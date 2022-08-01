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Форум "ЯМАЛ АРКТИКА НЕФТЕГАЗ 2022" пройдет 29–30 ноября в Тюмени - РИА Новости, 01.08.2022
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Форум "ЯМАЛ АРКТИКА НЕФТЕГАЗ 2022" пройдет 29–30 ноября в Тюмени
Форум "ЯМАЛ АРКТИКА НЕФТЕГАЗ 2022" пройдет 29–30 ноября в Тюмени - РИА Новости, 01.08.2022
Форум "ЯМАЛ АРКТИКА НЕФТЕГАЗ 2022" пройдет 29–30 ноября в Тюмени
9-й ежегодный международный форум и выставка "ЯМАЛ АРКТИКА НЕФТЕГАЗ 2022" пройдет 29–30 ноября 2022, в г. Тюмень. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T13:25
2022-08-01T13:25
пресс-релизы
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МОСКВА, 1 авг - Vostock Capital. 9-й ежегодный международный форум и выставка "ЯМАЛ АРКТИКА НЕФТЕГАЗ 2022" пройдет 29–30 ноября 2022, в г. Тюмень.Это единственная площадка, где ежегодно встречаются более 150+ руководителей отрасли в регионе ЯНАО и в Российской Арктике. Самая достоверная информация о стратегиях и планах, о том, как развиваются существующие проекты, с какими трудностями приходится сталкиваться и какие находятся решения, как развивается сложная инфраструктура проектов и региона, какие технологические новшества внедряются и испытываются, как индустрия на Ямале влияет на позицию России в мировом энергетическом балансе и какие возможности по развитию бизнеса открываются для подрядчиков.Получить брошюруФорум откроет пленарная сессия "Развитие Ямала и Арктики в новых реалиях: стратегические решения компаний и государства в период до 2035 г." В программе запланированы обсуждения инноваций российского и зарубежного нефтегазового рынка: обеспечение эффективности процессов добычи, обустройства, транспортировки и переработки углеводородов.В рамках форума запланированы дискуссия руководителей и круглый стол на тему: Совершенствование транспортной логистической инфраструктуры Арктической зоны; Российская Арктика – территория инвестиций; Запуск проектов и реализация существующих в новых экономических условиях.Участники форума обсудят с какими вызовами сталкиваются компании, какова текущая ситуация на рынке газа, перспективы геологоразведки Ямала и АрктикиУчастников форума ждет 30+ часов делового и неформального общения, встречи один на один, деловые обеды, кофе-брейки, коктейльный приём и многое другое.Запросить полный список актуальных инвестиционных проектов ЯмалаОрганизатор: Восток Капитал - Лидер в сфере консалтинга и организации международных конференций для руководителей нефтегазовой, агропромышленной и энергетической отраслей из России, СНГ, Латинской Америки, Европы и Азии.Контактное лицо: Юлия Торба, Продюсер проекта +7 495 109 9 509 (Москва) YTorba@vostockcapital.com.Мероприятие для возрастной категории +18Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
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2022
Алёна Пава
Алёна Пава
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пресс-релизы
13:25 01.08.2022

Форум "ЯМАЛ АРКТИКА НЕФТЕГАЗ 2022" пройдет 29–30 ноября в Тюмени

© Vostock Capital9-й ежегодный международный форум и выставка "ЯМАЛ АРКТИКА НЕФТЕГАЗ 2022"
9-й ежегодный международный форум и выставка ЯМАЛ АРКТИКА НЕФТЕГАЗ 2022
© Vostock Capital
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - Vostock Capital. 9-й ежегодный международный форум и выставка "ЯМАЛ АРКТИКА НЕФТЕГАЗ 2022" пройдет 29–30 ноября 2022, в г. Тюмень.
Это единственная площадка, где ежегодно встречаются более 150+ руководителей отрасли в регионе ЯНАО и в Российской Арктике. Самая достоверная информация о стратегиях и планах, о том, как развиваются существующие проекты, с какими трудностями приходится сталкиваться и какие находятся решения, как развивается сложная инфраструктура проектов и региона, какие технологические новшества внедряются и испытываются, как индустрия на Ямале влияет на позицию России в мировом энергетическом балансе и какие возможности по развитию бизнеса открываются для подрядчиков.
Получить брошюру
Форум откроет пленарная сессия "Развитие Ямала и Арктики в новых реалиях: стратегические решения компаний и государства в период до 2035 г." В программе запланированы обсуждения инноваций российского и зарубежного нефтегазового рынка: обеспечение эффективности процессов добычи, обустройства, транспортировки и переработки углеводородов.
В рамках форума запланированы дискуссия руководителей и круглый стол на тему: Совершенствование транспортной логистической инфраструктуры Арктической зоны; Российская Арктика – территория инвестиций; Запуск проектов и реализация существующих в новых экономических условиях.
Участники форума обсудят с какими вызовами сталкиваются компании, какова текущая ситуация на рынке газа, перспективы геологоразведки Ямала и Арктики
Участников форума ждет 30+ часов делового и неформального общения, встречи один на один, деловые обеды, кофе-брейки, коктейльный приём и многое другое.
Запросить полный список актуальных инвестиционных проектов Ямала
Организатор: Восток Капитал - Лидер в сфере консалтинга и организации международных конференций для руководителей нефтегазовой, агропромышленной и энергетической отраслей из России, СНГ, Латинской Америки, Европы и Азии.
Контактное лицо: Юлия Торба, Продюсер проекта +7 495 109 9 509 (Москва) YTorba@vostockcapital.com.
Мероприятие для возрастной категории +18
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
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