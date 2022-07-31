https://ria.ru/20220731/zerno-1806262723.html

Эрдоган обсудит с правительством Турции процесс отгрузки зерна с Украины

Эрдоган обсудит с правительством Турции процесс отгрузки зерна с Украины - РИА Новости, 31.07.2022

Эрдоган обсудит с правительством Турции процесс отгрузки зерна с Украины

Президент Турции Тайип Эрдоган обсудит на заседании кабинета министров в понедельник процесс отгрузки зерна с Украины и "продуктовую сделку", сообщил... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T18:53

2022-07-31T18:53

2022-07-31T19:15

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АНКАРА, 31 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудит на заседании кабинета министров в понедельник процесс отгрузки зерна с Украины и "продуктовую сделку", сообщил гостелеканал TRT Haber.Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын ранее заявил о высокой вероятности, что первый корабль с зерном покинет Украину 1 августа. В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу."Кабинет министров соберется завтра (в понедельник) под председательством президента Эрдогана. Последняя ситуация с поставками зерна с Украины будет приоритетным вопросом повестки дня кабмина. Будет дана оценка последней ситуации с подписанным в Турции соглашением об отгрузке зерна между Турцией, РФ, Украиной и ООН. Также будут обсуждены шаги, которые могут быть предприняты для достижения прекращения огня на Украине", - передает телеканал.Уточняется, что также будет обсуждаться влияние шагов, предпринятых в борьбе с инфляцией."Растущее число случаев заражения коронавирусом также будет в повестке дня кабинета министров. Будут рассмотрены влияние количества случаев на уровень госпитализации, а также последние данные о вакцинации. Помимо борьбы с терроризмом также будут обсуждаться события в Эгейском море и Средиземноморье. После заседания президент Эрдоган выступит с обращением к нации", - уточнил телеканал.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220731/zerno-1806183849.html

https://ria.ru/20220724/zerno-1804630944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, ибрагим калын, турция, украина, россия, оон