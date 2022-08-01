https://ria.ru/20220801/avstraliya-1806522582.html

В Австралии призвали экспортеров СПГ перенаправить газ на внутренний рынок

В Австралии призвали экспортеров СПГ перенаправить газ на внутренний рынок - РИА Новости, 01.08.2022

В Австралии призвали экспортеров СПГ перенаправить газ на внутренний рынок

Австралия, крупнейший в мире экспортер СПГ, в 2023 году может столкнуться с дефицитом газа, и властям страны следует работать с компаниями-производителями,... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T19:33

2022-08-01T19:33

2022-08-01T19:33

экономика

цены на нефть

австралия

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Австралия, крупнейший в мире экспортер СПГ, в 2023 году может столкнуться с дефицитом газа, и властям страны следует работать с компаниями-производителями, чтобы те перенаправляли предназначенный для экспорта СПГ на внутренний рынок, заявила Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (Australian Competition and Consumer Commission, ACCC)."Наш последний доклад по газу показывает, что перспективы газового рынка восточного побережья значительно ухудшились. Для защиты энергетической безопасности восточного побережья мы рекомендуем министру ресурсов инициировать первый этап создания Австралийского механизма внутренней газовой безопасности (Australian Domestic Gas Security Mechanism, ADGSM — ред.)... Мы также настоятельно призываем экспортеров СПГ немедленно увеличить поставки на рынок", - сказала глава этого регулятора Джина Касс-Готлиб.Также она выразила озабоченность тем, что экспортеры СПГ все чаще направляют большую часть избыточного газа на зарубежные спотовые рынки, причем в последние годы за рубеж поставлялось до 70% избыточных объемов.При этом СПГ-экспортеры и ассоциации контролируют почти 90% доказанных и вероятных запасов газа, добываемого на восточном побережье. Некоторые из них не взаимодействуют с потребителями на внутреннем рынке, сразу направляя все незаконтрактованные объемы на международный рынок, также отмечает комиссия.Кроме перенаправления газа с зарубежного на внутренний рынок, АССС предложила добывать больше газа на месторождениях восточного побережья и на северной территории страны, откуда газ можно транспортировать по "Северному газопроводу" (Northern Gas Pipeline, NGP), а также выкачивать из подземных хранилищ.Австралия по итогам прошедшего года, как свидетельствуют данные аналитической компании Kpler, исследующей рынок, стала крупнейшим экспортером сжиженного природного газа. Страна отправила за рубеж 80,23 миллиона тонн СПГ по сравнению с 77,63 миллиона в 2020 году.

https://ria.ru/20220713/gaz-1802164297.html

https://ria.ru/20220703/sanktsii-1799945515.html

австралия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, австралия