Украинские войска за два часа четыре раза обстреляли Донецк
Представительство ДНР: ВСУ четыре раза обстреляли Донецк, выпустив десять снарядов
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Украинские войска за два часа четыре раза обстреляли город Донецк, выпустив десять снарядов "натовского калибра" 155 миллиметров и 15 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Невельское - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра; 17.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Невельское - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.28 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.