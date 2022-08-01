Украинские войска обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17:40 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено десять снарядов калибром 152 миллиметра. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 18:00 - населенный пункт Невельское – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.