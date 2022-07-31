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Депутат Рады предложил для "защиты" Косово использовать украинские войска - РИА Новости, 31.07.2022
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Депутат Рады предложил для "защиты" Косово использовать украинские войска
Депутат Рады предложил для "защиты" Косово использовать украинские войска - РИА Новости, 31.07.2022
Депутат Рады предложил для "защиты" Косово использовать украинские войска
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что если Сербия "вторгнется" в самопровозглашенное Косово, то Киев должен встать на защиту косоваров и... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T22:48
2022-07-31T23:49
в мире
александр вучич
косово
сербия
косовска-митровица
алексей гончаренко
обострение ситуации на границе косово и сербии
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что если Сербия "вторгнется" в самопровозглашенное Косово, то Киев должен встать на защиту косоваров и задействовать своих военных.Вечером в воскресенье в северной части города Косовска-Митровицы, где преимущественно живут сербы, зазвучали сирены воздушной тревоги. Местные жители начали строить баррикады на узких участках дорог в месте Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан. При этом, по информации СМИ, около 200 албанцев собрались в южной части города у моста, ведущего на северную сторону. Также распространяется информация о колоннах автомобилей перед КПП "Ярине" на севере края.Ранее президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам заявил, что полиция Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными Белградом личными документами. Глава государства призвал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что при агрессивных действиях против сербов "Сербия победит".Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович, в свою очередь, заявил, что косовские власти готовят для сербов "настоящий ад".Косовоалбанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии 17 февраля 2008 года. Этому предшествовало вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии, что в 1999 году привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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в мире, александр вучич, косово, сербия, косовска-митровица, алексей гончаренко, обострение ситуации на границе косово и сербии
22:48 31.07.2022 (обновлено: 23:49 31.07.2022)
 
Депутат Рады предложил для "защиты" Косово использовать украинские войска

Депутат Рады Гончаренко заявил, что Киев должен встать на защиту косоваров

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутат Алексей Гончаренко
Депутат Алексей Гончаренко - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Депутат Алексей Гончаренко. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что если Сербия "вторгнется" в самопровозглашенное Косово, то Киев должен встать на защиту косоваров и задействовать своих военных.

"Если Сербия вторгнется в Косово, мы должны защитить косоваров. Украина со своими военными на месте готова действовать", - написал Гончаренко в Twitter.

Вечером в воскресенье в северной части города Косовска-Митровицы, где преимущественно живут сербы, зазвучали сирены воздушной тревоги. Местные жители начали строить баррикады на узких участках дорог в месте Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан. При этом, по информации СМИ, около 200 албанцев собрались в южной части города у моста, ведущего на северную сторону. Также распространяется информация о колоннах автомобилей перед КПП "Ярине" на севере края.
Ранее президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам заявил, что полиция Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными Белградом личными документами. Глава государства призвал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что при агрессивных действиях против сербов "Сербия победит".
Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович, в свою очередь, заявил, что косовские власти готовят для сербов "настоящий ад".
Косовоалбанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии 17 февраля 2008 года. Этому предшествовало вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии, что в 1999 году привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
21:38
МИД России призвал Приштину прекратить провокации
 
В миреАлександр ВучичКосовоСербияКосовска-МитровицаАлексей ГончаренкоОбострение ситуации на границе Косово и Сербии
 
 
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