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Стартовал прием фоторабот на фестиваль "Золотая черепаха" в Москве - РИА Новости, 02.08.2022
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Стартовал прием фоторабот на фестиваль "Золотая черепаха" в Москве
Стартовал прием фоторабот на фестиваль "Золотая черепаха" в Москве - РИА Новости, 02.08.2022
Стартовал прием фоторабот на фестиваль "Золотая черепаха" в Москве
Стартовал прием фоторабот на фестиваль "Золотая черепаха" 2022 в специальной номинации "Дикая природа Москвы", сообщили в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-01T14:59
2022-08-02T15:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
золотая черепаха
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Стартовал прием фоторабот на фестиваль "Золотая черепаха" 2022 в специальной номинации "Дикая природа Москвы", сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.В сообщении отмечается, что "Золотая Черепаха" – масштабный эколого-просветительский фотопроект, который уже 15 лет демонстрирует красоту природы и неразрывную связь человека с окружающим миром.Уточняется, что фото обитателей московских парков и особо охраняемых природных территорий можно подать на конкурс до 31 августа. Жюри отберет наиболее интересные работы – и только 10 фотографий московской дикой природы станут победителями. Их авторы получат памятные подарки и грамоты.Добавляется, что сами работы можно будет увидеть на фестивале "Золотая Черепаха" в Новой Третьяковке в зале "Биоразнообразие Москвы". Провести фестиваль планируется с 15 октября по 20 ноября.
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городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, золотая черепаха
14:59 01.08.2022 (обновлено: 15:10 02.08.2022)
 

Стартовал прием фоторабот на фестиваль "Золотая черепаха" в Москве

© РИА Новости / Евгений ОдиноковФестиваль дикой природы "Золотая черепаха"
Фестиваль дикой природы Золотая черепаха - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" . Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Стартовал прием фоторабот на фестиваль "Золотая черепаха" 2022 в специальной номинации "Дикая природа Москвы", сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
В сообщении отмечается, что "Золотая Черепаха" – масштабный эколого-просветительский фотопроект, который уже 15 лет демонстрирует красоту природы и неразрывную связь человека с окружающим миром.
"Стартовал прием фоторабот на фестиваль "Золотая черепаха" 2022 в специальной номинации "Дикая природа Москвы". Специальная номинация "Дикая природа Москвы" открыта в прошлом году", - говорится в сообщении.
Уточняется, что фото обитателей московских парков и особо охраняемых природных территорий можно подать на конкурс до 31 августа. Жюри отберет наиболее интересные работы – и только 10 фотографий московской дикой природы станут победителями. Их авторы получат памятные подарки и грамоты.
Добавляется, что сами работы можно будет увидеть на фестивале "Золотая Черепаха" в Новой Третьяковке в зале "Биоразнообразие Москвы". Провести фестиваль планируется с 15 октября по 20 ноября.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства МосквыЗолотая черепаха
 
 
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