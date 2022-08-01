Рейтинг@Mail.ru
Экономических предпосылок для деноминации в России нет, заявил зампред ЦБ - РИА Новости, 01.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220801/denominatsiya-1806309994.html
Экономических предпосылок для деноминации в России нет, заявил зампред ЦБ
Экономических предпосылок для деноминации в России нет, заявил зампред ЦБ - РИА Новости, 01.08.2022
Экономических предпосылок для деноминации в России нет, заявил зампред ЦБ
Экономических предпосылок для деноминации в России нет, заявил зампред ЦБ Сергей Белов газете "Известия". РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T03:55
2022-08-01T03:55
экономика
москва
центральный банк рф (цб рф)
сергей белов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597202999_302:706:2686:2047_1920x0_80_0_0_9e452047cbf5e101dc34c71f319e97c2.jpg
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Экономических предпосылок для деноминации в России нет, заявил зампред ЦБ Сергей Белов газете "Известия".По его мнению, эту тему "не стоит обсуждать".Ранее ЦБ представил новую купюру номиналом сто рублей: на ее лицевой стороне изображена Москва, на обратной — памятник солдату из мемориала в Ржеве. Остальные банкноты образца 1997 года также пройдут через модернизацию в период 2022-2025 годов. Обновленные 1000 и 5000 рублей поступят в обращение в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году, а 10 и 50 рублей — в 2025 году.
https://ria.ru/20220801/banknoty-1806308702.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597202999_627:722:2394:2047_1920x0_80_0_0_ea7468c330aa4409941aea3e30329b97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, москва, центральный банк рф (цб рф), сергей белов
03:55 01.08.2022
 
Экономических предпосылок для деноминации в России нет, заявил зампред ЦБ

Зампред Центробанка Белов заявил об отсутствии предпосылок для деноминации в России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Центрального банка России . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Экономических предпосылок для деноминации в России нет, заявил зампред ЦБ Сергей Белов газете "Известия".

"Причин для этого точно никаких нет... Проводимая нами модернизация банкнот преследует другие цели, мы просто стремимся к тому, чтобы наши купюры были более качественными, более долговечными и защищенными", — пояснил Белов.

По его мнению, эту тему "не стоит обсуждать".
Ранее ЦБ представил новую купюру номиналом сто рублей: на ее лицевой стороне изображена Москва, на обратной — памятник солдату из мемориала в Ржеве. Остальные банкноты образца 1997 года также пройдут через модернизацию в период 2022-2025 годов. Обновленные 1000 и 5000 рублей поступят в обращение в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году, а 10 и 50 рублей — в 2025 году.
Пятитысячные купюры - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
02:46
Банк России назвал финалистов для новых банкнот в одну и пять тысяч рублей
 
ЭкономикаМоскваЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Сергей Белов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала