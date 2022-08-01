13:36 01.08.2022 (обновлено: 14:42 01.08.2022)
Чубайс считает, что у него синдром Гийена — Барре
Бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс считает, что у него редкий синдром Гийена — Барре
Анатолий Чубайс. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Бывший глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс, попавший в больницу, считает, что у него редкий синдром Гийена — Барре, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Он думает, что это болезнь. Врачи говорят, что вовремя ее обнаружили", — сказал один из собеседников агентства. Второй источник добавил, что не думает, "что это отравление".
Накануне телеведущая Ксения Собчак рассказала, что Чубайса госпитализировали в одну из европейских клиник в состоянии средней тяжести. Она также сослалась на слова Чубайса о том, что у него синдром Гийена — Барре.
По сведениям миланской газеты Corriere della Sera, бывший глава "Роснано" почувствовал недомогание во время отдыха на Изумрудном побережье острова Сардиния.
Синдром Гийена — Барре — это заболевание иммунной системы, которое приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях — к параличу. Болезнь возникает по разным причинам, включая бактериальные или вирусные инфекции, и чаще встречается у мужчин старше 50 лет. Толчком к развитию синдрома может послужить и вакцинация или хирургическая операция. Сообщалось о нескольких случаях синдрома Гийена — Барре после вакцинации от COVID-19 препаратами компаний Janssen и AstraZeneca, и Всемирная организация здравоохранения год назад заявляла, что будет изучать эти инциденты.
Вчера, 12:13В Кремле пожелали Чубайсу выздоровления