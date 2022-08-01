Миронов призвал быть готовыми к попытке США развязать войну на Балканах
Миронов призвал быть готовыми к попытке США развязать войну на Балканах с участием России
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Необходимо быть готовыми к попытке США развязать войну на Балканах с участием России в случае, если Вашингтон исчерпает попытки сохранить киевский режим, сообщил лидер "Справедливой России – за правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале.
Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник на севере Косово произошли беспорядки из-за планируемого Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами. Запрет должен был вступить в силу 1 августа. Власти самопровозглашенной республики после призыва США отложили на месяц введение запрета. Президент Сербии в ночь на понедельник заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово - по его словам, Белград сделает для этого все возможное.
"Надо быть готовыми к тому, что, если в Вашингтоне исчерпают все возможности спасти преступный киевский режим, в дело пойдут запасные варианты, в том числе попытка развязать большую войну на Балканах и втянуть в нее Россию", - написал он.
По его словам, США не заинтересованы в эскалации еще одного конфликта на фоне ситуации на Тайване. "В тот момент, когда накаляется ситуация вокруг Тайваня, нарастают проблемы с экономикой, американцы не заинтересованы в эскалации еще одного крупного конфликта", - отметил он.