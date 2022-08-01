https://ria.ru/20220801/garantii-1806476448.html

Эксперт: Россия может настоять на обеспечении гарантий безопасности в СНВ-4

Эксперт: Россия может настоять на обеспечении гарантий безопасности в СНВ-4 - РИА Новости, 01.08.2022

Эксперт: Россия может настоять на обеспечении гарантий безопасности в СНВ-4

Готовность США к переговорам о новой системе контроля над стратегическими вооружениями является позитивным сигналом – Россия может использовать эту возможность... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T16:56

2022-08-01T16:56

2022-08-01T16:56

джо байден

владимир путин

россия

вашингтон (штат)

нато

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Готовность США к переговорам о новой системе контроля над стратегическими вооружениями является позитивным сигналом – Россия может использовать эту возможность для закрепления в новом документе гарантий безопасности со стороны Вашингтона и его партнеров по НАТО, заявил РИА Новости в понедельник вице-президент Лиги военных дипломатов, профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров.Так он прокомментировал слова президента США Джо Байдена, заявившего, что его администрация готова оперативно обсуждать с РФ новую систему контроля над вооружением, которая заменит договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), истекающий в 2026 году.Военный дипломат отметил, что потенциальным предметом обсуждения со штатами могли бы стать такие новейшие системы вооружений как планирующий боевой блок "Авангард", подводный беспилотник "Посейдон" и другие передовые разработки, о которых впервые было заявлено президентом РФ 1 марта 2018 года в обращении к Федеральному собранию."Всякие переговоры предусматривают торг, и эти торги не обязательно будут зеркальными –гипотетическим СНВ-4 мы должны достичь именно тех результатов, которые нужны нам. В том числе мы сможем добиться и тех самых гарантий безопасности, отказ предоставить которые и послужил одной из причин начала военной спецоперации на Украине", - сказал собеседник агентства.СНВ-3, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, был продлен администрацией Байдена на пять лет, он истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине. Как заявляли в госдепартаменте США, Вашингтон готов рассмотреть возможность нового раунда стратегического диалога с РФ, но хочет доказательств ее добросовестного подхода.В конце 2021 года президент России Владимир Путин заявил о намерении Москвы добиваться от Запада гарантий безопасности из-за продвижения НАТО на восток и размещения вооружения у российских границ. 17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с альянсом- документы уже передали Вашингтону и его союзникам, однако тогда Альянс отказался рассматривать предложения Москвы.

https://ria.ru/20220726/turbiny-1805049469.html

россия

вашингтон (штат)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

джо байден, владимир путин, россия, вашингтон (штат), нато