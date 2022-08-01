https://ria.ru/20220801/dnr-1806454299.html

Курская область завершает восстановление ФАПа в подшефном районе ДНР

Курская область завершает восстановление ФАПа в подшефном районе ДНР - РИА Новости, 01.08.2022

Курская область завершает восстановление ФАПа в подшефном районе ДНР

Курская область завершает восстановление фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа) в селе Стародубовка, амбулатории в Урзуфе и других объектов в подшефном... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T15:58

2022-08-01T15:58

2022-08-01T15:58

специальная военная операция на украине

общество

курская область

донецкая народная республика

первомайский район

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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ВОРОНЕЖ, 1 авг - РИА Новости. Курская область завершает восстановление фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа) в селе Стародубовка, амбулатории в Урзуфе и других объектов в подшефном Первомайском районе ДНР, сообщили РИА Новости в администрации Курской области.Кроме того, сейчас идёт капитальный ремонт в Мангушской школе №2 - уже завершена отделка третьего этажа, на втором и первом работы продолжаются. "Улучшена планировка спортзала, теперь он соответствует нормам российского законодательства. Также произведена перепланировка школьной столовой, в школьном пищеблоке завершена укладка плитки. Идут работы по благоустройству пришкольной территории. Планируется установка спортивной площадки во дворе учебного заведения. Всего к новому учебному году предстоит подготовить 12 школ", - добавили в пресс-службе.Параллельно восстанавливают жилые дома. Всего было повреждено 330 жилых домов, в том числе 20 многоквартирных. По мере возвращения местных жителей поступают новые заявки на восстановление.Курская область взяла шефство над Первомайским районом ДНР в мае. Регион поможет восстановить пострадавшие после обстрелов растворо-бетонный и асфальтовый заводы, дорожную сеть, жилые частные и многоквартирные дома. Прежде всего курские специалисты отремонтируют четыре детских сада, 12 школ, амбулатории, ФАПы, дома культуры.Первомайский (Першотравневый) район находится на юго-западе ДНР, неподалёку от Мариуполя. Районный центр - поселок городского типа Мангуш. Население - более 27 тысяч человек. Был освобождён в ходе специальной военной операции силами ВС РФ и армии ДНР в конце февраля.

https://ria.ru/20220801/remont-1806441663.html

курская область

донецкая народная республика

первомайский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, курская область, донецкая народная республика, первомайский район , вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр