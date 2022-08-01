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Оренбуржье получит 95,5 млн рублей на реализацию проектов благоустройства - РИА Новости, 01.08.2022
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Оренбургская область
https://ria.ru/20220801/blagoustroystvo-1806460503.html
Оренбуржье получит 95,5 млн рублей на реализацию проектов благоустройства
Оренбуржье получит 95,5 млн рублей на реализацию проектов благоустройства - РИА Новости, 01.08.2022
Оренбуржье получит 95,5 млн рублей на реализацию проектов благоустройства
Оренбуржье получит дополнительно 95,5 миллионов рублей на реализацию проектов-победителей Всероссийского конкурса благоустройства, передает пресс-служба... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T16:16
2022-08-01T16:16
оренбургская область
денис паслер
орск
абдулино
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ОРЕНБУРГ, 1 авг- РИА Новости. Оренбуржье получит дополнительно 95,5 миллионов рублей на реализацию проектов-победителей Всероссийского конкурса благоустройства, передает пресс-служба правительства региона.Пресс-служба сообщает, что правительство РФ выделило из резервного фонда ещё более 3,6 миллиарда рублей для реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса на создание комфортной городской среды. Необходимость поддержать регионы и направить дополнительное финансирование возникла, в частности, из-за роста цен на стройматериалы."Всероссийский конкурс лучших проектов благоустройства дает дополнительную возможность качественно изменить городскую среду в Оренбуржье. В прошлом году благодаря этому в Бузулуке, Бугуруслане, Соль-Илецке и Новотроицке появились современные комфортные площадки для прогулок. Сегодня это новые точки притяжения горожан - территории жители выбрали сами. В этом году благоустроим еще четыре пространства в Орске, Медногорске, Абдулино и Ясном. Поддержка федерального центра позволит завершить их в срок", – цитирует пресс-служба слова губернатора Дениса Паслера.Так, в Орске на 25% выполнено благоустройство сада Шевченко, ведутся работы по устройству инженерных коммуникаций, монтируется входная группа и зона проката инвентаря, благоустраивается амфитеатр и библиотека. Также на четверть выполнено благоустройство привокзальной площади, подрядчик прокладывает на объекте инженерные коммуникации, готовит основание под укладку дорожек.Аналогичные работы проводятся на городской площади в Абдулино, а в Ясном на 20% выполнено благоустройство городского парка. Подрядчик готовит основание под дорожки, проезды, площадки, занимается устройством сцены, ведет монтаж освещения и системы полива.Всего дополнительное финансирование получат 60 регионов России на завершение 173 объектов-победителей конкурса.
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денис паслер, орск, абдулино
16:16 01.08.2022
 

Оренбуржье получит 95,5 млн рублей на реализацию проектов благоустройства

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ОРЕНБУРГ, 1 авг- РИА Новости. Оренбуржье получит дополнительно 95,5 миллионов рублей на реализацию проектов-победителей Всероссийского конкурса благоустройства, передает пресс-служба правительства региона.
Пресс-служба сообщает, что правительство РФ выделило из резервного фонда ещё более 3,6 миллиарда рублей для реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса на создание комфортной городской среды. Необходимость поддержать регионы и направить дополнительное финансирование возникла, в частности, из-за роста цен на стройматериалы.
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"Всероссийский конкурс лучших проектов благоустройства дает дополнительную возможность качественно изменить городскую среду в Оренбуржье. В прошлом году благодаря этому в Бузулуке, Бугуруслане, Соль-Илецке и Новотроицке появились современные комфортные площадки для прогулок. Сегодня это новые точки притяжения горожан - территории жители выбрали сами. В этом году благоустроим еще четыре пространства в Орске, Медногорске, Абдулино и Ясном. Поддержка федерального центра позволит завершить их в срок", – цитирует пресс-служба слова губернатора Дениса Паслера.
Так, в Орске на 25% выполнено благоустройство сада Шевченко, ведутся работы по устройству инженерных коммуникаций, монтируется входная группа и зона проката инвентаря, благоустраивается амфитеатр и библиотека. Также на четверть выполнено благоустройство привокзальной площади, подрядчик прокладывает на объекте инженерные коммуникации, готовит основание под укладку дорожек.
Аналогичные работы проводятся на городской площади в Абдулино, а в Ясном на 20% выполнено благоустройство городского парка. Подрядчик готовит основание под дорожки, проезды, площадки, занимается устройством сцены, ведет монтаж освещения и системы полива.
Всего дополнительное финансирование получат 60 регионов России на завершение 173 объектов-победителей конкурса.
 
Оренбургская областьДенис ПаслерОрскАбдулино
 
 
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