https://ria.ru/20220801/chernogoriya-1806436449.html

В Черногории украинцев выгнали с пляжа из-за провокации с флагом

В Черногории украинцев выгнали с пляжа из-за провокации с флагом - РИА Новости, 01.08.2022

В Черногории украинцев выгнали с пляжа из-за провокации с флагом

В черногорском курортном городе Петровац сотрудники ресторана, расположенного на берегу моря, выгнали украинских туристов из-за провокационной демонстрации... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T15:00

2022-08-01T15:00

2022-08-01T15:44

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В черногорском курортном городе Петровац сотрудники ресторана, расположенного на берегу моря, выгнали украинских туристов из-за провокационной демонстрации национального флага, сообщила газета Vijesti.В социальных сетях распространилось видео, на котором охранники заведения после жалобы отдыхавших там россиян требуют, чтобы украинцы покинули территорию."Гости с Украины два дня пытались провоцировать национальными флагами россиян", — признался журналистам владелец ресторана.Он добавил, что между туристами возник конфликт, сотрудникам пришлось их разнимать, но заведение не вставало на чью-либо сторону.Ранее во Вроцлаве местные жители устроили акцию протеста из-за украинских флагов на городском общественном транспорте. Они предложили подать петицию с требованием заменить их на польские.

https://ria.ru/20220530/bezhentsy-1791874126.html

https://ria.ru/20220528/avstriya-1791430643.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

украина, в мире, черногория, россия, новости - туризм