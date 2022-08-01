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Из Донбасса и Украины за сутки эвакуировали в Россию почти 25 тысяч человек - РИА Новости, 01.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220801/evakuatsiya-1806538861.html
Из Донбасса и Украины за сутки эвакуировали в Россию почти 25 тысяч человек
Из Донбасса и Украины за сутки эвакуировали в Россию почти 25 тысяч человек - РИА Новости, 01.08.2022
Из Донбасса и Украины за сутки эвакуировали в Россию почти 25 тысяч человек
За сутки из опасных районов Украины и республик Донбасса в Россию эвакуированы почти 24,5 тысяч человек, в том числе более 3,5 тысяч детей, заявил начальник... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T21:39
2022-08-01T21:42
в мире
донбасс
украина
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. За сутки из опасных районов Украины и республик Донбасса в Россию эвакуированы почти 24,5 тысяч человек, в том числе более 3,5 тысяч детей, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 24 468 человек, в том числе 3 512 детей, а всего с начала специальной военной операции – 3 027 446 человек, из которых 478 360 – дети", - сказал он.
https://ria.ru/20220801/mosty-1806538150.html
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в мире, донбасс, украина
21:39 01.08.2022 (обновлено: 21:42 01.08.2022)
 
Из Донбасса и Украины за сутки эвакуировали в Россию почти 25 тысяч человек

Минобороны: почти 24,5 тысячи человек эвакуированы за сутки в Россию из Донбасса и Украины

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкМирные жители во время эвакуации, организованной бойцами военной комендатуры Северодонецка совместно с военными ЛНР
Мирные жители во время эвакуации, организованной бойцами военной комендатуры Северодонецка совместно с военными ЛНР - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Мирные жители во время эвакуации, организованной бойцами военной комендатуры Северодонецка совместно с военными ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. За сутки из опасных районов Украины и республик Донбасса в Россию эвакуированы почти 24,5 тысяч человек, в том числе более 3,5 тысяч детей, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 24 468 человек, в том числе 3 512 детей, а всего с начала специальной военной операции – 3 027 446 человек, из которых 478 360 – дети", - сказал он.
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