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"Сколько еще ждать?" О чем рассказали жители Мариуполя

"Сколько еще ждать?" О чем рассказали жители Мариуполя - РИА Новости, 01.08.2022

"Сколько еще ждать?" О чем рассказали жители Мариуполя

По Мариуполю курсирует общественный транспорт. В каждом районе — многолюдные рынки, дома ремонтируют, строят новые. Правда, вода и свет пока с перебоями. О том, РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T08:00

2022-08-01T08:00

2022-08-01T08:07

специальная военная операция на украине

общество

мариуполь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

спецоперация

строительство

абхазия

военные

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МАРИУПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости, Мария Марикян. По Мариуполю курсирует общественный транспорт. В каждом районе — многолюдные рынки, дома ремонтируют, строят новые. Правда, вода и свет пока с перебоями. О том, как оживает город, — в репортаже РИА Новости.Восстанавливается на глазахНа въезде в Мариуполь у разрушенного торгового центра "Порт Сити" — небольшой палаточный лагерь. По периметру — колючая проволока, есть охрана. Там разместились строители российской организации ГК "ЕКС".Главный — заместитель генерального директора компании Вадим Куц. Полковник запаса. Хоть и прибыл сюда как гражданский, во всем здесь чувствуется строгая армейская дисциплина — ранний подъем, построение.Работать в зоне боевых действий не впервой — долгие годы занимался военным строительством. "Когда началась вторая чеченская, находился в Шали. Было опасно. Кругом бои, а мы в чистом поле, в палатках. Честно говоря, намного спокойнее засыпали под нашу артиллерию. Затишье пугало, — делится воспоминаниями Куц. — Следом — Южная Осетия, Абхазия. Теперь Донбасс. Собирался на пенсию, но решил, что должен быть тут".За ним закрепили пять микрорайонов — школы, детские сады, больницы, жилые дома. Всего 235 объектов. Некоторым нужен лишь косметический ремонт, другим — вовсе снос."Взрывные работы в данном случае исключены, только спецтехника. Иначе рискуем снести вместо одного дома — два. Посмотрите на эти пятиэтажки — в некоторых квартирах уцелели окна", — указывает он на жилой дом в 17-м микрорайоне.По предварительным оценкам, 80 процентов вверенных ему объектов можно спасти. На месте разобранных появятся новые. Прежде всего восстанавливают дома с "легкими ранениями" — окна, кровля, фасады. Работают одновременно на сорока площадках.К осени нужно подготовить школы. Во многих нацбатальоны оборудовали укрытия и схроны. "Эта, в центре города, была во власти "Азова", — Вадим проводит экскурсию. — Обнаружили растяжки. Уже все разминировано. Сейчас монтируем оконные блоки и инженерные сети".В приоритете и больница интенсивного лечения. В здании зияет крупная дыра, на фасад уйдет несколько месяцев. "Планового ремонта, видимо, не было очень давно. Но есть и плюс — обошлось без пожара. Думаю, к концу года справимся", — объясняет военный строитель."Приехал в отпуск"Рядом возведут дома для медработников — как местных, так и приезжих. Там около 500 сотрудников, в том числе 65 врачей."Есть электричество, вода, мобильная связь. Интернет пока слабоват. Благодаря гуманитарной помощи имеются все необходимые медикаменты, — рассказывает главврач Наталья Саплина. — Наш госпиталь — самый большой в Мариуполе. Общая площадь — 17 тысяч квадратных метров, но 700 не восстановить. Там построят новые корпуса".Врачей очень не хватает. По словам Саплиной, нагрузка большая. Без добровольцев — более 60 человек из России — местные бы не справились.Андрей Миронов — ортопед, травматолог из Сургута. Приехал в отпуск. Буквально живет на рабочем месте — из-за большого потока пациентов. Обращаются в основном с бытовыми травмами. Все реже с ранами от растяжек и мин."У некоторых недолеченные нагноения, неправильно сросшиеся переломы, — отмечает доброволец. — У нас лишь три травматолога. Отделение частично разрушено. Но все восстанавливается на глазах. Скоро заработают реанимация и роддом".Свидетельство о смертиВ больнице на улице Радаева с раннего утра длинная очередь. Там родные погибших получают свидетельства о смерти. Приходят и те, кто ищет близких.Татьяна приехала с Камчатки, чтобы найти мать и бабушку — Марию и Веру Зиновьевых. Несколько месяцев от них ни весточки. У соседей узнала, что пенсионерки погибли в конце марта. Через месяц сотрудники МЧС вызволили тела из-под завалов. Похоронили. Татьяне предстоит сдать ДНК-тест — чтобы подтвердить родство.И добавляет: биоматериал забирают как у неопознанных погибших, так и у живых горожан. Передают в Донецк — это ускоряет поиски.Но пока главная задача — эксгумация. Захоронения были практически в каждом дворе. Процедура такая: на место выезжает эксперт-прокурор, осматривает тело, оформляет протокол. Останки транспортируют в морг, рассчитанный всего на 70 мест. Судмедэксперт устанавливает точную причину смерти. У специалистов собственная база данных — с фото и присвоенным погибшему номером. С ней могут ознакомиться только те, кто ищут пропавшего без вести.По предварительным подсчетам, в период боевых действий погибло более восьми тысяч мирных жителей. Этот показатель растет — откопанные тела хоронят ежедневно.Работы много, но допоздна эксперты не засиживаются — из-за перебоев с электричеством.Нерешенные проблемыНеполадки со светом, как и с водой, очень беспокоят горожан. "Вот обращение из микрорайона Черемушки. Жалуются на перебитую трубу, 44 подписи. Звонили в теплосети, МЧС, администрацию, но безрезультатно, — зачитывает письмо от мариупольцев Елена Алексеюк, сотрудник общественной приемной. — Я тоже обзвонила эти ведомства, однако там помочь пока ничем не могут".Не обходится и без бюрократических проволочек. Так, сорокапятилетнему бывшему работнику "Азовстали" не удается оформить положенную за большой стаж пенсию без оригинала трудовой книжки. Документы находятся в Запорожье.Таких "бесперспективных" обращений — по три-четыре в день. С остальным в целом помочь можно — к примеру, с сим-картой, продуктовым набором, одеждой. Кроме того, в приемной есть социальная столовая. Временами Елена покупает продукты за свой счет — того, что поступает от администрации, не хватает. На обеды приходят около 800 человек."Нам бы волонтеров побольше — чтобы адресно работать с населением. И хотелось бы перебраться в другое помещение, — подчеркивает общественница. — Это совсем разбитое".Жилые кварталыВ администрации уверяют, что в курсе проблем. Главное — подготовить город к осенне-зимнему периоду. "К электричеству подключено 340 многоквартирных домов, 2300 — частный сектор, — перечисляет заммэра Дмитрий Хаджинов. — По воде: Приморский и Октябрьский районы заполнены на 85 процентов, Ильичевский — 75, Левобережный — 40. Да, бывают прорывы. Но это временно — мы восстанавливаем систему".В городе работает 20 мусоровозов. Много стихийных свалок. Для их разбора привлекли российских подрядчиков.Восстановят не только многоэтажки, но и частные дома, которых в Мариуполе около 49 тысяч. Тридцать процентов — с минимальными повреждениями. Их отремонтируют в первую очередь. Владельцы домов под снос получат либо денежную компенсацию, либо квартиру."Времени остается немного. Трудимся без выходных, с раннего утра по позднего вечера. Объем работы колоссальный", — говорит Хаджинов.Военные строители до конца года возведут новый жилой микрорайон: 12 пятиэтажек, более 2,5 тысячи квартир. Два дома сдадут к сентябрю. На объектах — более 1,3 тысячи работников и 150 единиц спецтехники.В администрации пообещали расселить тех, кто по-прежнему живет в подвалах. А также создать все условия для желающих вернуться в Мариуполь. Российские власти собираются восстановить город полностью за три года.

мариуполь

абхазия

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Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вадим Куц рассказывает про школу Вадим Куц рассказывает про школу 2022-08-01T08:00 true PT0M57S

Врач-доброволец рассказывает о работе Врач-доброволец рассказывает о работе 2022-08-01T08:00 true PT2M48S

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Мария Марикян

общество, мариуполь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), спецоперация, строительство, абхазия, военные, электричество, свет, вода