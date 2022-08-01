https://ria.ru/20220801/dozhdi-1806311421.html

В Находке дожди за несколько часов принесли почти месячную норму осадков

В Находке дожди за несколько часов принесли почти месячную норму осадков - РИА Новости, 01.08.2022

В Находке дожди за несколько часов принесли почти месячную норму осадков

Дожди за несколько часов принесли в Находку Приморского края почти месячную норму осадков, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T06:23

2022-08-01T06:23

2022-08-01T07:08

происшествия

находка

россия

приморский край

примгидромет

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ВЛАДИВОСТОК, 1 авг — РИА Новости. Дожди за несколько часов принесли в Находку Приморского края почти месячную норму осадков, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.Сегодня в социальных сетях региона распространились видео, на которых запечатлены затопленные дороги в некоторых районах Находки — вода доходит до середины автомобилей. По сообщениям местных жителей, в нескольких районах города часть дорог практически полностью "ушла под воду"."За несколько часов дожди принесли в Находку почти месячную норму осадков, выпало 120 миллиметров осадков при месячной норме в 135 миллиметров", — пояснил Чулков.Часть населенного пункта осталась без света, однако, как рассказали РИА Новости в Дальневосточной распределительной сетевой компании (АО "ДРСК"), энергетики устраняют аварию.Он уточнил, что циклон не оказал серьезного воздействия на энергообъекты в Приморье.

https://ria.ru/20220729/reki-1805890231.html

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происшествия, находка, россия, приморский край, примгидромет