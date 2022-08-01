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Чубайс считает, что у него синдром Гийена — Барре - РИА Новости, 01.08.2022
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Чубайс считает, что у него синдром Гийена — Барре
Чубайс считает, что у него синдром Гийена — Барре - РИА Новости, 01.08.2022
Чубайс считает, что у него синдром Гийена — Барре
Бывший глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс, попавший в больницу, считает, что у него редкий синдром Гийена — Барре, сообщает агентство Рейтер со ссылкой... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T13:36
2022-08-01T14:42
здоровье - общество
ксения собчак
роснано
евросоюз
astrazeneca
анатолий чубайс
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Бывший глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс, попавший в больницу, считает, что у него редкий синдром Гийена — Барре, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники."Он думает, что это болезнь. Врачи говорят, что вовремя ее обнаружили", — сказал один из собеседников агентства. Второй источник добавил, что не думает, "что это отравление".Накануне телеведущая Ксения Собчак рассказала, что Чубайса госпитализировали в одну из европейских клиник в состоянии средней тяжести. Она также сослалась на слова Чубайса о том, что у него синдром Гийена — Барре.По сведениям миланской газеты Corriere della Sera, бывший глава "Роснано" почувствовал недомогание во время отдыха на Изумрудном побережье острова Сардиния.Синдром Гийена — Барре — это заболевание иммунной системы, которое приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях — к параличу. Болезнь возникает по разным причинам, включая бактериальные или вирусные инфекции, и чаще встречается у мужчин старше 50 лет. Толчком к развитию синдрома может послужить и вакцинация или хирургическая операция. Сообщалось о нескольких случаях синдрома Гийена — Барре после вакцинации от COVID-19 препаратами компаний Janssen и AstraZeneca, и Всемирная организация здравоохранения год назад заявляла, что будет изучать эти инциденты.
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здоровье - общество, ксения собчак, роснано, евросоюз, astrazeneca , анатолий чубайс
13:36 01.08.2022 (обновлено: 14:42 01.08.2022)
 
Чубайс считает, что у него синдром Гийена — Барре

Бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс считает, что у него редкий синдром Гийена — Барре

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАнатолий Чубайс
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Анатолий Чубайс. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Бывший глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс, попавший в больницу, считает, что у него редкий синдром Гийена — Барре, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Он думает, что это болезнь. Врачи говорят, что вовремя ее обнаружили", — сказал один из собеседников агентства. Второй источник добавил, что не думает, "что это отравление".
Накануне телеведущая Ксения Собчак рассказала, что Чубайса госпитализировали в одну из европейских клиник в состоянии средней тяжести. Она также сослалась на слова Чубайса о том, что у него синдром Гийена — Барре.
По сведениям миланской газеты Corriere della Sera, бывший глава "Роснано" почувствовал недомогание во время отдыха на Изумрудном побережье острова Сардиния.
Синдром Гийена — Барре — это заболевание иммунной системы, которое приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях — к параличу. Болезнь возникает по разным причинам, включая бактериальные или вирусные инфекции, и чаще встречается у мужчин старше 50 лет. Толчком к развитию синдрома может послужить и вакцинация или хирургическая операция. Сообщалось о нескольких случаях синдрома Гийена — Барре после вакцинации от COVID-19 препаратами компаний Janssen и AstraZeneca, и Всемирная организация здравоохранения год назад заявляла, что будет изучать эти инциденты.
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 12:13
В Кремле пожелали Чубайсу выздоровления
 
Здоровье - ОбществоКсения СобчакРоснаноЕвросоюзAstraZenecaАнатолий Чубайс
 
 
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