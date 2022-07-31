https://ria.ru/20220731/veselyekartinki-1806186692.html
Как опальные писатели и художники обходили цензуру в "Веселых картинках"
Как опальные писатели и художники обходили цензуру в "Веселых картинках" - РИА Новости, 31.07.2022
Как опальные писатели и художники обходили цензуру в "Веселых картинках"
С "Веселых картинок" начинали свое творчество многие советские писатели и художники, по факту это было кочегаркой Цоя, только в литературных и художественых кругах. Здесь создавался новый язык, с помощью которого авторы зачастую обращались не к детям, а ко взрослым. Выпуск про русский язык, литературу и в некотором смысле про историю.
2022-07-31T12:00
2022-07-31T12:00
2022-07-31T10:53
как это по-русски
подкаст
литература
история
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806186054_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_b64b33a59a30772d36a6b20f4ac0554c.jpg
Как опальные писатели и художники обходили цензуру в "Веселых картинках"
С "Веселых картинок" начинали свое творчество многие советские писатели и художники, по факту это было кочегаркой Цоя, только в литературных и художественых кругах. Здесь создавался новый язык, с помощью которого авторы зачастую обращались не к детям, а ко взрослым. Выпуск про русский язык, литературу и в некотором смысле про историю.
audio/mpeg
Как опальные писатели и художники обходили цензуру в "Веселых картинках"
С "Веселых картинок" начинали свое творчество многие советские писатели и художники, по факту это было кочегаркой Цоя, только в литературных и художественых кругах. Здесь создавался новый язык, с помощью которого авторы зачастую обращались не к детям, а ко взрослым. Выпуск про русский язык, литературу и в некотором смысле про историю.
audio/mpeg
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Юлия МирейГолоса эпизода: Юлия Мирей, Артем БуфтякЗвукорежиссер: Семен Красавин
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806186054_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_ef31ecf093ab811ebe53ca49c5d48125.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подкаст, литература, история, ссср, аудио
Как опальные писатели и художники обходили цензуру в "Веселых картинках"
С "Веселых картинок" начинали свое творчество многие советские писатели и художники, по факту это было кочегаркой Цоя, только в литературных и художественых кругах. Здесь создавался новый язык, с помощью которого авторы зачастую обращались не к детям, а ко взрослым. Выпуск про русский язык, литературу и в некотором смысле про историю.