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Форум "ЯМАЛ АРКТИКА НЕФТЕГАЗ 2022" пройдет 29–30 ноября в Тюмени

Форум "ЯМАЛ АРКТИКА НЕФТЕГАЗ 2022" пройдет 29–30 ноября в Тюмени - РИА Новости, 01.08.2022

Форум "ЯМАЛ АРКТИКА НЕФТЕГАЗ 2022" пройдет 29–30 ноября в Тюмени

9-й ежегодный международный форум и выставка "ЯМАЛ АРКТИКА НЕФТЕГАЗ 2022" пройдет 29–30 ноября 2022, в г. Тюмень. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T13:25

2022-08-01T13:25

2022-08-01T13:25

пресс-релизы

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МОСКВА, 1 авг - Vostock Capital. 9-й ежегодный международный форум и выставка "ЯМАЛ АРКТИКА НЕФТЕГАЗ 2022" пройдет 29–30 ноября 2022, в г. Тюмень.Это единственная площадка, где ежегодно встречаются более 150+ руководителей отрасли в регионе ЯНАО и в Российской Арктике. Самая достоверная информация о стратегиях и планах, о том, как развиваются существующие проекты, с какими трудностями приходится сталкиваться и какие находятся решения, как развивается сложная инфраструктура проектов и региона, какие технологические новшества внедряются и испытываются, как индустрия на Ямале влияет на позицию России в мировом энергетическом балансе и какие возможности по развитию бизнеса открываются для подрядчиков.Получить брошюруФорум откроет пленарная сессия "Развитие Ямала и Арктики в новых реалиях: стратегические решения компаний и государства в период до 2035 г." В программе запланированы обсуждения инноваций российского и зарубежного нефтегазового рынка: обеспечение эффективности процессов добычи, обустройства, транспортировки и переработки углеводородов.В рамках форума запланированы дискуссия руководителей и круглый стол на тему: Совершенствование транспортной логистической инфраструктуры Арктической зоны; Российская Арктика – территория инвестиций; Запуск проектов и реализация существующих в новых экономических условиях.Участники форума обсудят с какими вызовами сталкиваются компании, какова текущая ситуация на рынке газа, перспективы геологоразведки Ямала и АрктикиУчастников форума ждет 30+ часов делового и неформального общения, встречи один на один, деловые обеды, кофе-брейки, коктейльный приём и многое другое.Запросить полный список актуальных инвестиционных проектов ЯмалаОрганизатор: Восток Капитал - Лидер в сфере консалтинга и организации международных конференций для руководителей нефтегазовой, агропромышленной и энергетической отраслей из России, СНГ, Латинской Америки, Европы и Азии.Контактное лицо: Юлия Торба, Продюсер проекта +7 495 109 9 509 (Москва) YTorba@vostockcapital.com.Мероприятие для возрастной категории +18Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы