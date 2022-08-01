https://ria.ru/20220801/bolgariya-1806461093.html

Запад не допустит в Болгарии прочную пророссийскую коалицию, заявил эксперт

Запад не допустит в Болгарии прочную пророссийскую коалицию, заявил эксперт - РИА Новости, 01.08.2022

Запад не допустит в Болгарии прочную пророссийскую коалицию, заявил эксперт

Болгарии по итогам досрочных парламентских выборов 2 октября будет вновь сложно сформировать устойчивую парламентскую коалицию и правительство, так как ее... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T16:17

2022-08-01T16:17

2022-08-01T16:17

бойко борисов

румен радев

кирил петков

болгария

россия

черное море

нато

болгарская социалистическая партия

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Болгарии по итогам досрочных парламентских выборов 2 октября будет вновь сложно сформировать устойчивую парламентскую коалицию и правительство, так как ее политическая система разбавлена немалым числом мелких партий, а сама страна находится под влиянием внешних геополитических игроков, которые не допустят появления в стране прочной пророссийской коалиции, заявила РИА Новости профессор НИУ ВШЭ Екатерина Энтина."Болгария по-прежнему остается беднейшей страной Евросоюза с очень глубокими системными социально-экономическими проблемами. При этом ее геостратегическое положение стимулирует давление со стороны", - считает Энтина.В частности, по ее мнению, Болгария играет важное значение для НАТО, так как это ее южный фланг, кроме того, страна занимает важное положение на Черном море. Кроме того, западные оппоненты России прекрасно понимают, что приход в Болгарии пророссийской коалиции позволит Москве переструктурировать прежде монолитную евроатлантическую логику в регионе.По оценке Энтиной, Запад пытается в Болгарии "сформировать монолитную евроатлантическую картину, в том числе через создание мелких партий евроатлантического толка прозападной направленности". Сформировать устойчивую коалицию вследствие этого не получается."В результате два мастодонта болгарской внутренней политики - партия ГЕРБ (бывшего премьера Бойко Борисова - ред.) и Болгарская социалистическая партия - оказались окруженными более мелкими партиями, с которыми вынуждены образовывать коалиции... БСП утверждает, что те политические силы, с кем сегодня договорились о возможной коалиции, помогут скорректировать внешнеполитический курс страны по отношению к России. В этом не приходится сомневаться, однако сложно себе представить, что Запад допустит прочную пророссийскую коалицию", - считает эксперт.По ее прогнозу, "выборы, которые состоятся 2 октября, продолжают эту логику".В то же время симпатии к России среди болгарских политиков и избирателей традиционно сильны, отметила она.Ранее президент Болгарии Румен Радев объявил досрочные парламентские выборы и назначил служебное правительство.В результате правительственного кризиса кабинет министров во главе с Кирилом Петковым ушел в отставку в конце июня. Попытки сформировать новое правительство завершились неудачей.Согласно конституции, Радев подписал указ о роспуске 2 августа Народного собрания (парламента). Досрочные выборы назначены на 2 октября.В Болгарии в 2021 году три раза проходили досрочные парламентские выборы из-за невозможности сформировать правительство по их итогам. Только после выборов в ноябре политикам удалось создать правительственную коалицию.

https://ria.ru/20220801/bolgariya-1806405791.html

https://ria.ru/20220730/zakharova-1806009920.html

https://ria.ru/20220730/amerika-1805980472.html

болгария

россия

черное море

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бойко борисов, румен радев, кирил петков, болгария, россия, черное море, нато, болгарская социалистическая партия