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Как опальные писатели и художники обходили цензуру в "Веселых картинках" - РИА Новости, 31.07.2022
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Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20220731/veselyekartinki-1806186692.html
Как опальные писатели и художники обходили цензуру в "Веселых картинках"
Как опальные писатели и художники обходили цензуру в "Веселых картинках" - РИА Новости, 31.07.2022
Как опальные писатели и художники обходили цензуру в "Веселых картинках"
С "Веселых картинок" начинали свое творчество многие советские писатели и художники, по факту это было кочегаркой Цоя, только в литературных и художественых кругах. Здесь создавался новый язык, с помощью которого авторы зачастую обращались не к детям, а ко взрослым. Выпуск про русский язык, литературу и в некотором смысле про историю.
2022-07-31T12:00
2022-07-31T10:53
как это по-русски
подкаст
литература
история
ссср
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Как опальные писатели и художники обходили цензуру в "Веселых картинках"
С "Веселых картинок" начинали свое творчество многие советские писатели и художники, по факту это было кочегаркой Цоя, только в литературных и художественых кругах. Здесь создавался новый язык, с помощью которого авторы зачастую обращались не к детям, а ко взрослым. Выпуск про русский язык, литературу и в некотором смысле про историю.
audio/mpeg
Как опальные писатели и художники обходили цензуру в "Веселых картинках"
С "Веселых картинок" начинали свое творчество многие советские писатели и художники, по факту это было кочегаркой Цоя, только в литературных и художественых кругах. Здесь создавался новый язык, с помощью которого авторы зачастую обращались не к детям, а ко взрослым. Выпуск про русский язык, литературу и в некотором смысле про историю.
audio/mpeg
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60
подкаст, литература, история, ссср, аудио
12:00 31.07.2022
 

Как опальные писатели и художники обходили цензуру в "Веселых картинках"

Как это по-русски
Как опальные писатели и художники обходили цензуру в "Веселых картинках"
12:00
Читать ria.ru в
С "Веселых картинок" начинали свое творчество многие советские писатели и художники, по факту это было кочегаркой Цоя, только в литературных и художественых кругах. Здесь создавался новый язык, с помощью которого авторы зачастую обращались не к детям, а ко взрослым. Выпуск про русский язык, литературу и в некотором смысле про историю.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Сценарий эпизода: Юлия Мирей
Голоса эпизода: Юлия Мирей, Артем Буфтяк
Звукорежиссер: Семен Красавин
 
Как это по-русскиПодкастЛитератураисторияСССР
 
 
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