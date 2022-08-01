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Стартовал прием фоторабот на фестиваль "Золотая черепаха" в Москве
Стартовал прием фоторабот на фестиваль "Золотая черепаха" в Москве - РИА Новости, 02.08.2022
Стартовал прием фоторабот на фестиваль "Золотая черепаха" в Москве
Стартовал прием фоторабот на фестиваль "Золотая черепаха" 2022 в специальной номинации "Дикая природа Москвы", сообщили в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-01T14:59
2022-08-01T14:59
2022-08-02T15:10
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комплекс городского хозяйства москвы
золотая черепаха
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Стартовал прием фоторабот на фестиваль "Золотая черепаха" 2022 в специальной номинации "Дикая природа Москвы", сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.В сообщении отмечается, что "Золотая Черепаха" – масштабный эколого-просветительский фотопроект, который уже 15 лет демонстрирует красоту природы и неразрывную связь человека с окружающим миром.Уточняется, что фото обитателей московских парков и особо охраняемых природных территорий можно подать на конкурс до 31 августа. Жюри отберет наиболее интересные работы – и только 10 фотографий московской дикой природы станут победителями. Их авторы получат памятные подарки и грамоты.Добавляется, что сами работы можно будет увидеть на фестивале "Золотая Черепаха" в Новой Третьяковке в зале "Биоразнообразие Москвы". Провести фестиваль планируется с 15 октября по 20 ноября.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, золотая черепаха
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Стартовал прием фоторабот на фестиваль "Золотая черепаха" 2022 в специальной номинации "Дикая природа Москвы", сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
В сообщении отмечается, что "Золотая Черепаха" – масштабный эколого-просветительский фотопроект, который уже 15 лет демонстрирует красоту природы и неразрывную связь человека с окружающим миром.
"Стартовал прием фоторабот на фестиваль "Золотая черепаха" 2022 в специальной номинации "Дикая природа Москвы
". Специальная номинация "Дикая природа Москвы" открыта в прошлом году", - говорится в сообщении.
Уточняется, что фото обитателей московских парков и особо охраняемых природных территорий можно подать на конкурс до 31 августа. Жюри отберет наиболее интересные работы – и только 10 фотографий московской дикой природы станут победителями. Их авторы получат памятные подарки и грамоты.
Добавляется, что сами работы можно будет увидеть на фестивале "Золотая Черепаха" в Новой Третьяковке в зале "Биоразнообразие Москвы". Провести фестиваль планируется с 15 октября по 20 ноября.