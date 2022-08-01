Курская область завершает восстановление ФАПа в подшефном районе ДНР
Власти Курской области: регион завершает ремонт медучреждений в подшефном районе ДНР
Оказание помощи в фельдшерско-акушерском пункте. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 1 авг - РИА Новости. Курская область завершает восстановление фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа) в селе Стародубовка, амбулатории в Урзуфе и других объектов в подшефном Первомайском районе ДНР, сообщили РИА Новости в администрации Курской области.
"Практически завершены работы в пострадавшем от обстрелов здании ФАПа в селе Стародубовка. Восстановлено остекление, двери и фасад. В ближайшее время ФАП сможет принять первых пациентов. В стадии завершения и ремонт амбулатории в с. Урзуф. Здесь выполнены внутренние отделочные работы, установлен пандус, завершены работы на входной группе медучреждения. Осталось благоустроить территорию и поставить ограждение", - рассказали в пресс-службе.
Кроме того, сейчас идёт капитальный ремонт в Мангушской школе №2 - уже завершена отделка третьего этажа, на втором и первом работы продолжаются. "Улучшена планировка спортзала, теперь он соответствует нормам российского законодательства. Также произведена перепланировка школьной столовой, в школьном пищеблоке завершена укладка плитки. Идут работы по благоустройству пришкольной территории. Планируется установка спортивной площадки во дворе учебного заведения. Всего к новому учебному году предстоит подготовить 12 школ", - добавили в пресс-службе.
Параллельно восстанавливают жилые дома. Всего было повреждено 330 жилых домов, в том числе 20 многоквартирных. По мере возвращения местных жителей поступают новые заявки на восстановление.
Курская область взяла шефство над Первомайским районом ДНР в мае. Регион поможет восстановить пострадавшие после обстрелов растворо-бетонный и асфальтовый заводы, дорожную сеть, жилые частные и многоквартирные дома. Прежде всего курские специалисты отремонтируют четыре детских сада, 12 школ, амбулатории, ФАПы, дома культуры.