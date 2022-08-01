https://ria.ru/20220801/denominatsiya-1806309994.html

Экономических предпосылок для деноминации в России нет, заявил зампред ЦБ

Экономических предпосылок для деноминации в России нет, заявил зампред ЦБ - РИА Новости, 01.08.2022

Экономических предпосылок для деноминации в России нет, заявил зампред ЦБ

Экономических предпосылок для деноминации в России нет, заявил зампред ЦБ Сергей Белов газете "Известия". РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T03:55

2022-08-01T03:55

2022-08-01T03:55

экономика

москва

центральный банк рф (цб рф)

сергей белов

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Экономических предпосылок для деноминации в России нет, заявил зампред ЦБ Сергей Белов газете "Известия".По его мнению, эту тему "не стоит обсуждать".Ранее ЦБ представил новую купюру номиналом сто рублей: на ее лицевой стороне изображена Москва, на обратной — памятник солдату из мемориала в Ржеве. Остальные банкноты образца 1997 года также пройдут через модернизацию в период 2022-2025 годов. Обновленные 1000 и 5000 рублей поступят в обращение в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году, а 10 и 50 рублей — в 2025 году.

https://ria.ru/20220801/banknoty-1806308702.html

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экономика, москва, центральный банк рф (цб рф), сергей белов