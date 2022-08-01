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В Находке дожди за несколько часов принесли почти месячную норму осадков - РИА Новости, 01.08.2022
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В Находке дожди за несколько часов принесли почти месячную норму осадков
В Находке дожди за несколько часов принесли почти месячную норму осадков - РИА Новости, 01.08.2022
В Находке дожди за несколько часов принесли почти месячную норму осадков
Дожди за несколько часов принесли в Находку Приморского края почти месячную норму осадков, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T06:23
2022-08-01T07:08
происшествия
находка
россия
приморский край
примгидромет
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ВЛАДИВОСТОК, 1 авг — РИА Новости. Дожди за несколько часов принесли в Находку Приморского края почти месячную норму осадков, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.Сегодня в социальных сетях региона распространились видео, на которых запечатлены затопленные дороги в некоторых районах Находки — вода доходит до середины автомобилей. По сообщениям местных жителей, в нескольких районах города часть дорог практически полностью "ушла под воду"."За несколько часов дожди принесли в Находку почти месячную норму осадков, выпало 120 миллиметров осадков при месячной норме в 135 миллиметров", — пояснил Чулков.Часть населенного пункта осталась без света, однако, как рассказали РИА Новости в Дальневосточной распределительной сетевой компании (АО "ДРСК"), энергетики устраняют аварию.Он уточнил, что циклон не оказал серьезного воздействия на энергообъекты в Приморье.
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происшествия, находка, россия, приморский край, примгидромет
06:23 01.08.2022 (обновлено: 07:08 01.08.2022)
 
В Находке дожди за несколько часов принесли почти месячную норму осадков

Синоптик Чулков сообщил о выпадении почти месячной нормы осадков в Находке

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГород Находка в Приморском крае
Город Находка в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Город Находка в Приморском крае. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 1 авг — РИА Новости. Дожди за несколько часов принесли в Находку Приморского края почти месячную норму осадков, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.
Сегодня в социальных сетях региона распространились видео, на которых запечатлены затопленные дороги в некоторых районах Находки — вода доходит до середины автомобилей. По сообщениям местных жителей, в нескольких районах города часть дорог практически полностью "ушла под воду".
"За несколько часов дожди принесли в Находку почти месячную норму осадков, выпало 120 миллиметров осадков при месячной норме в 135 миллиметров", — пояснил Чулков.
Часть населенного пункта осталась без света, однако, как рассказали РИА Новости в Дальневосточной распределительной сетевой компании (АО "ДРСК"), энергетики устраняют аварию.
"В настоящее время энергетики занимаются устранением повреждения на подстанции "НСРЗ", питающей часть потребителей города Находка. Устранить повреждение на оборудовании подстанции, вызванного сильным дождем, и восстановить электроснабжение потребителей планируется в течение нескольких часов. Электроснабжение на остальной территории края от сетей ДРСК осуществляется в штатном режиме", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что циклон не оказал серьезного воздействия на энергообъекты в Приморье.
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