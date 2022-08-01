https://ria.ru/20220801/chernogoriya-1806436449.html
В Черногории украинцев выгнали с пляжа из-за провокации с флагом
В Черногории украинцев выгнали с пляжа из-за провокации с флагом - РИА Новости, 01.08.2022
В Черногории украинцев выгнали с пляжа из-за провокации с флагом
В черногорском курортном городе Петровац сотрудники ресторана, расположенного на берегу моря, выгнали украинских туристов из-за провокационной демонстрации... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T15:00
2022-08-01T15:00
2022-08-01T15:44
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В черногорском курортном городе Петровац сотрудники ресторана, расположенного на берегу моря, выгнали украинских туристов из-за провокационной демонстрации национального флага, сообщила газета Vijesti.В социальных сетях распространилось видео, на котором охранники заведения после жалобы отдыхавших там россиян требуют, чтобы украинцы покинули территорию."Гости с Украины два дня пытались провоцировать национальными флагами россиян", — признался журналистам владелец ресторана.Он добавил, что между туристами возник конфликт, сотрудникам пришлось их разнимать, но заведение не вставало на чью-либо сторону.Ранее во Вроцлаве местные жители устроили акцию протеста из-за украинских флагов на городском общественном транспорте. Они предложили подать петицию с требованием заменить их на польские.
https://ria.ru/20220530/bezhentsy-1791874126.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, в мире, черногория, россия, новости - туризм
15:00 01.08.2022 (обновлено: 15:44 01.08.2022)
В Черногории украинцев выгнали с пляжа из-за провокации с флагом
В Черногории сотрудники ресторана выгнали украинцев с пляжа из-за провокации с флагом