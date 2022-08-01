https://ria.ru/20220801/eksport-1806441168.html

РЭЦ представил примеры развития несырьевого неэнергетического экспорта

РЭЦ представил примеры развития несырьевого неэнергетического экспорта - РИА Новости, 01.08.2022

РЭЦ представил примеры развития несырьевого неэнергетического экспорта

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ) опубликовал сборник лучшей практики, которая применяется в отдельных субъектах РФ для развития несырьевого... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T15:10

2022-08-01T15:10

2022-08-01T15:10

российский экспортный центр (рэц)

республика башкортостан

удмуртская республика (удмуртия)

алтайский край

экспорт

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ) опубликовал сборник лучшей практики, которая применяется в отдельных субъектах РФ для развития несырьевого неэнергетического экспорта и продвижения отечественной продукции на зарубежных рынках."В сборник вошли 14 кейсов семи российских субъектов: Республики Башкортостан, Удмуртской Республики и Алтайского края, а также Ленинградской, Новгородской, Рязанской и Свердловской областей", - говорится в сообщении.В отборе для сборника принимали участие 29 региональных практик, из них по итогам заседания экспертной группы были выбраны лучшие."Этот сборник поможет регионам обмениваться информацией и перенимать опыт тех, кто уже реализовал те или иные инструменты поддержки локальных экспортеров. Регионы-доноры очень ответственно подошли к участию в создании сборника, что позволило в короткие сроки собрать необходимую информацию. Взаимопомощь и обмен опытом должны стать отправной точкой как для наращивания экспортного потенциала уже существующих экспортеров, так и для продвижения на зарубежные рынки продукции начинающих участников ВЭД", — отметил управляющий директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта и партнерской политике РЭЦ Евгений Подшивалов.Сборник состоит из трех разделов: практики внедрения инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0, кейсы успешной работы региональной инфраструктуры поддержки экспорта, а также другие примеры регионов, которые связаны, например, с успешным устранением административных барьеров, популяризацией экспорта и эффективным взаимодействием с институтами развития и финансовыми институтами.

https://ria.ru/20220721/podderzhka-1804083756.html

республика башкортостан

удмуртская республика (удмуртия)

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), республика башкортостан, удмуртская республика (удмуртия), алтайский край, экспорт