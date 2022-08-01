https://ria.ru/20220801/evrosoyuz-1806460318.html

СМИ: ЕС готовится к риску эскалации в отношениях США и КНР из-за Тайваня

СМИ: ЕС готовится к риску эскалации в отношениях США и КНР из-за Тайваня - РИА Новости, 01.08.2022

СМИ: ЕС готовится к риску эскалации в отношениях США и КНР из-за Тайваня

Страны Евросоюза пристально следят за отношениями США и Китая по вопросу Тайваня и готовятся к возможному риску эскалации между странами, сообщает издание... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T16:16

2022-08-01T16:16

2022-08-01T16:16

в мире

нэнси пелоси

цай инвэнь

китай

тайвань

сша

евросоюз

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615777_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_4db0f2df488eca74f37c9118154fd54f.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Страны Евросоюза пристально следят за отношениями США и Китая по вопросу Тайваня и готовятся к возможному риску эскалации между странами, сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленных дипломатов.По словам дипломатов, отношения между США и Китаем "могут легко обостриться", поэтому европейские страны внимательно следят за ситуацией. Отмечается, что официальные лица ЕС неохотно поднимают этот вопрос публично, однако "за кулисами" европейские дипломаты признают, что существует "явная опасность" того, что ситуация может выйти из-под контроля.Тема Тайваня в контексте американо-китайских отношений обрела особую важность в контексте ситуации на Украине. Пекин подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии неуместны, и требует от США не вмешиваться в свои внутренние дела. Вашингтон, формально не имея дипломатических отношений с Тайбеем, который признан ООН в качестве неделимой части КНР, в рамках двусторонних соглашений и ряда принятых конгрессом США законов не только поддерживает связи с островом, но регулярно осуществляет поставки вооружений.Ранее в понедельник тайваньская газета China Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может прибыть на Тайвань 2 августа, провести там ночь, в среду встретиться с главой администрации острова Цай Инвэнь и другими высокопоставленными чиновниками и в тот же день покинуть остров. МИД Тайваня эти сообщения не подтвердил. МИД КНР предупредил США, что визит Пелоси на Тайвань приведет к "серьезным последствиям", Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220801/pelosi-1806432750.html

китай

тайвань

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, нэнси пелоси, цай инвэнь, китай, тайвань, сша, евросоюз, оон, конгресс сша