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В Черногории украинцев выгнали с пляжа из-за провокации с флагом - РИА Новости, 01.08.2022
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Туризм
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В Черногории украинцев выгнали с пляжа из-за провокации с флагом
В Черногории украинцев выгнали с пляжа из-за провокации с флагом - РИА Новости, 01.08.2022
В Черногории украинцев выгнали с пляжа из-за провокации с флагом
В черногорском курортном городе Петровац сотрудники ресторана, расположенного на берегу моря, выгнали украинских туристов из-за провокационной демонстрации... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T15:00
2022-08-01T15:44
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В черногорском курортном городе Петровац сотрудники ресторана, расположенного на берегу моря, выгнали украинских туристов из-за провокационной демонстрации национального флага, сообщила газета Vijesti.В социальных сетях распространилось видео, на котором охранники заведения после жалобы отдыхавших там россиян требуют, чтобы украинцы покинули территорию."Гости с Украины два дня пытались провоцировать национальными флагами россиян", — признался журналистам владелец ресторана.Он добавил, что между туристами возник конфликт, сотрудникам пришлось их разнимать, но заведение не вставало на чью-либо сторону.Ранее во Вроцлаве местные жители устроили акцию протеста из-за украинских флагов на городском общественном транспорте. Они предложили подать петицию с требованием заменить их на польские.
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украина, в мире, черногория, россия, новости - туризм
15:00 01.08.2022 (обновлено: 15:44 01.08.2022)
 
В Черногории украинцев выгнали с пляжа из-за провокации с флагом

В Черногории сотрудники ресторана выгнали украинцев с пляжа из-за провокации с флагом

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПляж
Пляж - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В черногорском курортном городе Петровац сотрудники ресторана, расположенного на берегу моря, выгнали украинских туристов из-за провокационной демонстрации национального флага, сообщила газета Vijesti.
В социальных сетях распространилось видео, на котором охранники заведения после жалобы отдыхавших там россиян требуют, чтобы украинцы покинули территорию.
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"Гости с Украины два дня пытались провоцировать национальными флагами россиян", — признался журналистам владелец ресторана.
Он добавил, что между туристами возник конфликт, сотрудникам пришлось их разнимать, но заведение не вставало на чью-либо сторону.
Ранее во Вроцлаве местные жители устроили акцию протеста из-за украинских флагов на городском общественном транспорте. Они предложили подать петицию с требованием заменить их на польские.
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