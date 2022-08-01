https://ria.ru/20220801/donbass-1805874754.html
"Сколько еще ждать?" О чем рассказали жители Мариуполя
"Сколько еще ждать?" О чем рассказали жители Мариуполя - РИА Новости, 01.08.2022
"Сколько еще ждать?" О чем рассказали жители Мариуполя
По Мариуполю курсирует общественный транспорт. В каждом районе — многолюдные рынки, дома ремонтируют, строят новые. Правда, вода и свет пока с перебоями. О том, РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T08:00
2022-08-01T08:00
2022-08-01T08:07
специальная военная операция на украине
общество
мариуполь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
спецоперация
строительство
абхазия
военные
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МАРИУПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости, Мария Марикян. По Мариуполю курсирует общественный транспорт. В каждом районе — многолюдные рынки, дома ремонтируют, строят новые. Правда, вода и свет пока с перебоями. О том, как оживает город, — в репортаже РИА Новости.Восстанавливается на глазахНа въезде в Мариуполь у разрушенного торгового центра "Порт Сити" — небольшой палаточный лагерь. По периметру — колючая проволока, есть охрана. Там разместились строители российской организации ГК "ЕКС".Главный — заместитель генерального директора компании Вадим Куц. Полковник запаса. Хоть и прибыл сюда как гражданский, во всем здесь чувствуется строгая армейская дисциплина — ранний подъем, построение.Работать в зоне боевых действий не впервой — долгие годы занимался военным строительством. "Когда началась вторая чеченская, находился в Шали. Было опасно. Кругом бои, а мы в чистом поле, в палатках. Честно говоря, намного спокойнее засыпали под нашу артиллерию. Затишье пугало, — делится воспоминаниями Куц. — Следом — Южная Осетия, Абхазия. Теперь Донбасс. Собирался на пенсию, но решил, что должен быть тут".За ним закрепили пять микрорайонов — школы, детские сады, больницы, жилые дома. Всего 235 объектов. Некоторым нужен лишь косметический ремонт, другим — вовсе снос."Взрывные работы в данном случае исключены, только спецтехника. Иначе рискуем снести вместо одного дома — два. Посмотрите на эти пятиэтажки — в некоторых квартирах уцелели окна", — указывает он на жилой дом в 17-м микрорайоне.По предварительным оценкам, 80 процентов вверенных ему объектов можно спасти. На месте разобранных появятся новые. Прежде всего восстанавливают дома с "легкими ранениями" — окна, кровля, фасады. Работают одновременно на сорока площадках.К осени нужно подготовить школы. Во многих нацбатальоны оборудовали укрытия и схроны. "Эта, в центре города, была во власти "Азова", — Вадим проводит экскурсию. — Обнаружили растяжки. Уже все разминировано. Сейчас монтируем оконные блоки и инженерные сети".В приоритете и больница интенсивного лечения. В здании зияет крупная дыра, на фасад уйдет несколько месяцев. "Планового ремонта, видимо, не было очень давно. Но есть и плюс — обошлось без пожара. Думаю, к концу года справимся", — объясняет военный строитель."Приехал в отпуск"Рядом возведут дома для медработников — как местных, так и приезжих. Там около 500 сотрудников, в том числе 65 врачей."Есть электричество, вода, мобильная связь. Интернет пока слабоват. Благодаря гуманитарной помощи имеются все необходимые медикаменты, — рассказывает главврач Наталья Саплина. — Наш госпиталь — самый большой в Мариуполе. Общая площадь — 17 тысяч квадратных метров, но 700 не восстановить. Там построят новые корпуса".Врачей очень не хватает. По словам Саплиной, нагрузка большая. Без добровольцев — более 60 человек из России — местные бы не справились.Андрей Миронов — ортопед, травматолог из Сургута. Приехал в отпуск. Буквально живет на рабочем месте — из-за большого потока пациентов. Обращаются в основном с бытовыми травмами. Все реже с ранами от растяжек и мин."У некоторых недолеченные нагноения, неправильно сросшиеся переломы, — отмечает доброволец. — У нас лишь три травматолога. Отделение частично разрушено. Но все восстанавливается на глазах. Скоро заработают реанимация и роддом".Свидетельство о смертиВ больнице на улице Радаева с раннего утра длинная очередь. Там родные погибших получают свидетельства о смерти. Приходят и те, кто ищет близких.Татьяна приехала с Камчатки, чтобы найти мать и бабушку — Марию и Веру Зиновьевых. Несколько месяцев от них ни весточки. У соседей узнала, что пенсионерки погибли в конце марта. Через месяц сотрудники МЧС вызволили тела из-под завалов. Похоронили. Татьяне предстоит сдать ДНК-тест — чтобы подтвердить родство.И добавляет: биоматериал забирают как у неопознанных погибших, так и у живых горожан. Передают в Донецк — это ускоряет поиски.Но пока главная задача — эксгумация. Захоронения были практически в каждом дворе. Процедура такая: на место выезжает эксперт-прокурор, осматривает тело, оформляет протокол. Останки транспортируют в морг, рассчитанный всего на 70 мест. Судмедэксперт устанавливает точную причину смерти. У специалистов собственная база данных — с фото и присвоенным погибшему номером. С ней могут ознакомиться только те, кто ищут пропавшего без вести.По предварительным подсчетам, в период боевых действий погибло более восьми тысяч мирных жителей. Этот показатель растет — откопанные тела хоронят ежедневно.Работы много, но допоздна эксперты не засиживаются — из-за перебоев с электричеством.Нерешенные проблемыНеполадки со светом, как и с водой, очень беспокоят горожан. "Вот обращение из микрорайона Черемушки. Жалуются на перебитую трубу, 44 подписи. Звонили в теплосети, МЧС, администрацию, но безрезультатно, — зачитывает письмо от мариупольцев Елена Алексеюк, сотрудник общественной приемной. — Я тоже обзвонила эти ведомства, однако там помочь пока ничем не могут".Не обходится и без бюрократических проволочек. Так, сорокапятилетнему бывшему работнику "Азовстали" не удается оформить положенную за большой стаж пенсию без оригинала трудовой книжки. Документы находятся в Запорожье.Таких "бесперспективных" обращений — по три-четыре в день. С остальным в целом помочь можно — к примеру, с сим-картой, продуктовым набором, одеждой. Кроме того, в приемной есть социальная столовая. Временами Елена покупает продукты за свой счет — того, что поступает от администрации, не хватает. На обеды приходят около 800 человек."Нам бы волонтеров побольше — чтобы адресно работать с населением. И хотелось бы перебраться в другое помещение, — подчеркивает общественница. — Это совсем разбитое".Жилые кварталыВ администрации уверяют, что в курсе проблем. Главное — подготовить город к осенне-зимнему периоду. "К электричеству подключено 340 многоквартирных домов, 2300 — частный сектор, — перечисляет заммэра Дмитрий Хаджинов. — По воде: Приморский и Октябрьский районы заполнены на 85 процентов, Ильичевский — 75, Левобережный — 40. Да, бывают прорывы. Но это временно — мы восстанавливаем систему".В городе работает 20 мусоровозов. Много стихийных свалок. Для их разбора привлекли российских подрядчиков.Восстановят не только многоэтажки, но и частные дома, которых в Мариуполе около 49 тысяч. Тридцать процентов — с минимальными повреждениями. Их отремонтируют в первую очередь. Владельцы домов под снос получат либо денежную компенсацию, либо квартиру."Времени остается немного. Трудимся без выходных, с раннего утра по позднего вечера. Объем работы колоссальный", — говорит Хаджинов.Военные строители до конца года возведут новый жилой микрорайон: 12 пятиэтажек, более 2,5 тысячи квартир. Два дома сдадут к сентябрю. На объектах — более 1,3 тысячи работников и 150 единиц спецтехники.В администрации пообещали расселить тех, кто по-прежнему живет в подвалах. А также создать все условия для желающих вернуться в Мариуполь. Российские власти собираются восстановить город полностью за три года.
мариуполь
абхазия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Вадим Куц рассказывает про школу
Вадим Куц рассказывает про школу
2022-08-01T08:00
true
PT0M57S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798189434_476:495:2547:2048_1920x0_80_0_0_3d01151f6b0322a85bd3cacb89f2d1c0.jpg
Врач-доброволец рассказывает о работе
Врач-доброволец рассказывает о работе
2022-08-01T08:00
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PT2M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мариуполь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), спецоперация, строительство, абхазия, военные, электричество, свет, вода
МАРИУПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости, Мария Марикян. По Мариуполю курсирует общественный транспорт. В каждом районе — многолюдные рынки, дома ремонтируют, строят новые. Правда, вода и свет пока с перебоями. О том, как оживает город, — в репортаже РИА Новости.
Восстанавливается на глазах
На въезде в Мариуполь у разрушенного торгового центра "Порт Сити" — небольшой палаточный лагерь. По периметру — колючая проволока, есть охрана. Там разместились строители российской организации ГК "ЕКС".
Главный — заместитель генерального директора компании Вадим Куц. Полковник запаса. Хоть и прибыл сюда как гражданский, во всем здесь чувствуется строгая армейская дисциплина — ранний подъем, построение.
Работать в зоне боевых действий не впервой — долгие годы занимался военным строительством. "Когда началась вторая чеченская, находился в Шали. Было опасно. Кругом бои, а мы в чистом поле, в палатках. Честно говоря, намного спокойнее засыпали под нашу артиллерию. Затишье пугало, — делится воспоминаниями Куц. — Следом — Южная Осетия, Абхазия. Теперь Донбасс. Собирался на пенсию, но решил, что должен быть тут".
За ним закрепили пять микрорайонов — школы, детские сады, больницы, жилые дома. Всего 235 объектов. Некоторым нужен лишь косметический ремонт, другим — вовсе снос.
"Взрывные работы в данном случае исключены, только спецтехника. Иначе рискуем снести вместо одного дома — два. Посмотрите на эти пятиэтажки — в некоторых квартирах уцелели окна", — указывает он на жилой дом в 17-м микрорайоне.
2 из 3
Спортивный зал 64-й школы в Мариуполе
2 из 3
Спортивный зал 64-й школы в Мариуполе
По предварительным оценкам, 80 процентов вверенных ему объектов можно спасти. На месте разобранных появятся новые. Прежде всего восстанавливают дома с "легкими ранениями" — окна, кровля, фасады. Работают одновременно на сорока площадках.
К осени нужно подготовить школы. Во многих нацбатальоны оборудовали укрытия и схроны. "Эта, в центре города, была во власти "Азова", — Вадим проводит экскурсию. — Обнаружили растяжки. Уже все разминировано. Сейчас монтируем оконные блоки и инженерные сети".
В приоритете и больница интенсивного лечения. В здании зияет крупная дыра, на фасад уйдет несколько месяцев. "Планового ремонта, видимо, не было очень давно. Но есть и плюс — обошлось без пожара. Думаю, к концу года справимся", — объясняет военный строитель.
Рядом возведут дома для медработников — как местных, так и приезжих. Там около 500 сотрудников, в том числе 65 врачей.
"Есть электричество, вода, мобильная связь. Интернет пока слабоват. Благодаря гуманитарной помощи имеются все необходимые медикаменты, — рассказывает главврач Наталья Саплина. — Наш госпиталь — самый большой в Мариуполе. Общая площадь — 17 тысяч квадратных метров, но 700 не восстановить. Там построят новые корпуса".
Врачей очень не хватает. По словам Саплиной, нагрузка большая. Без добровольцев — более 60 человек из России — местные бы не справились.
Андрей Миронов — ортопед, травматолог из Сургута. Приехал в отпуск. Буквально живет на рабочем месте — из-за большого потока пациентов. Обращаются в основном с бытовыми травмами. Все реже с ранами от растяжек и мин.
"У некоторых недолеченные нагноения, неправильно сросшиеся переломы, — отмечает доброволец. — У нас лишь три травматолога. Отделение частично разрушено. Но все восстанавливается на глазах. Скоро заработают реанимация и роддом".
В больнице на улице Радаева с раннего утра длинная очередь. Там родные погибших получают свидетельства о смерти. Приходят и те, кто ищет близких.
Татьяна приехала с Камчатки, чтобы найти мать и бабушку — Марию и Веру Зиновьевых. Несколько месяцев от них ни весточки. У соседей узнала, что пенсионерки погибли в конце марта. Через месяц сотрудники МЧС вызволили тела из-под завалов. Похоронили. Татьяне предстоит сдать ДНК-тест — чтобы подтвердить родство.
"Есть так называемые невостребованные тела. Люди жили одни, близкие уехали. Ритуальная служба хоронит, мы присваиваем порядковый номер. Собираем базу данных. Если родственники объявятся, сообщим точное место погребения", — говорит заведующий мариупольским отделением судебно-медицинской экспертизы Ильнур Гусейнов.
И добавляет: биоматериал забирают как у неопознанных погибших, так и у живых горожан. Передают в Донецк — это ускоряет поиски.
Но пока главная задача — эксгумация. Захоронения были практически в каждом дворе. Процедура такая: на место выезжает эксперт-прокурор, осматривает тело, оформляет протокол. Останки транспортируют в морг, рассчитанный всего на 70 мест. Судмедэксперт устанавливает точную причину смерти. У специалистов собственная база данных — с фото и присвоенным погибшему номером. С ней могут ознакомиться только те, кто ищут пропавшего без вести.
По предварительным подсчетам, в период боевых действий погибло более восьми тысяч мирных жителей. Этот показатель растет — откопанные тела хоронят ежедневно.
Работы много, но допоздна эксперты не засиживаются — из-за перебоев с электричеством.
Неполадки со светом, как и с водой, очень беспокоят горожан. "Вот обращение из микрорайона Черемушки. Жалуются на перебитую трубу, 44 подписи. Звонили в теплосети, МЧС, администрацию, но безрезультатно, — зачитывает письмо от мариупольцев Елена Алексеюк, сотрудник общественной приемной. — Я тоже обзвонила эти ведомства, однако там помочь пока ничем не могут".
Не обходится и без бюрократических проволочек. Так, сорокапятилетнему бывшему работнику "Азовстали" не удается оформить положенную за большой стаж пенсию без оригинала трудовой книжки. Документы находятся в Запорожье.
"Выезжать на подконтрольную Украине территорию не вариант — мобилизуют. Все сгорело, потерял жилье и машину. Из-за увечий, полученных в ходе боев, работать не в состоянии. И как быть — непонятно, — тяжело вздыхает Елена. — Пообещали, что подобные запросы урегулируют".
Таких "бесперспективных" обращений — по три-четыре в день. С остальным в целом помочь можно — к примеру, с сим-картой, продуктовым набором, одеждой. Кроме того, в приемной есть социальная столовая. Временами Елена покупает продукты за свой счет — того, что поступает от администрации, не хватает. На обеды приходят около 800 человек.
"Нам бы волонтеров побольше — чтобы адресно работать с населением. И хотелось бы перебраться в другое помещение, — подчеркивает общественница. — Это совсем разбитое".
В администрации уверяют, что в курсе проблем. Главное — подготовить город к осенне-зимнему периоду.
"К электричеству подключено 340 многоквартирных домов, 2300 — частный сектор, — перечисляет заммэра Дмитрий Хаджинов. — По воде: Приморский и Октябрьский районы заполнены на 85 процентов, Ильичевский — 75, Левобережный — 40. Да, бывают прорывы. Но это временно — мы восстанавливаем систему".
В городе работает 20 мусоровозов. Много стихийных свалок. Для их разбора привлекли российских подрядчиков.
Восстановят не только многоэтажки, но и частные дома, которых в Мариуполе около 49 тысяч. Тридцать процентов — с минимальными повреждениями. Их отремонтируют в первую очередь. Владельцы домов под снос получат либо денежную компенсацию, либо квартиру.
"Времени остается немного. Трудимся без выходных, с раннего утра по позднего вечера. Объем работы колоссальный", — говорит Хаджинов.
Военные строители до конца года возведут новый жилой микрорайон: 12 пятиэтажек, более 2,5 тысячи квартир. Два дома сдадут к сентябрю. На объектах — более 1,3 тысячи работников и 150 единиц спецтехники.
В администрации пообещали расселить тех, кто по-прежнему живет в подвалах. А также создать все условия для желающих вернуться в Мариуполь. Российские власти собираются восстановить город полностью за три года.
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Бригады военно-строительного комплекса Министерства обороны России на строительстве жилых домов в Мариуполе.
2 из 3
Бригады военно-строительного комплекса Министерства обороны России на строительстве жилых домов в Мариуполе.
3 из 3
Строительство жилых домов бригадами военно-строительного комплекса Министерства обороны России в Мариуполе.
1 из 3
Бригады военно-строительного комплекса Министерства обороны России на строительстве жилых домов в Мариуполе.
2 из 3
Бригады военно-строительного комплекса Министерства обороны России на строительстве жилых домов в Мариуполе.
3 из 3
Строительство жилых домов бригадами военно-строительного комплекса Министерства обороны России в Мариуполе.