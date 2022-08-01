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AS: Си Цзиньпин разбил Байдена в пух и прах во время разговора о Тайване - РИА Новости, 01.08.2022
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AS: Си Цзиньпин разбил Байдена в пух и прах во время разговора о Тайване
AS: Си Цзиньпин разбил Байдена в пух и прах во время разговора о Тайване - РИА Новости, 01.08.2022
AS: Си Цзиньпин разбил Байдена в пух и прах во время разговора о Тайване
Президент США Джо Байден проявил слабость в телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином по тайваньскому вопросу, что свидетельствует о завершении эпохи... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T01:59
2022-08-01T02:12
в мире
си цзиньпин
нэнси пелоси
тайвань
сша
китай
джо байден
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден проявил слабость в телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином по тайваньскому вопросу, что свидетельствует о завершении эпохи однополярного мира во главе с Вашингтоном, написал в статье для журнала American Spectator эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа.По его словам, сообщения в СМИ о содержании беседы политиков наталкивают на мысль о том, что Си Цзиньпин без колебания жестко предостерег Байдена от вмешательства в ситуацию с Тайванем. При этом Белый дом предпочел не упоминать предупреждение китайского лидера в расшифровке диалога.Аналитик считает, что Китай чувствует слабость и разобщенность в Соединенных Штатах, а также учитывает запинки Байдена на пресс-конференциях и падение его рейтинга одобрения в стране до исторического минимума.Телефонный разговор лидеров США и КНР состоялся в четверг, он прошел на фоне сообщений о возможном визите на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Эти планы вызывали резко негативную реакцию Пекина, Белый дом публично не комментировал планы Пелоси, оставив за ней право решения о поездке.Во время разговора с Байденом Си Цзиньпин заявил о недопустимости вмешательства в дела Тайваня, добавив, что воля китайского народа, чья численность превышает 1,4 миллиарда человек, в вопросе защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Китая "непоколебима".
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в мире, си цзиньпин, нэнси пелоси, тайвань, сша, китай, джо байден
01:59 01.08.2022 (обновлено: 02:12 01.08.2022)
 
AS: Си Цзиньпин разбил Байдена в пух и прах во время разговора о Тайване

AS: слабость Байдена в беседе с Си Цзиньпином о Тайване говорит о конце однополярного мира

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции
Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден проявил слабость в телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином по тайваньскому вопросу, что свидетельствует о завершении эпохи однополярного мира во главе с Вашингтоном, написал в статье для журнала American Spectator эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа.
По его словам, сообщения в СМИ о содержании беседы политиков наталкивают на мысль о том, что Си Цзиньпин без колебания жестко предостерег Байдена от вмешательства в ситуацию с Тайванем. При этом Белый дом предпочел не упоминать предупреждение китайского лидера в расшифровке диалога.
"Не стоит ожидать от Байдена признания, что Си Цзиньпин "разбил его в пух и прах". Но, судя по всему, именно это и произошло во время их длительного разговора. <…> Если кто-то сомневался в том, что однополярный мир во главе с США закончился, то разговор Байдена и Си Цзиньпина наглядное тому подтверждение", — заявил Семпа.
Аналитик считает, что Китай чувствует слабость и разобщенность в Соединенных Штатах, а также учитывает запинки Байдена на пресс-конференциях и падение его рейтинга одобрения в стране до исторического минимума.
"Что еще важнее, Китай наблюдал за тем, как США провалили вывод войск из Афганистана при администрации Байдена", — говорится в материале AS.
Телефонный разговор лидеров США и КНР состоялся в четверг, он прошел на фоне сообщений о возможном визите на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Эти планы вызывали резко негативную реакцию Пекина, Белый дом публично не комментировал планы Пелоси, оставив за ней право решения о поездке.
Во время разговора с Байденом Си Цзиньпин заявил о недопустимости вмешательства в дела Тайваня, добавив, что воля китайского народа, чья численность превышает 1,4 миллиарда человек, в вопросе защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Китая "непоколебима".
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
Вчера, 05:41
В США назвали ошибку Пелоси в ситуации с полетом на Тайвань
 
В миреСи ЦзиньпинНэнси ПелосиТайваньСШАКитайДжо Байден
 
 
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