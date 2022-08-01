РЭЦ представил примеры развития несырьевого неэнергетического экспорта
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ) опубликовал сборник лучшей практики, которая применяется в отдельных субъектах РФ для развития несырьевого неэнергетического экспорта и продвижения отечественной продукции на зарубежных рынках.
"В сборник вошли 14 кейсов семи российских субъектов: Республики Башкортостан, Удмуртской Республики и Алтайского края, а также Ленинградской, Новгородской, Рязанской и Свердловской областей", - говорится в сообщении.
В отборе для сборника принимали участие 29 региональных практик, из них по итогам заседания экспертной группы были выбраны лучшие.
"Этот сборник поможет регионам обмениваться информацией и перенимать опыт тех, кто уже реализовал те или иные инструменты поддержки локальных экспортеров. Регионы-доноры очень ответственно подошли к участию в создании сборника, что позволило в короткие сроки собрать необходимую информацию. Взаимопомощь и обмен опытом должны стать отправной точкой как для наращивания экспортного потенциала уже существующих экспортеров, так и для продвижения на зарубежные рынки продукции начинающих участников ВЭД", — отметил управляющий директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта и партнерской политике РЭЦ Евгений Подшивалов.
Сборник состоит из трех разделов: практики внедрения инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0, кейсы успешной работы региональной инфраструктуры поддержки экспорта, а также другие примеры регионов, которые связаны, например, с успешным устранением административных барьеров, популяризацией экспорта и эффективным взаимодействием с институтами развития и финансовыми институтами.