https://ria.ru/20220801/festival-1806685061.html

Стартовал прием фоторабот на фестиваль "Золотая черепаха" в Москве

Стартовал прием фоторабот на фестиваль "Золотая черепаха" в Москве - РИА Новости, 02.08.2022

Стартовал прием фоторабот на фестиваль "Золотая черепаха" в Москве

Стартовал прием фоторабот на фестиваль "Золотая черепаха" 2022 в специальной номинации "Дикая природа Москвы", сообщили в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-01T14:59

2022-08-01T14:59

2022-08-02T15:10

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городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

золотая черепаха

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Стартовал прием фоторабот на фестиваль "Золотая черепаха" 2022 в специальной номинации "Дикая природа Москвы", сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.В сообщении отмечается, что "Золотая Черепаха" – масштабный эколого-просветительский фотопроект, который уже 15 лет демонстрирует красоту природы и неразрывную связь человека с окружающим миром.Уточняется, что фото обитателей московских парков и особо охраняемых природных территорий можно подать на конкурс до 31 августа. Жюри отберет наиболее интересные работы – и только 10 фотографий московской дикой природы станут победителями. Их авторы получат памятные подарки и грамоты.Добавляется, что сами работы можно будет увидеть на фестивале "Золотая Черепаха" в Новой Третьяковке в зале "Биоразнообразие Москвы". Провести фестиваль планируется с 15 октября по 20 ноября.

https://ria.ru/20201202/priroda-1587310137.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, золотая черепаха