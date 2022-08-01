https://ria.ru/20220801/garantii-1806476448.html
Эксперт: Россия может настоять на обеспечении гарантий безопасности в СНВ-4
Эксперт: Россия может настоять на обеспечении гарантий безопасности в СНВ-4 - РИА Новости, 01.08.2022
Эксперт: Россия может настоять на обеспечении гарантий безопасности в СНВ-4
Готовность США к переговорам о новой системе контроля над стратегическими вооружениями является позитивным сигналом – Россия может использовать эту возможность... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T16:56
2022-08-01T16:56
2022-08-01T16:56
джо байден
владимир путин
россия
вашингтон (штат)
нато
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Готовность США к переговорам о новой системе контроля над стратегическими вооружениями является позитивным сигналом – Россия может использовать эту возможность для закрепления в новом документе гарантий безопасности со стороны Вашингтона и его партнеров по НАТО, заявил РИА Новости в понедельник вице-президент Лиги военных дипломатов, профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров.Так он прокомментировал слова президента США Джо Байдена, заявившего, что его администрация готова оперативно обсуждать с РФ новую систему контроля над вооружением, которая заменит договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), истекающий в 2026 году.Военный дипломат отметил, что потенциальным предметом обсуждения со штатами могли бы стать такие новейшие системы вооружений как планирующий боевой блок "Авангард", подводный беспилотник "Посейдон" и другие передовые разработки, о которых впервые было заявлено президентом РФ 1 марта 2018 года в обращении к Федеральному собранию."Всякие переговоры предусматривают торг, и эти торги не обязательно будут зеркальными –гипотетическим СНВ-4 мы должны достичь именно тех результатов, которые нужны нам. В том числе мы сможем добиться и тех самых гарантий безопасности, отказ предоставить которые и послужил одной из причин начала военной спецоперации на Украине", - сказал собеседник агентства.СНВ-3, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, был продлен администрацией Байдена на пять лет, он истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине. Как заявляли в госдепартаменте США, Вашингтон готов рассмотреть возможность нового раунда стратегического диалога с РФ, но хочет доказательств ее добросовестного подхода.В конце 2021 года президент России Владимир Путин заявил о намерении Москвы добиваться от Запада гарантий безопасности из-за продвижения НАТО на восток и размещения вооружения у российских границ. 17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с альянсом- документы уже передали Вашингтону и его союзникам, однако тогда Альянс отказался рассматривать предложения Москвы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, владимир путин, россия, вашингтон (штат), нато
Эксперт: Россия может настоять на обеспечении гарантий безопасности в СНВ-4
Эксперт Винокуров: Россия может добиться от США обеспечения гарантий безопасности в СНВ-4
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Готовность США к переговорам о новой системе контроля над стратегическими вооружениями является позитивным сигналом – Россия может использовать эту возможность для закрепления в новом документе гарантий безопасности со стороны Вашингтона и его партнеров по НАТО, заявил РИА Новости в понедельник вице-президент Лиги военных дипломатов, профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров.
Так он прокомментировал слова президента США Джо Байдена
, заявившего, что его администрация готова оперативно обсуждать с РФ
новую систему контроля над вооружением, которая заменит договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), истекающий в 2026 году.
"Основной принцип работы нашей дипломатии – последовательность: мы готовы вести переговоры даже с чертом, если в них мы сможем достичь конкретного результата. Мы готовы к таким переговорам, но я считаю, что новое соглашение с США должно стать более фундаментальным нежели СНВ-3. Взамен на определенные уступки в части новейшего оружия мы должны добиться от штатов гарантий безопасности, нерасширения НАТО на восток и решения других важных вопросов", - сказал Винокуров.
Военный дипломат отметил, что потенциальным предметом обсуждения со штатами могли бы стать такие новейшие системы вооружений как планирующий боевой блок "Авангард", подводный беспилотник "Посейдон" и другие передовые разработки, о которых впервые было заявлено президентом РФ 1 марта 2018 года в обращении к Федеральному собранию.
"Всякие переговоры предусматривают торг, и эти торги не обязательно будут зеркальными –гипотетическим СНВ-4 мы должны достичь именно тех результатов, которые нужны нам. В том числе мы сможем добиться и тех самых гарантий безопасности, отказ предоставить которые и послужил одной из причин начала военной спецоперации на Украине", - сказал собеседник агентства.
СНВ-3, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, был продлен администрацией Байдена на пять лет, он истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине
. Как заявляли в госдепартаменте США, Вашингтон
готов рассмотреть возможность нового раунда стратегического диалога с РФ, но хочет доказательств ее добросовестного подхода.
В конце 2021 года президент России Владимир Путин
заявил о намерении Москвы
добиваться от Запада гарантий безопасности из-за продвижения НАТО
на восток и размещения вооружения у российских границ. 17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с альянсом- документы уже передали Вашингтону и его союзникам, однако тогда Альянс отказался рассматривать предложения Москвы.