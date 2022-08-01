20:11 01.08.2022 (обновлено: 20:22 01.08.2022)
ООН получила запросы Москвы и Киева на расследование атаки СИЗО в Еленовке
Гутерреш получил запросы Москвы и Киева на расследование удара по СИЗО в Еленовке
© РИА Новости / Пресс-служба Южного военного округа / Перейти в фотобанкМесто содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Скриншот видео
Место содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Скриншот видео. Архивное фото
ООН, 1 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш получил запросы от России и Украины на расследование удара по СИЗО в Еленовке, возможность такого расследования изучается, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь получил запросы от обеих сторон провести расследование данного вопроса. Мы изучаем, имеются ли условия, которые сделают возможным проведение расследования ООН", - сказал Дюжаррик.
Ранее Минобороны России сообщило, что в результате украинского удара из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова" (против них в РФ возбуждены дела - ред.), начали давать показания. В Минобороны РФ заявили, что Россия призвала экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке.