."Газпром" контролировал GM&amp;T Singapore Pte через Gazprom Germania, которой он перестал владеть в конце марта после сообщений в СМИ о прошедших в ней обысках. Уже 4 апреля власти ФРГ взяли Gazprom Germania под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами. Они переименовали компанию в SEFE Securing Energy for Europe, объяснив это тем, что намерены гарантировать энергобезопасность Германии и Европы.
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экономика, германия, индия, европа, газпром, ямал спг
19:39 01.08.2022
 
В Индии ограничили снабжение газом клиентов из-за непоставки СПГ

GAIL India ограничила отпуск газа из-за непоставки СПГ бывшей "дочкой" "Газпрома"

© РИА Новости / СтрингерГазовый хаб
Газовый хаб - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
Газовый хаб. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Индийская государственная энергетическая компания GAIL India начала ограничивать снабжение газом своих потребителей внутри страны из-за пропуска поставок СПГ бывшим подразделением "Газпрома" Gazprom Marketing & Trading (GM&T) Singapore, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники.
В июле агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что GM&T Singapore пропустил пять запланированных поставок СПГ для GAIL в последние два месяца, тогда как у сторон договоренность на поставку около 40 грузов в этом году (обычно по три-четыре в месяц) в рамках долгосрочного соглашения. "Ямал СПГ" (с него GM&T Singapore ранее вела поставки в адрес GAIL за счет долгосрочного контракта с Yamal Trade) после сообщений о пропуске GM&T Singapore поставок газа в Индию заявил РИА Новости, что выполняет все обязательства перед этой компанией.
"Крупнейший индийский дистрибьютор газа GAIL (India) Ltd начал нормирование газа, сократив поставки предприятиям по производству удобрений и промышленным клиентам после того, как импорт СПГ сократился в рамках сделки с бывшим подразделением российского энергетического гиганта "Газпром", - сообщили агентству источники. Уточняется, что GAIL сократила поставки на некоторые заводы по производству удобрений на 10% и ограничила продажу газа промышленным клиентам до нижнего предела допустимого уровня в 10-20%.
По словам источников, государственная компания работает на своем нефтехимическом комплексе в Пате, на севере Индии, примерно на 60% мощности, чтобы сэкономить газ для других клиентов. GAIL провела профилактическую остановку некоторых установок на заводе мощностью 810 тысяч тонн в год. Меры GAIL приведут к сокращению поставок газа клиентам примерно на 6,5 миллиона кубометров в день, в то время как импорт по сделке с "Газпромом" составлял в среднем около 8,5 миллиона кубометров в день, сообщили агентству источники.
"Газпром" контролировал GM&T Singapore Pte через Gazprom Germania, которой он перестал владеть в конце марта после сообщений в СМИ о прошедших в ней обысках. Уже 4 апреля власти ФРГ взяли Gazprom Germania под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами. Они переименовали компанию в SEFE Securing Energy for Europe, объяснив это тем, что намерены гарантировать энергобезопасность Германии и Европы.
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