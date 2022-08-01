Рейтинг@Mail.ru
Миронов призвал быть готовыми к попытке США развязать войну на Балканах - РИА Новости, 01.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220801/balkany-1806445253.html
Миронов призвал быть готовыми к попытке США развязать войну на Балканах
Миронов призвал быть готовыми к попытке США развязать войну на Балканах - РИА Новости, 01.08.2022
Миронов призвал быть готовыми к попытке США развязать войну на Балканах
Необходимо быть готовыми к попытке США развязать войну на Балканах с участием России в случае, если Вашингтон исчерпает попытки сохранить киевский режим,... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T15:21
2022-08-01T15:21
в мире
балканы
обострение ситуации на границе косово и сербии
сша
косово
сербия
россия
партия "справедливая россия - за правду"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729292697_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45f63cb3ccb2a00f60befee2ab4cd0e5.jpg
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Необходимо быть готовыми к попытке США развязать войну на Балканах с участием России в случае, если Вашингтон исчерпает попытки сохранить киевский режим, сообщил лидер "Справедливой России – за правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале.Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник на севере Косово произошли беспорядки из-за планируемого Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами. Запрет должен был вступить в силу 1 августа. Власти самопровозглашенной республики после призыва США отложили на месяц введение запрета. Президент Сербии в ночь на понедельник заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово - по его словам, Белград сделает для этого все возможное."Надо быть готовыми к тому, что, если в Вашингтоне исчерпают все возможности спасти преступный киевский режим, в дело пойдут запасные варианты, в том числе попытка развязать большую войну на Балканах и втянуть в нее Россию", - написал он.По его словам, США не заинтересованы в эскалации еще одного конфликта на фоне ситуации на Тайване. "В тот момент, когда накаляется ситуация вокруг Тайваня, нарастают проблемы с экономикой, американцы не заинтересованы в эскалации еще одного крупного конфликта", - отметил он.
https://ria.ru/20220801/serbiya-1806360359.html
балканы
сша
косово
сербия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729292697_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6cfcc24d1425562c0b384a8f3c9a0279.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, балканы, обострение ситуации на границе косово и сербии, сша, косово, сербия, россия, партия "справедливая россия - за правду", сергей миронов, госдума рф
15:21 01.08.2022
 
Миронов призвал быть готовыми к попытке США развязать войну на Балканах

Миронов призвал быть готовыми к попытке США развязать войну на Балканах с участием России

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Необходимо быть готовыми к попытке США развязать войну на Балканах с участием России в случае, если Вашингтон исчерпает попытки сохранить киевский режим, сообщил лидер "Справедливой России – за правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале.
Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник на севере Косово произошли беспорядки из-за планируемого Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами. Запрет должен был вступить в силу 1 августа. Власти самопровозглашенной республики после призыва США отложили на месяц введение запрета. Президент Сербии в ночь на понедельник заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово - по его словам, Белград сделает для этого все возможное.
"Надо быть готовыми к тому, что, если в Вашингтоне исчерпают все возможности спасти преступный киевский режим, в дело пойдут запасные варианты, в том числе попытка развязать большую войну на Балканах и втянуть в нее Россию", - написал он.
По его словам, США не заинтересованы в эскалации еще одного конфликта на фоне ситуации на Тайване. "В тот момент, когда накаляется ситуация вокруг Тайваня, нарастают проблемы с экономикой, американцы не заинтересованы в эскалации еще одного крупного конфликта", - отметил он.
Сотрудники косовской полиции на улице Косовска-Митровицы - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 12:17
"Они готовят нам ад". К чему приведет обострение в Косово
 
В миреБалканыОбострение ситуации на границе Косово и СербииСШАКосовоСербияРоссияПартия "Справедливая Россия - за правду"Сергей МироновГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала