https://ria.ru/20220731/veselyekartinki-1806186692.html

Как опальные писатели и художники обходили цензуру в "Веселых картинках"

Как опальные писатели и художники обходили цензуру в "Веселых картинках" - РИА Новости, 31.07.2022

Как опальные писатели и художники обходили цензуру в "Веселых картинках"

С "Веселых картинок" начинали свое творчество многие советские писатели и художники, по факту это было кочегаркой Цоя, только в литературных и художественых кругах. Здесь создавался новый язык, с помощью которого авторы зачастую обращались не к детям, а ко взрослым. Выпуск про русский язык, литературу и в некотором смысле про историю.

2022-07-31T12:00

2022-07-31T12:00

2022-07-31T10:53

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Как опальные писатели и художники обходили цензуру в "Веселых картинках" С "Веселых картинок" начинали свое творчество многие советские писатели и художники, по факту это было кочегаркой Цоя, только в литературных и художественых кругах. Здесь создавался новый язык, с помощью которого авторы зачастую обращались не к детям, а ко взрослым. Выпуск про русский язык, литературу и в некотором смысле про историю. audio/mpeg

Как опальные писатели и художники обходили цензуру в "Веселых картинках" С "Веселых картинок" начинали свое творчество многие советские писатели и художники, по факту это было кочегаркой Цоя, только в литературных и художественых кругах. Здесь создавался новый язык, с помощью которого авторы зачастую обращались не к детям, а ко взрослым. Выпуск про русский язык, литературу и в некотором смысле про историю. audio/mpeg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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