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Курская область завершает восстановление ФАПа в подшефном районе ДНР - РИА Новости, 01.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Курская область завершает восстановление ФАПа в подшефном районе ДНР
Курская область завершает восстановление ФАПа в подшефном районе ДНР - РИА Новости, 01.08.2022
Курская область завершает восстановление ФАПа в подшефном районе ДНР
Курская область завершает восстановление фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа) в селе Стародубовка, амбулатории в Урзуфе и других объектов в подшефном... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T15:58
2022-08-01T15:58
специальная военная операция на украине
общество
курская область
донецкая народная республика
первомайский район
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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ВОРОНЕЖ, 1 авг - РИА Новости. Курская область завершает восстановление фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа) в селе Стародубовка, амбулатории в Урзуфе и других объектов в подшефном Первомайском районе ДНР, сообщили РИА Новости в администрации Курской области.Кроме того, сейчас идёт капитальный ремонт в Мангушской школе №2 - уже завершена отделка третьего этажа, на втором и первом работы продолжаются. "Улучшена планировка спортзала, теперь он соответствует нормам российского законодательства. Также произведена перепланировка школьной столовой, в школьном пищеблоке завершена укладка плитки. Идут работы по благоустройству пришкольной территории. Планируется установка спортивной площадки во дворе учебного заведения. Всего к новому учебному году предстоит подготовить 12 школ", - добавили в пресс-службе.Параллельно восстанавливают жилые дома. Всего было повреждено 330 жилых домов, в том числе 20 многоквартирных. По мере возвращения местных жителей поступают новые заявки на восстановление.Курская область взяла шефство над Первомайским районом ДНР в мае. Регион поможет восстановить пострадавшие после обстрелов растворо-бетонный и асфальтовый заводы, дорожную сеть, жилые частные и многоквартирные дома. Прежде всего курские специалисты отремонтируют четыре детских сада, 12 школ, амбулатории, ФАПы, дома культуры.Первомайский (Першотравневый) район находится на юго-западе ДНР, неподалёку от Мариуполя. Районный центр - поселок городского типа Мангуш. Население - более 27 тысяч человек. Был освобождён в ходе специальной военной операции силами ВС РФ и армии ДНР в конце февраля.
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курская область
донецкая народная республика
первомайский район
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общество, курская область, донецкая народная республика, первомайский район , вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
15:58 01.08.2022
 
Курская область завершает восстановление ФАПа в подшефном районе ДНР

Власти Курской области: регион завершает ремонт медучреждений в подшефном районе ДНР

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОказание помощи в фельдшерско-акушерском пункте
Оказание помощи в фельдшерско-акушерском пункте - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Оказание помощи в фельдшерско-акушерском пункте. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 1 авг - РИА Новости. Курская область завершает восстановление фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа) в селе Стародубовка, амбулатории в Урзуфе и других объектов в подшефном Первомайском районе ДНР, сообщили РИА Новости в администрации Курской области.
"Практически завершены работы в пострадавшем от обстрелов здании ФАПа в селе Стародубовка. Восстановлено остекление, двери и фасад. В ближайшее время ФАП сможет принять первых пациентов. В стадии завершения и ремонт амбулатории в с. Урзуф. Здесь выполнены внутренние отделочные работы, установлен пандус, завершены работы на входной группе медучреждения. Осталось благоустроить территорию и поставить ограждение", - рассказали в пресс-службе.
Кроме того, сейчас идёт капитальный ремонт в Мангушской школе №2 - уже завершена отделка третьего этажа, на втором и первом работы продолжаются. "Улучшена планировка спортзала, теперь он соответствует нормам российского законодательства. Также произведена перепланировка школьной столовой, в школьном пищеблоке завершена укладка плитки. Идут работы по благоустройству пришкольной территории. Планируется установка спортивной площадки во дворе учебного заведения. Всего к новому учебному году предстоит подготовить 12 школ", - добавили в пресс-службе.
Параллельно восстанавливают жилые дома. Всего было повреждено 330 жилых домов, в том числе 20 многоквартирных. По мере возвращения местных жителей поступают новые заявки на восстановление.
Курская область взяла шефство над Первомайским районом ДНР в мае. Регион поможет восстановить пострадавшие после обстрелов растворо-бетонный и асфальтовый заводы, дорожную сеть, жилые частные и многоквартирные дома. Прежде всего курские специалисты отремонтируют четыре детских сада, 12 школ, амбулатории, ФАПы, дома культуры.
Первомайский (Першотравневый) район находится на юго-западе ДНР, неподалёку от Мариуполя. Районный центр - поселок городского типа Мангуш. Население - более 27 тысяч человек. Был освобождён в ходе специальной военной операции силами ВС РФ и армии ДНР в конце февраля.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоКурская областьДонецкая Народная РеспубликаПервомайский районВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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