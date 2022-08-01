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Финские компании, ушедшие из России, потеряли более трех миллиардов евро - РИА Новости, 01.08.2022
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Финские компании, ушедшие из России, потеряли более трех миллиардов евро
Финские компании, ушедшие из России, потеряли более трех миллиардов евро - РИА Новости, 01.08.2022
Финские компании, ушедшие из России, потеряли более трех миллиардов евро
Издержки финского бизнеса из-за ухода с российского рынка после начала российской военной специальной операции на Украине составляют 3,589 миллиарда евро,... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T17:14
2022-08-01T17:14
экономика
россия
финляндия
nokian tyres
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 авг - РИА Новости. Издержки финского бизнеса из-за ухода с российского рынка после начала российской военной специальной операции на Украине составляют 3,589 миллиарда евро, сообщили РИА Новости в торговом представительстве России в Финляндии."Торговое представительство проанализировало полугодовые финансовые отчеты финских компаний, ранее активно работавших на российском рынке, на предмет изменения стоимости активов. Данные по списанию и обесценению традиционно отражаются в пояснениях к отчетности, в разделах по экономическим рискам или прекращению деятельности. Суммарно по крупнейшим компаниям, опубликовавшим данные к 29 июля, составил показатель в 3 миллиарда 589 миллионов евро", - отметили в торгпредстве.Лидером является энергетическая компания Fortum, списавшая 2,1 миллиарда евро, далее производитель шин для автотранспорта Nokian tyres 300 миллионов евро, машиностроительная Wartsila 200 миллионов евро, строительный холдинг SRV 159 миллионов евро и другие.
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экономика, россия, финляндия, nokian tyres
17:14 01.08.2022
 
Финские компании, ушедшие из России, потеряли более трех миллиардов евро

Торгпредство: издержки ухода финских компаний из России составляют 3,5 миллиарда евро

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 авг - РИА Новости. Издержки финского бизнеса из-за ухода с российского рынка после начала российской военной специальной операции на Украине составляют 3,589 миллиарда евро, сообщили РИА Новости в торговом представительстве России в Финляндии.
"Торговое представительство проанализировало полугодовые финансовые отчеты финских компаний, ранее активно работавших на российском рынке, на предмет изменения стоимости активов. Данные по списанию и обесценению традиционно отражаются в пояснениях к отчетности, в разделах по экономическим рискам или прекращению деятельности. Суммарно по крупнейшим компаниям, опубликовавшим данные к 29 июля, составил показатель в 3 миллиарда 589 миллионов евро", - отметили в торгпредстве.
Лидером является энергетическая компания Fortum, списавшая 2,1 миллиарда евро, далее производитель шин для автотранспорта Nokian tyres 300 миллионов евро, машиностроительная Wartsila 200 миллионов евро, строительный холдинг SRV 159 миллионов евро и другие.
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