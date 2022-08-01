https://ria.ru/20220801/evakuatsiya-1806538861.html

Из Донбасса и Украины за сутки эвакуировали в Россию почти 25 тысяч человек

Из Донбасса и Украины за сутки эвакуировали в Россию почти 25 тысяч человек - РИА Новости, 01.08.2022

Из Донбасса и Украины за сутки эвакуировали в Россию почти 25 тысяч человек

За сутки из опасных районов Украины и республик Донбасса в Россию эвакуированы почти 24,5 тысяч человек, в том числе более 3,5 тысяч детей, заявил начальник... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T21:39

2022-08-01T21:39

2022-08-01T21:42

в мире

донбасс

украина

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. За сутки из опасных районов Украины и республик Донбасса в Россию эвакуированы почти 24,5 тысяч человек, в том числе более 3,5 тысяч детей, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 24 468 человек, в том числе 3 512 детей, а всего с начала специальной военной операции – 3 027 446 человек, из которых 478 360 – дети", - сказал он.

https://ria.ru/20220801/mosty-1806538150.html

донбасс

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в мире, донбасс, украина