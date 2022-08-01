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ООН получила запросы Москвы и Киева на расследование атаки СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 01.08.2022
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ООН получила запросы Москвы и Киева на расследование атаки СИЗО в Еленовке
ООН получила запросы Москвы и Киева на расследование атаки СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 01.08.2022
ООН получила запросы Москвы и Киева на расследование атаки СИЗО в Еленовке
Генсек ООН Антониу Гутерреш получил запросы от России и Украины на расследование удара по СИЗО в Еленовке, возможность такого расследования изучается, заявил на РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T20:11
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ООН, 1 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш получил запросы от России и Украины на расследование удара по СИЗО в Еленовке, возможность такого расследования изучается, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Генеральный секретарь получил запросы от обеих сторон провести расследование данного вопроса. Мы изучаем, имеются ли условия, которые сделают возможным проведение расследования ООН", - сказал Дюжаррик.Ранее Минобороны России сообщило, что в результате украинского удара из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова" (против них в РФ возбуждены дела - ред.), начали давать показания. В Минобороны РФ заявили, что Россия призвала экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке.
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москва, киев, оон, в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, международный комитет красного креста (мккк), россия
20:11 01.08.2022 (обновлено: 20:22 01.08.2022)
 
ООН получила запросы Москвы и Киева на расследование атаки СИЗО в Еленовке

Гутерреш получил запросы Москвы и Киева на расследование удара по СИЗО в Еленовке

© РИА Новости / Пресс-служба Южного военного округа / Перейти в фотобанкМесто содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Скриншот видео
Место содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Южного военного округа
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Место содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Скриншот видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 1 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш получил запросы от России и Украины на расследование удара по СИЗО в Еленовке, возможность такого расследования изучается, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь получил запросы от обеих сторон провести расследование данного вопроса. Мы изучаем, имеются ли условия, которые сделают возможным проведение расследования ООН", - сказал Дюжаррик.
Ранее Минобороны России сообщило, что в результате украинского удара из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова" (против них в РФ возбуждены дела - ред.), начали давать показания. В Минобороны РФ заявили, что Россия призвала экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке.
Автомобиль во дворе жилого дома в поселке Еленовка Донецкой области, пострадавший в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
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"Они не хотели этого делать": правда о Еленовке крайне неудобна для Запада
 
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