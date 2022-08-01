https://ria.ru/20220801/bayden-1806307483.html

AS: Си Цзиньпин разбил Байдена в пух и прах во время разговора о Тайване

AS: Си Цзиньпин разбил Байдена в пух и прах во время разговора о Тайване - РИА Новости, 01.08.2022

AS: Си Цзиньпин разбил Байдена в пух и прах во время разговора о Тайване

Президент США Джо Байден проявил слабость в телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином по тайваньскому вопросу, что свидетельствует о завершении эпохи... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T01:59

2022-08-01T01:59

2022-08-01T02:12

в мире

си цзиньпин

нэнси пелоси

тайвань

сша

китай

джо байден

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден проявил слабость в телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином по тайваньскому вопросу, что свидетельствует о завершении эпохи однополярного мира во главе с Вашингтоном, написал в статье для журнала American Spectator эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа.По его словам, сообщения в СМИ о содержании беседы политиков наталкивают на мысль о том, что Си Цзиньпин без колебания жестко предостерег Байдена от вмешательства в ситуацию с Тайванем. При этом Белый дом предпочел не упоминать предупреждение китайского лидера в расшифровке диалога.Аналитик считает, что Китай чувствует слабость и разобщенность в Соединенных Штатах, а также учитывает запинки Байдена на пресс-конференциях и падение его рейтинга одобрения в стране до исторического минимума.Телефонный разговор лидеров США и КНР состоялся в четверг, он прошел на фоне сообщений о возможном визите на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Эти планы вызывали резко негативную реакцию Пекина, Белый дом публично не комментировал планы Пелоси, оставив за ней право решения о поездке.Во время разговора с Байденом Си Цзиньпин заявил о недопустимости вмешательства в дела Тайваня, добавив, что воля китайского народа, чья численность превышает 1,4 миллиарда человек, в вопросе защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Китая "непоколебима".

https://ria.ru/20220731/oshibka-1806163283.html

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в мире, си цзиньпин, нэнси пелоси, тайвань, сша, китай, джо байден