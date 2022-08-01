https://ria.ru/20220801/balkany-1806445253.html

Миронов призвал быть готовыми к попытке США развязать войну на Балканах

Миронов призвал быть готовыми к попытке США развязать войну на Балканах - РИА Новости, 01.08.2022

Миронов призвал быть готовыми к попытке США развязать войну на Балканах

Необходимо быть готовыми к попытке США развязать войну на Балканах с участием России в случае, если Вашингтон исчерпает попытки сохранить киевский режим,... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T15:21

2022-08-01T15:21

2022-08-01T15:21

в мире

балканы

обострение ситуации на границе косово и сербии

сша

косово

сербия

россия

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Необходимо быть готовыми к попытке США развязать войну на Балканах с участием России в случае, если Вашингтон исчерпает попытки сохранить киевский режим, сообщил лидер "Справедливой России – за правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале.Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник на севере Косово произошли беспорядки из-за планируемого Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами. Запрет должен был вступить в силу 1 августа. Власти самопровозглашенной республики после призыва США отложили на месяц введение запрета. Президент Сербии в ночь на понедельник заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово - по его словам, Белград сделает для этого все возможное."Надо быть готовыми к тому, что, если в Вашингтоне исчерпают все возможности спасти преступный киевский режим, в дело пойдут запасные варианты, в том числе попытка развязать большую войну на Балканах и втянуть в нее Россию", - написал он.По его словам, США не заинтересованы в эскалации еще одного конфликта на фоне ситуации на Тайване. "В тот момент, когда накаляется ситуация вокруг Тайваня, нарастают проблемы с экономикой, американцы не заинтересованы в эскалации еще одного крупного конфликта", - отметил он.

https://ria.ru/20220801/serbiya-1806360359.html

балканы

сша

косово

сербия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, балканы, обострение ситуации на границе косово и сербии, сша, косово, сербия, россия, партия "справедливая россия - за правду", сергей миронов, госдума рф