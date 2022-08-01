https://ria.ru/20220801/belgorod-1806411809.html

Гладков поручил настраивать белгородских выпускников возвращаться в регион

Гладков поручил настраивать белгородских выпускников возвращаться в регион - РИА Новости, 01.08.2022

Гладков поручил настраивать белгородских выпускников возвращаться в регион

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил своим заместителям отслеживать, куда поступают выпускники региона, и формировать мотивацию для их... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T13:42

2022-08-01T13:42

2022-08-01T14:01

белгородская область

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белгородская область

россия

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БЕЛГОРОД, 1 авг – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил своим заместителям отслеживать, куда поступают выпускники региона, и формировать мотивацию для их возвращения в регион после обучения, чтобы усиливать экономику и бороться с дефицитом кадров.По информации министерства образования Белгородской области, примерно 20% выпускников уезжают учиться в топ-100 вузов других регионов. По мнению Гладкова, власти должны в сентябре отслеживать, куда поступили выпускники, сколько из них уехали учиться в другие регионы и почему."Наша экономика нуждается в сильных кадрах. У нас 24 тысячи вакансий на наших предприятиях, а работников не хватает. Поэтому прошу своих профильных заместителей подключиться к работе с учреждениями образования. Наша задача - не терять связь с выпускниками, формируя мотивацию к их возвращению в Белгородскую область", - подчеркнул губернатор.По данным регионального министерства образования, в Белгородской области на момент завершения 2021/2022 учебного года работают 554 общеобразовательные организации. Количество обучающихся по сравнению с прошлым учебным годом увеличилось на 2824 человека и составило почти 167,6 тысячи учеников. В 2021 году было создано более 1,9 тысячи новых мест в школах, а в 2022 году будет создано ещё 2,6 тысячи мест.Количество участников государственной итоговой аттестации в девятых классах увеличилось с 14,4 тысячи до 15,2 тысячи человека, а в 11-х классах уменьшилось с примерно 6,6 тысячи до почти 6 тысяч человек. Как поясняют в правительстве региона, уменьшение количества выпускников связано с демографическими показателями.Самыми популярными предметами по выбору среди девятиклассников стали обществознание, география и информатика. Среди 11-классников — обществознание, биология и физика. На максимальные 100 баллов по результатам ЕГЭ в регионе было выполнено 45 работ (в 2021 году — 40 работ). Как и в прошлом году, два выпускника набрали максимальный балл ЕГЭ сразу по двум предметам.Средний тестовый балл ЕГЭ в Белгородской области превышает средний по России сразу по девяти предметам: русский язык, профильная математика, химия (более чем на семь баллов), география, информатика, обществознание, история, биология и литература. Однако по двум предметам наблюдается отставание от среднероссийского уровня. "Я хочу обратить внимание на низкие результаты экзаменов в прошедшем учебном году по английскому языку и физике. Пока достаточно низкий старт. Положительная динамика по другим предметам может быть связана с эпидемиологическими стрессовыми условиями в 2020/2021 учебном году", - отметил Гладков.В Белгородской области 100-балльникам по результатам ЕГЭ традиционно вручается губернаторская премия "Гордость Белгородчины – будущее России". Лучшие выпускники получают денежные премии в размере 50 тысяч рублей за каждую работу с максимальным баллом.

https://ria.ru/20220728/fermery-1805498426.html

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общество, белгородская область, россия