https://ria.ru/20220801/chubays-1806407695.html

Чубайс считает, что у него синдром Гийена — Барре

Чубайс считает, что у него синдром Гийена — Барре - РИА Новости, 01.08.2022

Чубайс считает, что у него синдром Гийена — Барре

Бывший глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс, попавший в больницу, считает, что у него редкий синдром Гийена — Барре, сообщает агентство Рейтер со ссылкой... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T13:36

2022-08-01T13:36

2022-08-01T14:42

здоровье - общество

ксения собчак

роснано

евросоюз

astrazeneca

анатолий чубайс

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Бывший глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс, попавший в больницу, считает, что у него редкий синдром Гийена — Барре, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники."Он думает, что это болезнь. Врачи говорят, что вовремя ее обнаружили", — сказал один из собеседников агентства. Второй источник добавил, что не думает, "что это отравление".Накануне телеведущая Ксения Собчак рассказала, что Чубайса госпитализировали в одну из европейских клиник в состоянии средней тяжести. Она также сослалась на слова Чубайса о том, что у него синдром Гийена — Барре.По сведениям миланской газеты Corriere della Sera, бывший глава "Роснано" почувствовал недомогание во время отдыха на Изумрудном побережье острова Сардиния.Синдром Гийена — Барре — это заболевание иммунной системы, которое приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях — к параличу. Болезнь возникает по разным причинам, включая бактериальные или вирусные инфекции, и чаще встречается у мужчин старше 50 лет. Толчком к развитию синдрома может послужить и вакцинация или хирургическая операция. Сообщалось о нескольких случаях синдрома Гийена — Барре после вакцинации от COVID-19 препаратами компаний Janssen и AstraZeneca, и Всемирная организация здравоохранения год назад заявляла, что будет изучать эти инциденты.

https://ria.ru/20220801/chubays-1806375492.html

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здоровье - общество, ксения собчак, роснано, евросоюз, astrazeneca , анатолий чубайс