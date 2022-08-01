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Украинские войска за два часа четыре раза обстреляли Донецк - РИА Новости, 01.08.2022
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Украинские войска за два часа четыре раза обстреляли Донецк
Украинские войска за два часа четыре раза обстреляли Донецк - РИА Новости, 01.08.2022
Украинские войска за два часа четыре раза обстреляли Донецк
Украинские войска за два часа четыре раза обстреляли город Донецк, выпустив десять снарядов "натовского калибра" 155 миллиметров и 15 снарядов калибром 122... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T18:04
2022-08-01T18:04
в мире
справки
донецк (днр)
донецкая народная республика
петровский район
нато
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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Украинские войска за два часа четыре раза обстреляли город Донецк, выпустив десять снарядов "натовского калибра" 155 миллиметров и 15 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Невельское - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра; 17.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Невельское - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.28 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
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в мире, справки, донецк (днр), донецкая народная республика, петровский район, нато
18:04 01.08.2022
 
Украинские войска за два часа четыре раза обстреляли Донецк

Представительство ДНР: ВСУ четыре раза обстреляли Донецк, выпустив десять снарядов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Украинские войска за два часа четыре раза обстреляли город Донецк, выпустив десять снарядов "натовского калибра" 155 миллиметров и 15 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Невельское - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра; 17.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Невельское - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.28 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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В миреСправкиДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаПетровский районНАТО
 
 
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